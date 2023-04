Top 3 des meilleurs Chromebooks à acheter en 2023

Les Chromebooks sont devenus une alternative populaire aux ordinateurs portables Windows en raison de leur prix abordable. Ils fonctionnent sur ChromeOS, qui est un système d’exploitation rapide, facile à utiliser et sans virus. Cela en fait un excellent choix pour les adolescents, les grands-parents et les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur pour le travail de bureau léger et la consommation de médias.

Alors que les Chromebooks étaient autrefois limités par leur matériel, ils ont fait des progrès significatifs ces dernières années. Acer, en particulier, a amélioré sa gamme Chromebook avec l’utilisation de puces Mediatek. Cependant, c’est le côté logiciel qui a connu le plus d’améliorations, ChromeOS devenant un système d’exploitation mature. De plus, les utilisateurs peuvent même lancer des applications Android sur leurs Chromebooks, grâce au développement par Google de son écosystème via Android 13.

Il est important de prendre en compte vos besoins d’utilisation avant de choisir un Chromebook. Bien qu’ils soient excellents pour les travaux de bureau légers et la consommation de médias, ils peuvent ne pas convenir aux utilisateurs qui ont besoin de logiciels ou de périphériques spécifiques. Dans ces cas, un PC Windows peut être un meilleur choix.

Si vous recherchez les meilleurs Chromebooks à choisir en 2023, nous avons sélectionné les trois meilleures options :

Les meilleurs Chromebooks à choisir en 2023 :

Acer Chromebook Spin 513 (2022)

Jusqu’à récemment, la plupart des Chromebooks reposaient sur des processeurs Intel, qui étaient souvent des Pentium sous-alimentés. Cependant, l’arrivée des Chromebooks équipés de puces Qualcomm Snapdragon a suscité l’intérêt. Parmi les différents PC proposés par Acer, les Chromebooks ont une présence significative. L’Acer Spin 513, par exemple, est un ordinateur portable d’aspect classique avec un écran de 13,3 pouces et des bords fins. Avec un poids de seulement 1,2 kg, il est compact et possède une charnière à 360°.

L’un des aspects les plus remarquables de cet ordinateur portable est son châssis métallique robuste, qui respire la solidité. Côté connectique, il dispose d’un port USB Type-C et d’un port USB 3.2, ainsi que d’un port jack. Si la dalle IPS Full HD est impressionnante, elle manque de luminosité, ce qui la rend difficile à utiliser en plein soleil.

L’Acer Spin 513 est associé à 8 Go de RAM, offrant d’excellentes performances et jusqu’à dix heures d’autonomie. C’est plus que suffisant pour tenir une journée complète sans avoir besoin d’un chargeur. De plus, le chargeur lui-même est au format USB-C, ce qui est pratique si vous souhaitez réduire le nombre de câbles à transporter.

De plus, l’Acer Spin 514 est disponible à un prix incroyablement attractif, ce qui en fait l’une des meilleures options de rapport qualité-prix sur le marché des Chromebooks. Que vous optiez pour la version 2021 avec une puce Snapdragon ou la version 2022 avec un SoC MediaTek, vous pouvez être assuré que vous obtenez beaucoup.

Acer Chromebook 314 (2021)

Si vous avez un budget limité, vous voudrez peut-être considérer Acer comme votre marque préférée pour un ordinateur portable. Ils ont un modèle appelé CB314 dont le prix est inférieur à 500 $, mais ne vous laissez pas tromper par le prix. Ses spécifications techniques sont assez impressionnantes. Il est alimenté par un processeur Intel Pentium Silver N5030 et est livré avec 8 Go de RAM. Cependant, bémol, le stockage interne se limite à un SSD de 64 Go, ce qui risque de ne pas suffire, surtout si vous comptez stocker beaucoup de fichiers.

Malgré sa taille compacte pour un ordinateur portable de 14 pouces, la qualité de fabrication du CB314 n’est pas terrible et sa finition laisse beaucoup à désirer. Le clavier est mou et pas très confortable à taper. Le portable dispose de quatre ports USB, dont deux au format USB-C, ce qui est un plus. Mais malheureusement, il n’a pas de sortie HDMI, ce qui est dommage. Cependant, il existe un lecteur microSD qui peut s’avérer utile si vous avez besoin d’espace de stockage supplémentaire.

Une chose qui nous a agréablement surpris est la durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable. Il peut durer plus de douze heures sur une seule charge, ce qui est assez impressionnant. Un autre avantage est qu’il utilise un port USB-C, ce qui indique que vous pouvez remplacer le chargeur encombrant par un chargeur plus petit et plus pratique. En conclusion, si vous avez un budget serré et que vous avez besoin d’un ordinateur portable pour des tâches de base comme la navigation sur le Web, la vérification des e-mails et l’utilisation d’applications basées sur le cloud, l’Acer CB314 pourrait être une option appropriée pour vous.

Chromebook Lenovo IdeaPad Duet (2020)

Le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet (2020) est un appareil unique et polyvalent qui peut être utilisé à la fois comme ordinateur portable et comme tablette. Il dispose d’un clavier et d’un écran tactile amovibles, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d’un appareil portable pour la productivité et le divertissement.

Acer a subi un petit changement ! Alors que la plupart des Chromebooks ont une conception d’ordinateur portable traditionnelle, certains modèles hybrides intègrent une tablette. L’un de ces modèles est l’IdeaPad Duet de Lenovo, qui met l’accent sur sa portabilité et sa flexibilité. Malgré son petit prix, cet appareil est livré avec un clavier détachable et une housse de protection qui sert également de support.

Bien que l’IdeaPad Duet et son clavier n’aient pas la même qualité qu’un iPad Pro et son Magic Keyboard, ils offrent tout de même une finition correcte. Cependant, la petite taille du clavier et du touchpad peut poser quelques problèmes. Ce n’est donc pas l’appareil idéal pour écrire un roman.

Le format tablette de cet ordinateur permet une compatibilité totale avec les applications Android, grâce à Chrome OS. Le système lui-même bascule entre les modes tablette et ordinateur portable dès que le clavier est connecté. Sous le capot, l’IdeaPad Duet exécute une puce MediaTek P60. S’il est suffisant pour les tâches bureautiques basiques, il montre rapidement ses limites lorsqu’il s’agit d’applications plus exigeantes. Cependant, la durée de vie de la batterie est assez bonne, avec plus de 8 heures d’utilisation.

Bonus : HP Chromebook x360

Le HP Chromebook x360 est un Chromebook qui, comme l’Acer, possède une charnière flexible. Il est livré avec une puce Intel Pentium, qui peut être mise à niveau vers un i3. Cependant, il est important de noter que son stockage est limité à 128 Go.

L’une des principales caractéristiques de ce Chromebook est son écran Full HD de 14 pouces. Il est tactile et protégé par Gorilla Glass. Cela le rend très pratique à utiliser en mode tablette. Surtout lorsqu’il est placé sur une table pour le dessin ou d’autres activités. Bien qu’il ne soit pas le Chromebook le plus léger du marché, pesant près de 1,5 kg, il est toujours facile à glisser dans un sac et à emporter partout.

Le HP Chromebook x360 dispose également d’une autonomie impressionnante allant jusqu’à 11 heures, ce qui est idéal pour ceux qui ont besoin de l’utiliser pendant de longues périodes. De plus, il dispose d’une fonction de charge rapide qui le rend encore plus pratique à utiliser. Dans ses versions les plus chères, il est également livré avec un lecteur d’empreintes digitales. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire à l’appareil.

Dans l’ensemble, le HP Chromebook x360 est un appareil polyvalent et pratique qui est parfait pour ceux qui ont besoin d’un Chromebook qui peut être utilisé dans plusieurs modes, a une bonne autonomie de batterie et est livré avec des fonctionnalités supplémentaires comme un lecteur d’empreintes digitales. Bien que son stockage puisse être limité, il reste une excellente option pour ceux qui ont besoin d’un Chromebook fiable et efficace.

Verdict

En conclusion, les Chromebooks sont une alternative rentable et fiable aux ordinateurs portables Windows. Ils sont particulièrement utiles pour les travaux de bureau légers et la consommation de médias. Et leur système d’exploitation est rapide, facile à utiliser et sans virus. Cependant, les utilisateurs doivent tenir compte de leurs besoins d’utilisation spécifiques avant de choisir un Chromebook. Et ces trois principales options peuvent être un excellent point de départ dans votre recherche de l’appareil parfait.

