La mise à jour KB5025239 de Windows 11 provoque des plantages avec la barre des tâches

Windows 11 est la dernière version du système d’exploitation de Microsoft, qui apporte un design renouvelé, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de performances. Cependant, la mise à jour KB5025239 apporte quelques problèmes. L’un d’eux est lié à la barre des tâches, qui dans certains cas n’est pas automatiquement masquée lorsque cette option est activée.

La barre des tâches est l’élément en bas de l’écran qui vous donne un accès rapide aux applications, au menu Démarrer, aux widgets, à l’heure, etc. Certains utilisateurs préfèrent que la barre des tâches se cache automatiquement lorsqu’elle n’est pas utilisée, pour gagner plus d’espace sur l’écran ou pour des raisons esthétiques. Windows 11 offre cette fonctionnalité, mais elle ne semble pas fonctionner correctement pour certains utilisateurs.

Problèmes de masquage automatique de la barre des tâches dans Windows 11 après l’installation de la mise à jour KB5025239

Comme indiqué par le site Web Windows Latest, certains utilisateurs ont signalé que la barre des tâches ne se masque pas automatiquement après l’installation de la dernière mise à jour de Windows 11. Cela se produit à la fois en mode bureau et en mode tablette, et peut être gênant si vous utilisez des applications en plein écran ou si vous souhaitez profitez d’un bureau plus propre.

Ce bug pourrait être lié à un bug connu qui a été publié par Microsoft avec les notes de mise à jour KB5025239. Plus précisément, cela indique que les applications de personnalisation tierces telles que ExplorerPatcher ou StartAllBack peuvent causer des problèmes avec le processus Explorer.exe.

Comment désinstaller la mise à jour KB5025239 de Windows 11

Cependant, il semble s’agir de problèmes distincts, qui peuvent être résolus en désinstallant la mise à jour KB5025239 de Windows 11. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Paramètres. Accédez à Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller les mises à jour. Cliquez sur « Désinstaller » à côté de la mise à jour KB5025239.

Nous devrons redémarrer l’ordinateur et attendre quelques minutes jusqu’à ce que Windows parvienne à annuler la mise en œuvre de cette mise à jour.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :