Xiaomi Sound Move pourrait être le meilleur haut-parleur portable bon marché de 2023 !

Lors du dernier événement de lancement en Chine, Xiaomi a présenté une tonne de produits intéressants. Parmi eux, il y a le roi de la caméra Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Band 8 et Xiaomi Pad 6. De plus, l’événement a dévoilé le Xiaomi Sound Move, un tout nouveau haut-parleur portable qui vise à vous faire bouger avec le son.

Au cœur, le Xiaomi Sound Move comprend des haut-parleurs stéréo à double symétrie à 4 unités qui sont logés dans un corps en aluminium solide. Xiaomi semble avoir tout mis en œuvre en termes de département du son, emballant les haut-parleurs avec le réglage Harmon Kardon. Et la meilleure partie est que le haut-parleur a fait ses débuts avec un prix très abordable !

Regardez de plus près le Xiaomi Sound Move

Le premier point fort du Xiaomi Sound Move est la qualité de fabrication. Xiaomi a opté pour un corps en aluminium anodisé élégant qui est considérablement léger. Cette nature légère améliore la nature portable du haut-parleur Bluetooth. Le haut-parleur portable est également très résistant aux conditions météorologiques difficiles. Il a un indice de protection IP66 pour vous assurer de ne rencontrer aucune limitation lors de vos aventures en plein air.

En parlant de cela, vous pourrez transporter le Xiaomi Sound Move dans votre sac à dos tout au long de la journée sans ressentir aucune gêne. L’enceinte ne pèse que 568 grammes ! Et grâce à la boucle intégrée, le haut-parleur portable peut être fixé en toute sécurité à votre sac à dos.

En plus de cela, le Xiaomi Sound Move dispose d’un capteur de gravité intégré. Ce capteur ajustera automatiquement la sortie sonore en fonction de l’emplacement de l’enceinte. Lorsqu’il est placé à plat, le haut-parleur portable émettra un son en mode stéréo. D’autre part, lorsque vous placez le haut-parleur verticalement, le haut-parleur deviendra plus fort et plus riche.

En d’autres termes, vous obtiendrez une excellente performance sonore quelle que soit l’orientation que vous choisissez. Vous avez également des tonnes d’options de connectivité. Le Xiaomi Sound Move est livré avec Airplay 2, une interface audio USB-C, Bluetooth et Xiaomi Miaobo. Et la grande partie est que le haut-parleur sans fil utilise le chipset Bluetooth 5.3, qui offrira une connexion sans fil fiable et très stable.

La durée d’exécution du Xiaomi Sound Move est également incroyable. Il est livré avec une batterie de grande taille, qui peut offrir jusqu’à 21 heures de lecture en mode Bluetooth. De plus, le haut-parleur portable offre 5,5 jours de veille en mode intelligent.

Il n’y aura pas besoin de s’inquiéter lorsque le haut-parleur sans fil sera à court de jus. Le port USB-C du Xiaomi Sound Move peut fournir une charge rapide de 22 W. Ainsi, vous pourrez recharger la batterie en un rien de temps.

En dehors de cela, le haut-parleur portable peut être synchronisé pour obtenir une configuration sonore beaucoup plus forte et plus robuste. Autrement dit, vous pouvez coupler deux Sound Moves pour obtenir une sortie sonore stéréo appropriée. Dans une telle configuration, les haut-parleurs seront en mesure de fournir un son remplissant la pièce.

Enfin, le Sound Move est compatible avec Xiao AI. Grâce à cela, vous aurez l’entière liberté de contrôler les produits de la maison intelligente avec.

Performance sonore et prix

Xiaomi a amélioré la qualité sonore du Sound Move en intégrant une conception stéréo à double symétrie à 4 unités. Les côtés gauche et droit du haut-parleur portable sont livrés avec des unités à double pilote. Et il y a deux radiateurs passifs à l’avant et à l’arrière du haut-parleur sans fil. Ces radiateurs passifs améliorent encore la résonance de l’enceinte.

Comme mentionné précédemment, le Xiaomi Sound Move est livré avec le réglage Harman Kardon. Cela permet au haut-parleur portable de fournir un son riche, détaillé et plus fort. Pour être exact, la pression acoustique maximale de l’enceinte portable est de 90 dB. Donc, dans l’ensemble, c’est un excellent choix parmi les meilleurs haut-parleurs portables.

En ce qui concerne les prix, Xiaomi Sound Move affiche un prix de 699 yuans. C’est environ 100 $. Cependant, il s’agit actuellement d’un appareil exclusif à la Chine. Et Xiaomi n’a pas encore partagé de détails concernant la disponibilité mondiale.

