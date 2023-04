Microsoft arrête sa marque de souris, claviers et autres accessoires

Microsoft vient de prendre la décision d’arrêter sa propre marque de souris, claviers et autres accessoires en vigueur depuis 1983, date à laquelle sa première souris a été lancée sous sa propre marque. Au lieu de cela, ils disent qu’ils vont se concentrer sur la marque d’accessoires Surface, qui comprend non seulement les mêmes accessoires, mais aussi des appareils comme le Surface Pen, entre autres.

Dan Laycock, l’un des principaux responsables de la communication de la société de Redmond, a fait les déclarations suivantes sur la page The Verge concernant la fermeture de la propre marque de ses accessoires de Microsoft :

Nous continuerons à proposer une gamme d’accessoires PC de marque Surface, notamment des souris, des claviers, des stylets, des stations d’accueil, des accessoires adaptables et bien plus encore. Les accessoires PC existants de marque Microsoft tels que les souris, les claviers et les webcams continueront d’être vendus sur les marchés actuels aux prix de détail existants jusqu’à épuisement des stocks.