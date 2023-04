Formation ou expérience : les emplois en informatique devraient-ils se concentrer davantage sur les compétences des candidats et moins sur les diplômes ?

En contexte : le paysage technologique dynamique d’aujourd’hui oblige les employeurs du secteur informatique à repenser leur position concernant les diplômes universitaires. Dans de nombreux cas, les responsables du recrutement se rendent compte que les exigences en matière de diplômes excluent de vastes bassins de candidats hautement qualifiés, ce qui entrave leur capacité à pourvoir les postes vacants critiques.

Selon le magazine CIO, les leaders technologiques d’entreprise et les responsables du recrutement d’aujourd’hui dans plusieurs secteurs commencent à comprendre que la compétence dans des compétences informatiques spécifiques peut être plus importante, précieuse et pertinente que les connaissances plus générales fournies par un diplôme de premier cycle. Le changement de mentalité ne minimise en rien l’importance de la capacité d’un candidat à communiquer efficacement ou à utiliser la pensée critique pour résoudre les défis liés au travail. Il indique plutôt que les employés peuvent développer ces compétences grâce à une expérience de travail spécifique et à une formation ciblée et spécialisée.

Un rapport de 2022 du Burning Glass Institute note que les employeurs de plusieurs secteurs redéfinissent les attentes concernant les exigences en matière de diplômes. Entre 2017 et 2019, 46 % des professions techniques de niveau intermédiaire et 31 % des professions techniques de niveau supérieur ont connu des « réinitialisations matérielles des diplômes ». Ces réinitialisations impliquent que les employeurs suppriment les exigences éducatives de leurs qualifications générales et mettent davantage l’accent sur les compétences techniques tout en mettant en évidence les talents non techniques tels que l’écriture, la communication et l’attention aux détails dans la description elle-même.

Alors que de nombreux leaders technologiques voient l’avantage d’éliminer les exigences d’éducation formelle pour les compétences techniques pratiques, certains pensent toujours qu’un diplôme offre une mesure de valeur qui n’est pas disponible à partir de l’expérience pure. La directrice de l’information de Veritas Technologies, Jane Zhu, soutient que les diplômes offrent aux candidats des avantages intangibles tels que la conscience sociale, les compétences en résolution de problèmes, les esprits collaboratifs et la responsabilité personnelle que l’expérience seule ne peut fournir.

En tant qu’entrepreneur informatique gérant des équipes techniques et des projets depuis plus de 20 ans, j’ai ressenti le besoin de m’éloigner des exigences des diplômes universitaires hérités et de me concentrer plutôt sur les certifications, les compétences et l’expérience pertinentes. Cela est particulièrement vrai lorsque vous travaillez avec des technologies de pointe, de niche ou spécialisées avec une communauté de praticiens relativement petite.

Par exemple, lorsque le besoin d’un développeur .NET expérimenté se fait sentir, un flux constant de candidats locaux hautement qualifiés est à peu près garanti. Dans ces cas, et si toutes les autres compétences étaient égales, un diplôme d’études collégiales et les compétences qu’il a fournies pourraient être le différenciateur qui a élevé la valeur globale d’un candidat spécifique.

À l’inverse, lorsque nous devons embaucher des ressources pour des postes techniques très spécialisés, cela devient un cauchemar en raison des exigences de formation des candidats. Plutôt que de recevoir des dizaines de candidats locaux en quelques jours, comme dans l’exemple de .NET, nous avons du mal à trouver ne serait-ce que cinq candidats qualifiés dans tout le pays. L’abandon de l’exigence en matière d’études aurait élargi ce bassin de candidats de façon exponentielle.

Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir de supprimer ces exigences. Le résultat est un processus de recherche et d’embauche beaucoup plus long et plus coûteux, avec le risque supplémentaire que le poste devienne vacant si la ressource actuelle prend sa retraite, prend un autre emploi ou change d’orientation technique.

La question peut certainement faire l’objet d’un débat, mais en tant que professionnel de la gestion informatique, je penche absolument pour que les compétences et l’expérience jouent un rôle beaucoup plus important qu’un diplôme vieux de plusieurs décennies dans un sujet qui peut même ne pas être lié aux besoins d’une organisation.

Quelle est l’importance d’avoir un diplôme général en informatique dans le secteur technologique d’aujourd’hui ?

