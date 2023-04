Le rover Curiosity Mars reçoit son dernier correctif logiciel interplanétaire

En contexte : Lancé de Cap Canaveral le 26 novembre 2011, le rover Curiosity a été conçu pour des investigations scientifiques au cours d’une mission de deux ans. Douze ans plus tard, la machine de la taille d’une voiture parcourt toujours la surface de Mars tandis que la NASA améliore le côté logiciel des choses de loin.

Entre le 3 et le 7 avril, les opérations scientifiques et d’imagerie de Curiosity ont été mises « en attente » pour une maintenance logicielle planifiée. La NASA a installé le dernier « correctif » du logiciel de vol de son rover Mars, une mise à jour majeure qui était prévue depuis des années et conçue pour étendre encore les capacités et la longévité du rover dans l’environnement difficile de la planète rouge.

La NASA a commencé à travailler sur la mise à jour logicielle en cours d’exécution en 2016, lorsque Curiosity a obtenu sa dernière refonte logicielle. Le nouveau logiciel de vol (R13) apporte environ 180 modifications au système du rover, dont deux accéléreront la conduite du robot Mars et réduiront l’usure de ses roues.

Le premier changement majeur mis en œuvre par la NASA dans le logiciel Curiosity est lié à la façon dont la machine traite les images de son environnement pour planifier un itinéraire autour des obstacles. Les nouveaux rovers comme Perseverance sont équipés d’ordinateurs de bord capables de traiter des images à la volée, alors que les robots sont toujours en mouvement. La curiosité, en revanche, n’a pas ce genre de caractéristique et elle doit s’arrêter à chaque fois pour réévaluer les conditions de surface et corriger sa trajectoire.

La NASA est clairement incapable d’installer de nouveaux équipements matériels sur Curiosity, mais la dernière mise à jour logicielle accélère le traitement des images, de sorte que le rover doit s’arrêter « juste un instant ou deux » au lieu de la minute complète nécessaire auparavant. De cette façon, Curiosity consommera moins d’énergie et étendra encore plus sa mission.

La deuxième amélioration majeure apportée par la mise à jour R13 concerne les roues en aluminium du rover, qui ont commencé à montrer des signes d’usure au cours de la première année de la mission. Les correctifs installés auparavant fournissaient au rover un algorithme pour améliorer la traction, maintenant R13 « va plus loin » dans cette direction en introduisant « deux nouvelles commandes de mobilité » qui peuvent réduire la quantité de direction que Curiosity doit faire « tout en conduisant dans un arc vers un waypoint spécifique », a déclaré la NASA. Le processus de conduite sera plus simple, donc l’usure devrait être encore réduite.

Jonathan Denison, chef d’équipe des opérations d’ingénierie de Curiosity, a déclaré que l’idée d’appuyer sur le bouton d’installation « était un peu effrayante » malgré tous les tests effectués au cours des dernières années. « Nous ne savons jamais exactement ce qui se passera tant que le logiciel n’est pas là-bas », a déclaré Denison, et vous ne pouvez clairement pas (encore) envoyer un technicien pour une assistance à distance sur Mars.

Selon les données fournies par la NASA à The Register, le correctif logiciel interplanétaire R13 était une image de 21,921 mégaoctets – juste un peu plus grande que R12 (21,304 Mo). La mise à jour a été divisée en 51 fichiers différents, qui ont été envoyés à l’ordinateur de Curiosity de novembre à décembre 2022. L’installation a nécessité plusieurs étapes, donnant au système la possibilité de revenir en arrière à chaque fois en cas d’erreur. R13 est maintenant installé et fonctionne comme prévu, a confirmé la NASA, mais R12 est toujours à bord « dans une mémoire de sauvegarde spéciale » afin que Curiosity puisse basculer vers l’ancien logiciel de contrôle de vol si nécessaire.

