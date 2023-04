L’ultime Alimentation : La nouvelle Jackery Explorer 3000 Pro sera disponible à partir du 20 avril

La gamme de produits Pro de Jackery s’enrichit : l’Explorer 3000 Pro, d’une capacité de stockage de 3 024 watts-heures, n’est pas seulement le générateur électrique le plus puissant de l’expert californien en énergie. En tant que la plus grande capacité de Jackery, ce nouveau modèle peut également être contrôlé par une application.

« En tant que modèle le plus récent, l’Explorer 3000 Pro est non seulement notre générateur électrique le plus puissant à ce jour mais aussi le premier à être contrôlé via une application. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à tout moment à toutes les données pertinentes sur leur smartphone. De plus, une relation équilibrée entre la puissance, le poids et la mobilité était au centre des préoccupations, de sorte que le générateur est environ 30 % plus léger que les appareils possédant une capacité comparable », a déclaré Ricky Ma, responsable de la zone EMEA.

➡️ PRÉCOMMANDEZ LE JACKERY 3000 PRO SUR LE SITE OFFICIEL

➡️ PRÉCOMMANDEZ LE JACKERY 3000 PRO SUR AMAZON

Polyvalent, mobile et sûr

En tant que générateur solaire, le modèle 3000 Pro offre un accès facile et surtout mobile à l’énergie propre. À cette fin, le générateur est équipé de huit ports à l’avant : trois prises Schuko (230 volts), deux prises USB-A (avec charge rapide 3.0, 18 W), deux prises USB-C (100 W) et une prise 12 volts. Avec une capacité de 3 024 kWh, une puissance continue de 3000 watts et une puissance de pointe jusqu’à 6 000 watts, la puissance fournie est suffisante pour alimenter même les appareils à forte consommation. Le générateur fonctionne également de manière fiable dans des environnements froids sous des températures aussi basses que -20 degrés et qui ne produit que 30 dB de bruit en mode de charge silencieux sur l’application.

L’Explorer 3000 Pro offre plusieurs façons de recharger ses batteries. Jackery fournit l’appareil avec un câble d’alimentation de haute qualité pour le raccordement direct aux prises, ce qui permet une recharge complète en moins de deux heures. En outre, un câble de chargement est inclus pour fournir de l’énergie neuve via la prise 12 volts d’un véhicule. En tant que générateur solaire 3000 Pro, l’appareil est livré avec un, deux ou plusieurs modules solaires mobiles SolarSaga 200 de Jackery, ce qui le rend également hautement autonome. Lorsque le temps est ensoleillé, la batterie peut être entièrement rechargée en trois à quatre heures seulement, en combinaison avec six panneaux solaires Jackery de 200 watts.

La nouvelle application Jackery pour smartphones fournit de nombreuses informations comme l’état de charge actuel, la puissance d’entrée et de sortie et les ports actifs. Les propriétaires d’un Explorer 3000 Pro pourront également régler des paramètres tels que la vitesse de charge et la durée d’activation de l’écran LCD. En outre, l’application peut mettre à jour le logiciel embarqué du générateur pour améliorer l’efficacité et ajouter de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques. Pour finir, l’application contient un manuel de l’utilisateur numérique.

Malgré son énorme capacité, l’Explorer 3000 Pro de Jackery se présente sous la forme d’un trolley mobile avec ses deux roues et sa poignée en aluminium. Avec des dimensions de 47,3 x 35,9 x 37,3 cm et un poids de 29 kg, il est 30 % plus léger et plus petit que les produits habituels possédant la même capacité.

Prix et disponibilité

L’Explorer 3000 Pro de Jackery pourra être précommandé à partir du 17 avril 2023 au prix de 3 299 euros sur fr.jackery.com. Son lancement officiel sur le marché suivra le 20 avril 2023. Des offres groupées sont également disponibles, comme le générateur solaire 3000 Pro 400 W avec deux panneaux solaires SolarSaga 200 pour 4 499 euros, ou avec quatre SolarSaga 200 pour 5 699 euros. Jackery offre une garantie de cinq ans sur ces deux produits. De plus, tous les clients qui précommanderont l’Explorer 3000 Pro ou le générateur solaire 3000 Pro de Jackery sur la boutique en ligne Jackery, entre le 17 et le 19 avril, recevront un bon Decathlon d’une valeur de 100 euros en cadeau.