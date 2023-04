Jouer en toute simplicité : Découvrez les meilleures cartes MicroSD pour votre Steam Deck

Si vous possédez un PC de jeu portable, vous y chargerez probablement une tonne de jeux, et la capacité de stockage finira par devenir un problème. Les utilisateurs férus de technologie peuvent démonter le Steam Deck et remplacer le SSD interne. Mais pour le consommateur ordinaire, Valve fournit un emplacement pour carte microSD simple à utiliser. Ci-dessous, nous vous proposons les meilleures cartes SD qui vous permettront d’augmenter la capacité de stockage sur votre ordinateur de poche, quel que soit le modèle de Steam Deck que vous détenez.

Ajouter une carte microSD au stockage du Steam Deck est plutôt facile. Il ne devrait exiger que la carte SD soit insérée après avoir ouvert le trou en bas. Assurez-vous que la carte microSD que vous achetez est conforme à la norme UHS-1.

SanDisk Ultra

La carte microSD SanDisk est très appréciée des consommateurs. La filiale bien connue de Western Digital produit une carte SD à bas prix, à savoir SanDisk Ultra. En raison de sa classe U1, les vitesses du SanDisk Ultra sont plus lentes que les autres cartes mémoire de cette liste. Cependant, cela n’affecte pas le fait que cette carte SD fonctionnera et chargera presque tous les jeux sans accroc. C’est parce que le Steam Deck dispose d’un emplacement pour carte UHS-1 accessible.

La carte SanDisk Ultra MicroSD peut facilement transférer des données jusqu’à 120 Mo/seconde. C’est idéal pour ceux qui possèdent la version 64 Go du Steam Deck et qui ont besoin d’une carte abordable pour stocker leurs jeux. SanDisk Ultra est disponible dans des capacités allant de 64 Go à 512 Go.

Samsung EVO Select

La carte SD Samsung EVO Select est également très populaire. L’une des cartes microSD bien connues pour Steam Deck, la Samsung EVO Select offre d’excellentes vitesses de lecture allant jusqu’à 130 Mo/s. C’est suffisant pour l’emplacement de la carte UHS-1 sur le Steam Deck. Il est également disponible dans une gamme de capacités, jusqu’à 512 Go.

La carte microSD de Samsung est également résistante au magnétisme, aux rayons X, à l’eau et à la poussière. Pour ceux qui recherchent une carte SD fiable à un prix raisonnable, l’EVO Select est la meilleure option. Vous aurez également besoin d’une carte microSD pour installer Windows sur le Steam Deck.

Carte microSD SanDisk Extreme

Un autre produit SanDisk de cette liste fourni par beebom est la carte Extreme microSDXC UHS-I. Cette carte offre une énorme carte microSD de 1 téraoctet pour Steam Deck et est plus rapide en termes de vitesse de lecture et d’écriture. Lorsque vous jouez à des jeux sur Steam Deck, les vitesses de lecture et d’écriture du SanDisk Extreme peuvent atteindre respectivement 160 Mo/s et 80 Mo/s.

Le coût de cette carte SD est le seul inconvénient. Cependant, si vous ne voulez faire aucune concession et avez besoin de beaucoup d’espace de stockage, la carte microSDXC SanDisk Extreme est la carte qu’il vous faut.

Lexar Professionnel 1066x

Bien que Lexar ne soit pas l’une des sociétés les plus connues de cette liste, c’est l’un des principaux fabricants de cartes mémoire. D’excellentes vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 120 Mo/s (70 Mo/s pour la version 64 Go) sont prises en charge par la carte microSD Lexar Professional 1066x. Avec ces vitesses, les utilisateurs pourront jouer à leurs jeux Steam Deck préférés quand ils le souhaitent.

Lexar propose des cartes mémoire de 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Nous recommandons la carte SD Lexar si vous voulez une carte mémoire avec des vitesses de lecture et d’écriture rapides.

Kingston Toile Go Plus

Nous parions que vous avez entendu parler de Kingston. Après tout, avec SanDisk, c’est la société qui a introduit les clés USB dans le courant dominant. Bien que la société n’ait pas été particulièrement importante en termes d’options de carte microSD, elle en a introduit un bon nombre. La carte microSDXC Canvas Go Plus en fait partie. Le Kingston Canvas Go Pro One est conçu spécifiquement pour le stockage de jeux. Il a des vitesses de transfert allant jusqu’à 170 Mo/s, les plus rapides de notre liste des meilleures cartes SD pour les decks Steam.

Crédit photo

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine