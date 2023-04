Malheureusement, ces smartphones Samsung devront dire adieu au One UI 6.0

Tout le monde sait que Samsung est une entreprise qui essaie toujours d’introduire quelque chose de nouveau sur le marché tout le temps. L’entreprise sud-coréenne est aujourd’hui l’une des entreprises les plus innovantes au monde. Cependant, peu importe les technologies innovantes qu’ils mettent dans un appareil, celui-ci finira par arriver en fin de vie. La sortie de la dernière version d’Android et de One UI 6.0 de Samsung approche à grands pas. Comme toujours, cela marquera la fin d’une époque pour certains smartphones.

Cela indique que certains téléphones cesseront de recevoir les nouvelles mises à jour du système, les mises à jour des changements d’interface ainsi que les mises à jour de sécurité. Pour les propriétaires de tels téléphones, cela semble être le bon moment pour apprécier votre smartphone pour vous avoir bien servi pendant des années. Afin de continuer à profiter des dernières fonctionnalités logicielles, vous devrez peut-être enfin dire adieu à votre ancien appareil.

La série Samsung Galaxy S10 ne recevra pas One UI 6.0

La série Samsung Galaxy S10 a été lancée sur le marché des smartphones il y a quatre ans en 2019. Ces appareils ont consolidé leur nom en tant que certains des smartphones Samsung les plus populaires et les plus fiables jamais fabriqués. La série comprenait Galaxy S10, S10 Plus et S10e. Lancés avec Android 9 prêts à l’emploi, ces appareils ont également été les pionniers du skin One UI 1. Tout au long de la période de quatre ans, ces appareils ont reçu plusieurs mises à jour logicielles et de sécurité. Enfin, la période de quatre ans est terminée et Samsung les a supprimés du programme de mise à jour.

Cependant, la bonne nouvelle est que les appareils ont reçu la mise à jour Android 12, avec One UI 4.1 et les correctifs de sécurité mis à jour jusqu’en mars 2023. La série Galaxy S10 ne sont pas les seuls appareils qui verront leur cycle de support logiciel se terminer. Les Galaxy A30 et Galaxy A50, des smartphones milieu de gamme lancés avant même le Galaxy S10. Ces smartphones de milieu de gamme arrivent également en fin de cycle de support logiciel. Les appareils ont bénéficié du même niveau de support que la famille phare Galaxy S10. Ils ont tous reçu des correctifs de sécurité mensuels pendant les trois premières années, puis des mises à jour trimestrielles.

La série Galaxy S10 ne sont pas les seuls appareils qui quittent la scène des mises à jour. Les appareils de milieu de gamme comme les Galaxy A30 et A50 ont été lancés avant même la série S10. Ces appareils se retrouvent également sur les smartphones Samsung qui ne recevront plus les mises à jour logicielles et de sécurité. Tout comme Samsung l’avait promis, ces appareils ont également bénéficié de 3 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, comme les appareils phares.

Cette nouvelle est une indication que tous les appareils finiront par arriver au bout du chemin. Peu importe qu’il s’agisse d’un appareil phare, d’un appareil d’entrée de gamme ou de milieu de gamme. Il est très important d’en tenir compte lors de l’achat d’un nouveau smartphone.

Des appareils tels que le Galaxy Z Flip et le Galaxy Note 10 recevront désormais des mises à jour trimestrielles au lieu de mises à jour mensuelles. Les smartphones de milieu de gamme comme les Galaxy A72, M62 et F62 recevront également leurs mises à jour deux fois par an. Ces téléphones qui ont été lancés en 2021 recevront désormais moins de mises à jour que d’habitude.

Samsung Galaxy S10 5G et S10 Lite recevront toujours la mise à jour One UI 6.0

Si votre appareil est le Galaxy S10 5G ou le S10 Lite, vous recevrez toujours la mise à jour logicielle officielle pendant un an de plus. En effet, ces téléphones sont arrivés sur le marché un an plus tard que les autres.

En conclusion, Samsung a été assez persistant dans la publication de ses mises à jour logicielles au fil des ans. Cependant, de nouvelles technologies apparaissent chaque année et les anciennes peuvent finir par disparaître. Par conséquent, gardez à l’esprit que votre smartphone actuel peut également vieillir dans quelques années. Lorsque cela se produit, vous devrez peut-être envisager d’en acheter un nouveau afin de profiter de toutes les dernières technologies et fonctionnalités.

Comme je l’ai déjà dit, Samsung est une entreprise très innovante qui apporte toujours quelque chose de nouveau à la table. L’avenir des smartphones semble assez excitant, rien qu’en pensant à ce qui va suivre dans le monde de la technologie. Pour l’instant, continuez et profitez de votre appareil si vous êtes toujours éligible pour la prochaine mise à jour. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être envisager d’en acheter un nouveau tôt ou tard.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine