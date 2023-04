Samsung envisage de passer de Google à Bing pour le moteur de recherche par défaut de ses appareils

Dans le contexte : les consommateurs mobiles s’attendent à ce qu’un appareil Samsung utilise Google comme moteur de recherche par défaut, mais cela pourrait changer pour Bing à l’avenir. Grâce à l’ajout par Microsoft de l’intelligence artificielle à son moteur de recherche, Bing est devenu beaucoup plus séduisant pour les fabricants d’appareils, ce qui a plongé Google dans une « panique ».

En mars dernier, Samsung avait choqué les employés de Google lorsque le géant coréen avait déclaré qu’il envisageait de remplacer le moteur de recherche par défaut de ses appareils par Bing, écrit le New York Times.

Le contrat de Samsung avec Google vaut environ 3 milliards de dollars par an, d’où la « panique » dans les rangs de l’entreprise en apprenant qu’elle pourrait perdre face à Microsoft.

Google reste le moteur de recherche le plus populaire au monde avec une marge considérable. Statcounter place sa part de marché à 93 %, avec Bing à la deuxième place à un peu moins de 3 %, alors pourquoi Samsung voudrait-il changer de camp ? Les nouvelles capacités d’IA de Bing en sont probablement la principale raison.

Microsoft n’a pas tardé à se lancer dans la révolution de l’IA générative. En février, il a annoncé une nouvelle itération de son moteur de recherche Bing alimenté par une version de la même IA derrière ChatGPT, introduisant la possibilité de poser des requêtes au chatbot et une barre latérale alimentée par l’IA pour créer du texte, des images, etc. Le Bing chargé par l’IA a ensuite été ajouté à la barre des tâches de Windows 11.

Microsoft a déclaré plus tard que grâce à l’ajout des fonctionnalités d’IA, Bing avait dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois de son histoire.

Le changement dans le paysage de l’industrie a laissé une course inquiète de Google pour lancer sa propre technologie de type ChatGPT. Il a montré sa version, Bard, plus tôt cette année. Malheureusement, le chatbot AI a donné une mauvaise réponse dans sa première démo et a reçu des critiques mitigées depuis sa sortie le mois dernier.

Cependant, Google serait en train de construire un nouveau moteur de recherche alimenté par l’IA et souhaite mettre à niveau son moteur existant avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle, nommées Magi, qui offrent une expérience plus personnalisée. Il travaille également sur un générateur d’images appelé GIFI ; un tuteur de langue appelé Tivoli Tutor qui enseigne aux étudiants par le biais de conversations d’IA ; et une extension de chatbot appelée Searchalong qui permet aux utilisateurs de poser des questions tout en naviguant sur le Web.

« Nous sommes ravis d’apporter de nouvelles fonctionnalités de recherche basées sur l’IA, et nous partagerons bientôt plus de détails », a déclaré la porte-parole de Google, Lara Levin. Nous en saurons probablement plus lors de Google I/O 2023.

Samsung pourrait toujours s’en tenir à Google, d’autant plus que le moteur de recherche obtient ses propres fonctionnalités d’intelligence artificielle – la menace de passer à Bing pourrait être utilisée pour négocier un meilleur accord. Pourtant, le fait qu’il envisage même de changer a choqué et inquiété Google ; il a également un contrat similaire avec Apple d’une valeur de 20 milliards de dollars qui doit être renouvelé cette année.

