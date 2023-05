Microsoft obtiendrait le feu vert de l’UE pour racheter Activision Blizzard

Microsoft semble être en mesure de surmonter l’un des principaux obstacles pour réaliser la plus grosse acquisition de l’histoire du jeu vidéo. L’approbation des autorités de la concurrence de l’Union européenne. Selon un rapport de Reuters, les régulateurs antitrust de l’UE sont prêts à donner leur feu vert à l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Le 15 mai étant la date la plus probable.

L’opération, annoncée pour la première fois en début d’année dernière, permettra à Microsoft de renforcer son catalogue de jeux avec des franchises telles que : Call of Duty, Warcraft, Diablo ou encore Candy Crush. Concurrencer mieux avec les leaders du secteur, Tencent et Sony. De plus, Microsoft pourra intégrer les jeux Activision Blizzard dans son service d’abonnement Xbox Game Pass. Ainsi que sa plateforme de streaming cloud Xbox Cloud Gaming.

Quelles implications l’achat a-t-il pour le marché du jeu vidéo ?

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft aura un impact significatif sur le marché du jeu vidéo, tant en termes de revenus que d’utilisateurs. Selon les données de Newzoo, les deux sociétés combinées auraient généré des revenus de 22,7 milliards de dollars en 2021, dépassant Tencent (21,6 milliards) et Sony (20,2 milliards). De plus, ils auraient eu une base d’utilisateurs actifs mensuels de plus de 800 millions, seulement derrière Tencent (1,2 milliard).

L’achat soulève également des défis réglementaires et concurrentiels pour Microsoft. D’une part, la Commission européenne a fait part de son inquiétude quant à l’éventuel effet négatif de l’opération sur le marché de la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC. Y compris les services d’abonnement et/ou de streaming. En revanche, Sony, principal rival de Microsoft sur le segment des consoles, a critiqué l’acquisition et a demandé des garanties sur l’accès aux jeux Activision Blizzard sur sa plateforme PlayStation.

Microsoft a tenté de rassurer les régulateurs et les joueurs. S’assurer qu’il s’engage à rendre les jeux Activision Blizzard disponibles le même jour sur Xbox et PlayStation. Ils veulent que les gens aient plus accès aux jeux, pas moins. Il faudra cependant voir comment la situation évoluera une fois l’opération définitivement bouclée, prévue pour l’exercice 2023.

