Samsung Galaxy Z Fold4 contre Honor Magic Vs [Comparison]

En tant que fan de pliables, je n’ai pas pu résister à l’envie de ne pas essayer le nouveau Hunor Magic Vs, et de le comparer avec mon propre Samsung Galaxy Z Fold4 que j’utilise depuis près de 10 mois. Le Honor est avec moi depuis une semaine maintenant pour un test, et je suis assez satisfait de la plupart de ce que j’ai vu jusqu’à présent. Donc, si vous envisagez de vous procurer un téléphone pliable, lisez notre Comparaison Honor Magic Vs avec Samsung Galaxy Z Fold4.

Comparaison Honor Magic Vs avec Samsung Galaxy Z Fold4 – Les packages

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est livré dans une boîte nettement plus petite que Honor Magic Vs. La raison en est que ce dernier apporte un chargeur à l’intérieur, ainsi qu’un étui de protection. Samsung, en revanche, n’est livré qu’avec un câble.

Honor Magic Vs Comparaison avec Samsung Galaxy Z Fold4 – Boîtier

Il n’y a pas grand chose à dire ici. Honor Magic Vs remporte cette bataille à grande échelle. Cela est dû à son design (form factor) symétrique, à sa largeur à l’état plié et à la facilité d’utilisation de l’écran de couverture. Contrairement au cas du Samsung Galaxy Z Fold4, il n’y a pas d’espace entre les panneaux. De plus, Honor est plus large, il peut donc être utilisé comme un smartphone ordinaire dans un état plié. Samsung n’a pas cet avantage en raison de son étroitesse.

La deuxième grande chose est la charnière. Honor a fait de grands progrès dans la construction de cet élément clé du téléphone pliable, avec une approche complètement nouvelle. Au lieu de 92 pièces dans son prédécesseur, Honor Magic VS a maintenant réussi à les réduire à seulement 4. De plus, ils ont utilisé de nouveaux matériaux comme les alliages de magnésium et de titane, ce qui a contribué à rendre la charnière plus fiable et plus légère. Au final, cela a un impact notable sur le poids global du téléphone.

La charnière

Dans l’test à long terme de Huawei Mate Xs 2, j’ai déjà mentionné que le boîtier de mon propre Samsung Galaxy Z Fold4 devait être remplacé après quelques mois d’utilisation, en raison d’une sorte de défaillance de la charnière elle-même. Quelque chose s’est cassé sans raison apparente et le téléphone est resté à moitié plié. Bien sûr, Samsung l’a remplacé dans le cadre de l’accord de garantie, mais cette situation m’a laissé un mauvais goût dans la bouche. Principalement parce que j’ai dû attendre un mois entier pour que les pièces nécessaires arrivent au service local.

Manutention

Folding Honor est un peu différent de Samsung. Ce dernier est un peu plus difficile à déplier, et la raison en est peut-être la taille de ses panneaux, qui sont notamment plus étroits. Les deux téléphones peuvent être mis dans un état semi-plié, et vous pouvez choisir vous-même l’angle si vous voulez le laisser sur la table pour, par exemple, prendre un selfie ou regarder quelque chose sur YouTube.

Le défaut de Major Honor, en ce qui concerne le matériel, est l’absence de certificat d’étanchéité. Le Fold4 de Samsung est entièrement résistant à l’eau, avec la certification IPX8. Cela indique qu’il n’est toujours pas résistant à la poussière. Donc, si vous avez l’intention d’acheter des Honor Magic Vs, vous devez faire plus attention où vous le placez, afin de ne pas être renversé par l’eau ou les boissons.

Honor Magic Vs Comparaison avec le Samsung Galaxy Z Fold4 a également besoin de quelques mots sur cet étui de protection dans la boîte d’Honor. Eh bien, c’est bien que Honor l’ait mis dans l’emballage de vente, mais l’étui lui-même ne peut pas être d’une grande utilité. Il ne protège que l’arrière du téléphone, tandis que l’écran de couverture et ses environs restent non protégés.

Comparaison Honor Magic Vs avec Samsung Galaxy Z Fold4 – Affiche

Les écrans de couverture sont assez similaires, sauf que celui du Honor est plus grand et, ce qui est plus important, plus large. Il mesure 6,45 pouces et peut être utilisé comme n’importe quel autre téléphone ordinaire. Samsung apporte un écran de couverture de 6,2″, avec un rapport d’aspect étrange de 23,1:9. Cela le rend très étroit et assez difficile à utiliser. Les deux écrans arborent des taux de rafraîchissement adaptatifs avec un maximum de 120 Hz, mais Samsung a apporté une technologie plus avancée – Dynamic AMOLED 2X, qui est légèrement meilleure que l’OLED d’Honor. Certes, la différence sur le papier est flagrante, mais dans la vraie vie, peu de gens peuvent la remarquer.

En ce qui concerne les écrans principaux, c’est-à-dire les écrans pliables, nous avons une situation similaire. L’écran du Honor est plus grand. Il mesure 7,9 pouces de diagonale, et celui de Samsung fait 7,6“. La différence est notable, et je préfère personnellement le plus grand.

Cependant, Samsung a fait un meilleur travail ici en général, car il apporte Dynamic AMOLED 2X, tout comme dans l’écran de couverture. Il a un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité de 1200 nits. D’autre part, Honor apporte OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité nettement plus faible avec 800 nits. Même si vous ne pouvez pas repérer la différence entre les taux de rafraîchissement de 90 et 120 Hz, vous remarquerez certainement que la luminosité de Samsung sous la lumière du soleil rend le contenu plus lisible.

Dans des circonstances normales, la différence est également visible, mais pas à ce point. Il peut être décrit comme un rendu des couleurs différent car le noir de Samsung est plus profond que celui de Honor. Il en va de même pour le blanc, qui est plutôt un peu jaunâtre sur Honor. Le gris a des nuances différentes sur chacun d’eux.

Le pli

Le pli au milieu des écrans des deux téléphones est visible de la même manière. Aucun doute à ce sujet. Si vous avez choisi Samsung ou Honor, vous vous y habituerez à peu près dans le même laps de temps. Cela prend généralement quelques jours et vous l’oubliez tout simplement. Lorsque les écrans sont allumés, le pli est toujours visible, mais pas tant que ça. Lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux, le pli est à peine visible sur les deux téléphones.

La comparaison entre Honor Magic et Samsung Galaxy Z Fold4 permet à Samsung de remporter la bataille globale de l’affichage intérieur. Le seul avantage de l’écran d’Honor est sa taille, que certains d’entre nous préfèrent, mais pas sur la luminosité et le taux de rafraîchissement. Pourtant, cet inconvénient ne devrait pas être votre facteur décisif pour Honor, si vous décidez d’en obtenir un. En ce qui concerne l’affichage de la couverture, je préfère sans aucun doute celui d’Honor.

Honor Magic Vs Comparaison avec Samsung Galaxy Z Fold4 – Matériel et performances

Le Samsung Galaxy Z Fold4 et le Honor Magic Vs sont tous deux équipés de Snapdragon 8+ Gen 1, qui est le processeur phare de Qualcomm de l’année dernière. Ils se comportent à peu près de la même manière et il ne devrait pas y avoir de différences majeures dans leur utilisation. Les deux sont également livrés avec 12 Go de RAM et commencent avec 256 Go de mémoire interne, tandis que Samsung le complète avec une variante de 1 To.









Cependant, les résultats de Geekbech 6 sont étonnamment différents. Samsung a obtenu 1765 points en mode monocœur et 4173 en mode multicœur. Honor, en revanche, a réussi à atteindre respectivement 1415 et 2017. Comme je l’ai déjà dit, dans la vraie vie, vous remarquerez à peine la différence, sauf si vous êtes un joueur invétéré.

Honor Magic Vs Comparaison avec Samsung Galaxy Z Fold4 – Logiciel et interface

Samsung Galaxy Z Fold4 est maintenant mis à niveau vers Android 13 et One UI 5.1. Honor Magic Vs est livré avec Android 13 prêt à l’emploi et MagicOS 7 dessus. Chaque fabricant garde ses directives dans la conception de l’interface, de nombreux détails peuvent donc différer. Par exemple, Honor a changé le nom des widgets et les appelle désormais « Cartes ». Cela peut être déroutant pour certains, mais ce n’est pas grave.









Dans cette comparaison Honor Magic Vs avec Samsung Galaxy Z Fold4, je dois dire que l’un des avantages One UI de Samsung est la possibilité d’avoir des contenus différents sur l’écran de couverture et celui pliable. Cela peut être utile en raison de la nature même du téléphone de Samsung, qui est assez étroite, car vous ne pouvez pas y mettre autant d’icônes et de widgets. Lorsque vous dépliez le téléphone, la disposition peut être complètement différente. Depuis que je m’y suis habitué sur Samsung, il me manque maintenant des fonctionnalités similaires sur Honor. Du bon côté, l’écran de couverture d’Honor est assez large, donc mon chagrin s’est lentement estompé.









L’expérience logicielle globale est, encore une fois, meilleure sur Samsung. Le Magic OS d’Honor n’offre pas autant de fonctionnalités grand écran que celui de Samsung. Certes, Honor est toujours aux prises avec l’héritage de Huawei et ne s’en est pas encore complètement débarrassé.

Caractéristiques supplémentaires

Le Samsung Galaxy Z Fold4 possède une fonctionnalité intéressante appelée barre des tâches. Tout comme celui-ci sur Windows, mais bien sûr, avec des touches beaucoup plus petites. Cette barre des tâches peut souvent être utile en tant que station d’accueil alternative, ce que vous pouvez trouver intéressant si vous n’aimez pas faire défiler les écrans d’accueil.

Le multitâche est très bien fait sur les deux téléphones. Les fonctions d’écran partagé et multi-fenêtres font leur travail, ainsi que les applications flottantes qui peuvent être réparées n’importe où sur la zone du bureau.

Encore une fois, Honor manque de nombreuses astuces que Samsung a réussi à introduire dans ses pliables avant même, mais il est raisonnable de s’attendre à une amélioration des prochaines mises à jour logicielles.

Honor Magic Vs Comparaison avec Samsung Galaxy Z Fold4 – Appareils photo

Les téléphones pliables n’ont jamais emballé d’appareils photo de premier ordre, en raison de leur nature. La précieuse pièce du boîtier ne pouvait pas être utilisée pour des capteurs sophistiqués et des lentilles de périscope. Le résultat est de très bons appareils photo, qui remplissent leur fonction. Bien sûr, personne ne veut d’un mauvais appareil photo sur son téléphone à 2 000 $, et vous n’avez pas à vous en soucier. Les appareils photo des deux téléphones prennent de très bonnes photos. Il n’y a aucun doute là-dessus.

Honor Magiv Vc embarque une triple caméra. Configuration, avec capteur principal de 54 MP. Il a des objectifs équivalents 27 mm avec une ouverture f/1.9 et PDAF. L’inconvénient évident ici est le manque de stabilisation optique. Pourtant, si cela vous inquiète, vous ne devriez pas l’être, car le logiciel le fait plutôt bien. Il n’y aura pas de vidéos tremblantes.

Le deuxième appareil photo du Honor Magic Vs est un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. Celui-ci a une stabilisation optique, vous pouvez donc facilement prendre des photos d’espionnage de vos voisins. Le troisième est un appareil photo ultra-large de 50 MP avec un équivalent de 13 mm pour prendre des photos à un angle de 122 degrés.

Le Samsung Galaxy Z Fold4, quant à lui, possède un appareil photo principal de 50 MP f/1.8, 23 mm avec Dual Pixel PDAF et une stabilisation optique. Ce dernier est un avantage évident par rapport à l’appareil photo principal d’Honor, mais cela ne devrait pas être un facteur décisif pour Honor.

Le second apporte un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x, avec OIS également. Le troisième est ultra large de 12 MP avec un équivalent de 12 mm et couvre un angle de 123 degrés.

Enregistrement video

Il y a une autre différence principale entre ces deux caméras. Samsung est capable de prendre des vidéos 8K, tandis que Honor est bloqué à 4K. Vous pourriez également considérer cela comme un inconvénient pour Honor, mais pour être honnête, ni Samsung ni aucun autre enregistreur vidéo 8K sur n’importe quel téléphone ne répond toujours aux critères attendus. Cela indique que toute vidéo 8K filmée par le Samsung Galaxy Z Fold4 ne répondra probablement pas à vos attentes, même si vous la lisez sur votre tout nouveau téléviseur coûteux avec une résolution 8K.

Pour le moment, la vidéo 4K est standard, et Samsung et Honod font un excellent travail ici. Vous n’avez pas à vous soucier de la qualité vidéo, car au cours de la dernière décennie, depuis que l’enregistrement 4K a eu lieu sur les téléphones, il a finalement suffisamment mûri.

Logiciel de caméra

En ce qui concerne le logiciel de l’appareil photo, Samsung a encore fait un meilleur travail. Il existe de nombreuses astuces emballées dans des états de pliage, qui sont inexistantes sur les Honor Magic Vs. Par exemple, sur le Samsung Galaxy Z Fold4, vous pouvez plier le téléphone en deux et le placer dans une forme d’ordinateur portable. Ensuite, placez-le sur la table et prenez des selfies ou des photos avec l’appareil photo principal. Ainsi, dans ce cas, le téléphone peut être utilisé comme un trépied par lui-même. Malheureusement, vous ne pouvez pas le faire sur Honor Magic Vs.

Autonomie et charge de la batterie

Honor Magic Vs est livré avec une batterie de 5000 mAh, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold4 contient 4400 mAh. La différence ici est évidente, mais il faut aussi tenir compte du fait que Honor a un écran plus grand, qui consomme également plus d’énergie. Lors du test de la batterie, j’ai comparé le comportement des téléphones dans différentes situations, comme regarder des vidéos, surfer sur le Web et utiliser les réseaux sociaux. Étonnamment, Samsung a obtenu de meilleurs résultats globaux malgré sa batterie plus petite.

J’ai essayé de me comporter de la même manière avec les deux téléphones pendant la journée, et aucun d’eux n’a pu passer la soirée. En général, lorsque le pourcentage de batterie d’Honor tombe à 15 %, Samsung a encore 27 % de jus. Clause de non-responsabilité : cela peut varier de temps à autre et d’un utilisateur à l’autre, en fonction de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Honor a évidemment plus de travail à faire ici, surtout en ce qui concerne l’optimisation des logiciels.

Et oui, j’ai failli oublier. Honor Magic Vs ne prend pas en charge la charge sans fil. Ce n’est pas grave pour moi, mais c’est quand même bizarre.

Échantillons de caméra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Honorer la magie Vs

Vitesse de charge

Mais attendez. La bataille n’est pas encore terminée. Honor Magic Vs gagne en vitesse de charge. La boîte contient un chargeur de 66 W, qui charge votre téléphone de 0 à 100 % en 50 minutes. Samsung a besoin de 1 heure et 20 minutes pour le même travail, ce qui fait une énorme différence lorsque vous êtes pressé.

Conclusion

Le Samsung Galaxy Z Fold4 et le Honor V sont tous deux d’excellents téléphones pour ceux qui préfèrent les pliables ou qui ont besoin de grands écrans. Personnellement, j’avoue que je suis fan des pliables, mais je trouve aussi mon travail quotidien mieux fait depuis que je les utilise.

Les e-mails sont plus faciles à lire et plus faciles à écrire aussi. Il en va de même lors de l’ouverture et de l’utilisation de documents Office. Bien sûr, les téléphones pliables ne peuvent toujours pas remplacer votre ordinateur portable, mais ils peuvent sûrement faciliter votre travail quotidien au téléphone en général.

Nous arrivons maintenant au moment du choix dans cette comparaison Honor Magic Vs avec Samsung Galaxy Z Fold4. Quel pliable achetez-vous ? Eh bien, dans cette comparaison, nous avons vu les avantages et les inconvénients du Samsung Galaxy Z Fold4 et du Honor Magic Vs, donc chacun devrait considérer tous ces détails pour prendre sa propre décision.

Par exemple, un écran plus grand sur Honor pourrait être le point clé par rapport à Samsung pour ceux qui préfèrent des zones de travail plus grandes. De plus, ceux qui souhaitent également utiliser un téléphone pliable comme un téléphone ordinaire, sans avoir besoin d’une longue période d’adaptation à l’écran de couverture étroit de Samsung, devraient également choisir Honor. La dernière raison, mais non la moindre, d’une telle décision est l’écart. Pas tant au sens de l’écart lui-même, mais plutôt à cause de la richesse de l’appareil. De plus, la forme asymétrique à l’état plié pourrait également être un problème pour certains. Ainsi, Honor a fait un meilleur travail avec la nouvelle charnière, ce qui est sans aucun doute un gros avantage par rapport à Samsung.

Lequel dois-je choisir ?

Lorsque nous examinons d’autres détails, nous pouvons voir que Samsung remporte de nombreuses autres batailles. Le département logiciel va bien mieux, et le seul espoir pour Honor est une réponse rapide avec une nouvelle mise à jour logicielle. Samsung a également fait un travail légèrement meilleur en optimisant globalement le logiciel. Le même matériel montre des résultats légèrement meilleurs chez Samsung, ce qui ne sera pas perceptible dans la vraie vie, mais les résultats de référence sont toujours là. Ce qui a été vu ne peut pas être invisible.

Honor Magic Vs La comparaison avec le pliable de Samsung suggère que les résultats de l’appareil photo sont légèrement meilleurs chez Samsung. Ils ne doivent pas être pris en compte lors de la prise de décision. L’enregistrement vidéo 8K dans Samsung Galaxy Z Fold4 n’est pas un avantage significatif par rapport à 4K dans Honor Magic Vs. D’autres choses dans le département de la caméra peuvent être discutables. Comme je l’ai déjà mentionné lors de l’achat de ce type d’appareil, la photographie ne devrait pas être votre priorité.

Le choix doit être basé sur vos besoins et vos préférences

Il en va de même pour l’affichage. Celui de Samsung est visiblement meilleur, mais cela ne devrait pas être un facteur décisif pour Honor. La raison en est que la différence entre ces écrans dans des conditions réelles n’est pas si grande. Sauf peut-être en plein soleil. Dans ce cas, il vous suffit de replier et d’utiliser l’écran de couverture, ce qui est vraiment génial, qui, contrairement à celui de Samsung, peut être réellement utilisable.

Une autre victoire de Samsung dans cette comparaison Honor Magic Vs est le certificat IP résistant à l’eau, que Honor n’a pas, mais nous vous laisserons le soin de décider si vous en avez vraiment besoin. Nous pouvons dire la même chose pour la durée de vie de la batterie, mais cela ne devrait pas non plus être un facteur décisif. Même si le Samsung Galaxy Z Fold4 atteint de meilleures performances de batterie, vous pouvez charger votre Honor Magic Vs deux fois plus vite que Samsung. Et n’oubliez pas que vous devez acheter le chargeur Samsung séparément.

