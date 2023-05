Wear OS 4 est désormais officiel : une fonctionnalité majeure manquante est enfin là !

Google a officiellement confirmé hier que Wear OS 4 est en préparation. Cette annonce a été annoncée dans le cadre de Google I/O 2023. Wear OS 4 est une mise à jour bienvenue car la dernière actualisation majeure de Wear OS remonte à il y a deux ans. Dans le cadre de sa conférence annuelle, Google lance l’aperçu du développeur et l’émulateur pour Wear OS 4. Cela permettra aux développeurs d’applications de personnaliser leurs produits pour s’adapter à l’expérience Wear OS mise à jour.

Enfin, cette fonctionnalité fait son chemin vers Wear OS 4

La fonctionnalité hors concours de Wear OS 4 est sans aucun doute la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration. Cela indique que vous pouvez facilement transférer votre ancien téléphone ou montre vers un nouveau sans avoir à réinitialiser votre appareil portable en usine. J’ai déjà trouvé l’absence de cette fonctionnalité assez frustrante. C’est donc formidable de le voir inclus dans la dernière mise à jour. Nous espérons seulement que le processus de sauvegarde et de restauration sera transparent et sans effort.

Google indique que lorsque vous configurez une montre sur votre téléphone, toutes les autorisations accordées sur votre téléphone seront également appliquées à la montre. De plus, Wear OS 4 offrira une meilleure autonomie de la batterie, des fonctionnalités d’accessibilité améliorées comme un moteur de synthèse vocale plus rapide. Google s’est également associé à Samsung pour apporter une nouvelle fonctionnalité appelée Watch Face Format.

Ce nouveau format est essentiellement un moyen nouveau et efficace de créer des cadrans de montre. Selon Google, les développeurs n’ont pas à se soucier de l’optimisation du code de leur cadran de montre ou des performances de la batterie, car la plate-forme Wear OS gère tout.

Qu’en est-il des utilisateurs de Wear OS 3 ?

Google a également eu des nouvelles pour les utilisateurs de Wear OS 3, les mises à jour pour les applications propriétaires étant le point culminant. Ces mises à jour incluent des contrôles de verrouillage intelligents avec une authentification à deux facteurs dans l’application Google Home. Il existe également de nouvelles fonctionnalités pour Gmail, telles que la réponse aux e-mails et l’organisation de votre boîte de réception. De plus, les fonctionnalités du calendrier seront bientôt disponibles, permettant aux utilisateurs de consulter leur emploi du temps, de répondre aux événements et de marquer les tâches comme terminées, le tout depuis leur poignet.

Google a également souligné que les applications tierces sont désormais compatibles avec leur plateforme. Ils ont spécifiquement mentionné que WhatsApp est disponible. Spotify reçoit également une mise à jour avec de nouvelles vignettes et la prise en charge de la fonction Spotify DJ. De plus, la prise en charge de Peloton a été améliorée, permettant aux utilisateurs de suivre leurs entraînements basés sur Peloton et de visualiser la progression de l’entraînement hebdomadaire via une vignette dédiée.

Wear OS 4/One UI 5 Watch bêta pour Galaxy Watch 4/5 à venir plus tard ce mois-ci

Google a récemment lancé un aperçu pour les développeurs de Wear OS 4, qui est désormais disponible au téléchargement pour les développeurs. Pour ceux qui résident aux États-Unis et en Corée et qui possèdent Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5, un programme bêta de Samsung appelé One UI 5 Watch leur donnera la possibilité d’essayer Wear OS 4. Ce programme bêta sera lancé ce mois-ci. La Galaxy Watch 6 devrait lancer la première version stable du nouveau logiciel en juillet ou août.

Ce ne sont pas les seules annonces de Google I/O. La société a également dévoilé le Pixel 7a, le Pixel Fold et bien plus encore.

Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau Wear OS 4 ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

