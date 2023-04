PARC et SRI : deux clés de l’histoire d’Apple unissent leurs forces

Deux organisations clés de l’histoire d’Apple vont être fusionnées en une seule, puisque le Palo Alto Research Center (PARC) de Xerox a été donné à SRI International. Cela verra les équipes de recherche du PARC et du SRI travailler ensemble sur de futurs projets.

PARC était l’endroit où Steve Jobs a vu l’interface utilisateur graphique et la souris qui étaient utilisées dans LISA puis Macintosh, tandis que SRI était l’endroit où Siri a été développé…

Arrière-plan

Il y a un peu plus dans le lien entre Apple et PARC et SRI International que les histoires simplifiées habituellement racontées.

La visite de Steve Jobs au PARC

L’Université de Stanford souligne que l’histoire habituellement racontée sur la visite de Steve au PARC n’est pas exacte. Le mythe est que Steve a vu le travail de pionnier que l’organisation faisait avec une interface utilisateur graphique et une souris, et s’est immédiatement précipité vers Apple pour mettre en place le travail, ce qui conduirait à la création de LISA et de Macintosh.

En fait, PARC partageait publiquement le projet depuis un certain temps, et les ingénieurs d’Apple utilisaient déjà ces idées pour travailler à la fois sur LISA et sur Macintosh avant la visite de Steve. La raison pour laquelle Jef Raskin et d’autres voulaient que Steve visite le PARC était de voir par lui-même le potentiel de la technologie sur laquelle ils travaillaient – car l’interface graphique et la souris pouvaient être vues sur le matériel existant.

Il y a eu en fait deux visites de groupes d’Apple au Xerox PARC en 1979. Steve Jobs était sur la deuxième des deux.

Jef Raskin, qui a aidé à organiser les deux visites, a expliqué qu’il voulait que Jobs visite le PARC pour comprendre le travail qui était déjà en cours chez Apple. Le projet Macintosh avait échappé plusieurs fois au billot, et Raskin avait tenté d’expliquer à Jobs l’importance des technologies qu’il intégrait. En montrant que d’autres entreprises considéraient ce genre de travail passionnant, Raskin espérait augmenter la valeur du travail du Macintosh aux yeux de Jobs.

Il y a encore plus, dans le sens où l’équipe Macintosh était en fait en avance sur l’équipe LISA dans le développement de cette nouvelle approche révolutionnaire de l’informatique – une histoire que Raskin raconte ici.

PAL est devenu CALO est devenu Siri

On pourrait dire que les origines lointaines de Siri sont encore plus anciennes. En 1946, l’Université de Stanford a créé le Stanford Research Institute (SRI) en tant que centre d’innovation, qui est devenu une organisation autonome et a ensuite été transformé en société SRI International. C’est cette société qui a développé Siri.

Siri a commencé sa vie en tant que projet militaire américain financé par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Le premier nom donné à l’assistant intelligent était PAL : Assistant personnalisé qui apprend.

Le projet grandit et l’assistant est rebaptisé CALO : Assistant Cognitif qui Apprend et Organise.

SRI était en fait l’un des 25 groupes de recherche impliqués dans le projet, avant de prendre la décision de construire son propre assistant vocal autonome. Ce projet a ensuite été transformé en sa propre société – Siri, Inc. – et c’est cette société qu’Apple a achetée afin de lancer l’assistant en tant que Siri dans l’iPhone 4S. Entre-temps, SRI International a poursuivi son propre travail en tant qu’organisation à but non lucratif.

Xerox fait don de PARC à SRI International

Xerox a maintenant décidé que PARC est une distraction par rapport à l’objectif principal de l’entreprise sur les appareils destinés à la production et à la gestion de documents imprimés et numériques.

En conséquence, il a fait don de PARC à SRI International dans le cadre d’un accord qui verra SRI fournir des services de conseil à Xerox.

Xerox Holdings Corporation a annoncé aujourd’hui le don du Palo Alto Research Center (PARC) à SRI International, un institut de recherche à but non lucratif à l’origine de certaines des avancées technologiques les plus marquantes au monde. Cette décision permet à Xerox de se concentrer entièrement sur la fourniture de nouvelles innovations autour de ses propres offres de services d’impression, numériques et informatiques, tout en permettant à l’équipe PARC de rejoindre une institution de recherche de premier plan pour inaugurer sa prochaine évolution de croissance. Xerox PARC a été fondée en 1970 et établie en tant que société indépendante en 2002. L’organisation a été à l’avant-garde de nombreuses avancées technologiques, notamment Ethernet, l’impression laser, l’interface utilisateur graphique et l’informatique omniprésente. Le don de PARC de Xerox à SRI ouvrira de nouvelles portes d’opportunités pour les deux organisations. Avec sa riche histoire ancrée dans l’excellence scientifique, SRI est le partenaire optimal pour inaugurer la prochaine évolution de la croissance de PARC.

