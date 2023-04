Le correctif KB4023057 arrive en optimisant Windows Update dans Windows 10 et Windows 11

Windows Update est le service Microsoft responsable du téléchargement et de l’installation des mises à jour depuis le début. Et cela est également présent dans Windows 10 et Windows 11. Ce service est responsable des mises à jour qui incluent de nouvelles fonctionnalités telles que celles qui corrigent des bugs ou des vulnérabilités de sécurité. Cependant, et après tant de temps, ce service n’est toujours pas infaillible. Parfois, ce service peut avoir des problèmes qui empêchent les mises à jour de réussir ou ralentissent le processus.

Pour contourner ces problèmes, Microsoft fournit aux appareils via Windows Update une mise à jour appelée KB4023057, qui contient Microsoft Update Health Tools. Cette mise à jour est disponible pour tous les appareils bien qu’elle diffère légèrement selon les types d’équipement.

Que fait le correctif KB4023057 ?

Sur les appareils grand public Windows, le correctif KB4023057 permet de remédier au non-fonctionnement de Windows Update. Par exemple, libérer de l’espace disque, réinitialiser les paramètres réseau, réparer des composants endommagés ou désactiver des fonctionnalités susceptibles d’interférer avec l’installation des mises à jour.

Pour les appareils commerciaux, le correctif KB4023057 est recommandé pour le service de déploiement Windows Update for Business (WUfB). Cela vous permet de gérer les mises à jour des fonctionnalités et de la qualité. De plus, les outils d’état de mise à jour sont nécessaires pour accélérer les mises à jour de sécurité. Via Microsoft Intune et Microsoft Graph, qui sont des services cloud de gestion et de protection des appareils.

Le correctif KB4023057 doit s’installer automatiquement si l’appareil est connecté aux services Windows Update. Si l’appareil ne reçoit pas de mises à jour régulièrement, en raison d’un espace disque insuffisant ou d’une faible activité, cela peut empêcher l’appareil d’installer les outils d’état de mise à jour. Dans ce cas, vous pouvez essayer de déclencher une analyse normale de Windows Update. Ou téléchargez et installez manuellement le correctif à partir du Centre de téléchargement Microsoft.

Comment savoir si ce patch a été installé

Pour vérifier que le correctif KB4023057 a été installé avec succès, vous pouvez accéder aux fichiers d’installation à cet emplacement (C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools) ou vérifier si le service Microsoft Update Health est en cours d’exécution sur l’appareil. Vous pouvez également consulter la liste des terminaux à autoriser s’ils sont bloqués dans les paramètres de pare-feu de votre appareil ou dans un pare-feu supérieur.

Il est important de noter que si votre appareil n’est pas pris en charge, il ne reçoit plus les mises à jour de sécurité de Microsoft et peut devenir plus vulnérable aux risques de sécurité et aux virus. Par conséquent, il est fortement recommandé de mettre à jour vers la dernière version de Windows. Chaque version de Windows a un cycle de vie de 18 mois, après quoi vous devez effectuer une mise à niveau vers une version plus récente pour continuer à recevoir les correctifs et améliorations de Windows.

