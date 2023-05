YouTube avertit désormais les utilisateurs que les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés

Une patate chaude : les publicités ennuyeuses de YouTube poussent souvent ceux qui ne veulent pas payer 120 $ pour YouTube Premium à utiliser des bloqueurs de publicités. Mais Google n’est pas satisfait de cette perte de revenus potentielle et a décidé d’expérimenter une fonctionnalité qui incite les utilisateurs de bloqueurs de publicités à réfléchir à nouveau.

Redditor Sazk100 a publié une capture d’écran plus tôt cette semaine montrant une fenêtre contextuelle YouTube avertissant que les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur la plate-forme. Il note que les publicités permettent à YouTube de rester gratuit pour des milliards d’utilisateurs dans le monde et qu’une expérience sans publicité est disponible via YouTube Premium. Le message se termine par deux options : Autoriser les publicités sur YouTube ou essayer YouTube Premium, qui coûte 11,99 $ par mois ou 119,99 $ par an pour accéder aux programmes originaux et sans publicité.

Certains utilisateurs qui l’ont vu disent qu’ils ont pu simplement fermer la fenêtre contextuelle et continuer à bloquer les publicités sur YouTube, mais il est probable que Google réduira cela ou fera apparaître la fenêtre contextuelle suffisamment régulièrement pour être une distraction. .

Les modérateurs du subreddit YouTube ont écrit qu’un employé avait confirmé que le message de blocage des publicités était une expérience de YouTube. Un porte-parole de Google a développé ce point dans une déclaration à IGN.

« Nous menons une petite expérience à l’échelle mondiale qui invite les téléspectateurs avec des bloqueurs de publicités activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium », ont-ils déclaré. « La détection des bloqueurs de publicités n’est pas nouvelle, et d’autres éditeurs demandent régulièrement aux téléspectateurs de désactiver les bloqueurs de publicités. »

Alors que la plupart des entreprises en ligne tirent leurs revenus des publicités, certaines se plaignent que YouTube est allé trop loin, citant son nombre croissant de publicités mid-roll non désactivables et étendues.

Le Reg note que YouTube a rapporté 29,2 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022, une augmentation par rapport aux 28,8 milliards de dollars générés l’année précédente, représentant plus de 11% des revenus annuels de Google. Cependant, les 7,96 milliards de dollars provenant des publicités au quatrième trimestre de 2022 ont diminué de près de 8 % d’une année sur l’autre, l’ensemble du secteur de la publicité en ligne s’étant effondré.

Google effectue souvent des expériences sur YouTube. Il y a eu un essai plus tôt cette année qui limitait le contenu 4K aux abonnés Premium, et un autre qui offrait une option « 1080p Premium » à débit binaire plus élevé aux abonnés.

On ne sait pas si Google décide de transformer cette dernière expérience en quelque chose de permanent, mais ne soyez pas surpris si cela persiste et devient plus qu’un simple avertissement.

