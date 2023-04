La croissance spectaculaire de l’AAPL en Inde pourrait être le point positif du deuxième trimestre

La croissance spectaculaire de l’AAPL en Inde pourrait être le plus grand point positif du rapport sur les résultats du deuxième trimestre fiscal de la société le mois prochain.

Apple devrait annoncer que son chiffre d’affaires mondial a chuté d’environ 5 % d’une année sur l’autre, mais la société partagerait de bonnes nouvelles sur l’Inde…

AAPL Q2 2023 devrait afficher des revenus en baisse

Apple doit révéler ses résultats fiscaux du deuxième trimestre – couvrant le premier trimestre de l’année civile – le 4 mai.

Il y a trois raisons pour lesquelles nous nous attendons à ce que la société révèle une baisse globale de ses revenus mondiaux, par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Tout d’abord, alors qu’Apple ne propose plus d’indications spécifiques sur les bénéfices pour les trimestres à venir, le PDG Tim Cook a déclaré en février que la société s’attendait à une image « similaire » à celle du trimestre précédent.

Deuxièmement, l’assembleur d’iPhone Foxconn a annoncé une baisse de 21 % de ses revenus en mars. Nous avons alors noté que la société travaille également pour d’autres sociétés de technologie, de sorte que sa fortune n’est pas exclusivement liée à Apple, mais la société Cupertino représenterait environ la moitié de ses revenus.

Troisièmement, c’était une image similaire avec le fabricant de puces Apple TSMC, avec une baisse de 15 %. La même clause de non-responsabilité s’applique, mais puisque TSMC est le fabricant de puces exclusif d’Apple pour ses puces des séries A et M, il est fort probable de conclure qu’au moins une partie de la baisse de ses ventes reflète une baisse de la demande pour les produits Apple.

Croissance de l’AAPL en Inde

L’Inde, cependant, devrait faire exception à la règle. Bloomberg rapporte que les revenus du pays clé ont augmenté de près de 50 % au cours de la dernière année.

Les ventes d’Apple Inc. en Inde ont atteint un nouveau sommet de près de 6 milliards de dollars au cours de l’année jusqu’en mars, soulignant l’importance croissante du marché pour le fabricant d’iPhone alors que le PDG Tim Cook arrive dans le pays pour ouvrir ses premiers stores locaux. Les revenus en Inde ont augmenté de près de 50%, contre 4,1 milliards de dollars un an plus tôt, selon une personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être nommée car l’information n’est pas publique.

Apple a beaucoup de marge de croissance dans le pays. Alors que la majeure partie des ventes de smartphones à ce jour ont été des modèles économiques, cela change progressivement. Il y a quelques années à peine, la part de marché de l’entreprise dans le deuxième pays le plus peuplé du monde n’était que de 1 %. Aujourd’hui, l’iPhone représente environ 4 % des ventes de smartphones dans le pays, et une part plus importante des revenus.

L’établissement d’Apple Stores dans le pays est un élément clé des plans de croissance de l’entreprise, et cela se produit enfin. Nous avons vu aujourd’hui des photos du magnifique nouveau store Apple BLK qui ouvrira demain à Mumbai, avec un store à Delhi qui ouvrira deux jours plus tard.

