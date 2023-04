Fitbit est mort et oui… Google l’a tué

Lorsque Google a annoncé l’acquisition de Fitbit, il était difficile de croire à une fin heureuse pour l’ancienne société portable. Au départ, nous étions presque convaincus d’un bel avenir. Après tout, nous avons vu de nouvelles versions et une intégration plus profonde entre les services Fitbit et Google. Cependant, le temps a passé et les choses ont changé. Ce n’est pas une surprise de voir une grande entreprise en acheter une plus petite juste pour extraire les bonnes idées, malheureusement, c’est ce qui s’est passé avec Fitbit. Apparemment, la marque perdra de sa pertinence, tandis que Google intégrera tout l’héritage de Fitbit dans sa propre gamme Pixel.

Selon certains rapports, qui citent des sources au sein de la communauté Fitness, le sort de la société a été annoncé pour la première fois en 2019. Malgré cela, la manière progressive dont les appareils portables Fitbit ont commencé à perdre leurs fonctionnalités a rendu le tout très triste.

La glorieuse histoire de Fitbit

Peut-être que si vous n’êtes pas sur le marché des wearables, vous n’êtes probablement pas trop familier avec l’histoire de Fitbit. Cependant, la société a un long héritage dans ce segment particulier. Il a beaucoup évolué au cours des dernières années et est entré sur le marché des montres connectées lorsqu’elles sont devenues une réalité. Fitbit était en avance sur le segment, après tout, son premier « appareil intelligent » a été lancé en 2009. Ce n’était pas si intelligent, en fait, c’était un simple tracker de fitness, mais compte tenu de ce qui est venu plus tard, on peut dire qu’il était en avance de son temps. Après tout, les montres connectées mettent l’accent sur la santé.

L’appareil était un simple podomètre à pince qui utilisait également un détecteur de mouvement pour suivre la distance parcourue. Il pouvait également fournir des estimations des calories que vous avez brûlées, et il avait un moniteur pour vous montrer que vous aviez bien dormi. Toutes ces fonctionnalités vous semblent familières, n’est-ce pas ? Ils ont ensuite été intégrés aux smartwatches que nous connaissons.

Le podomètre qui a tout déclenché

Le podomètre Fitbit a automatiquement envoyé toutes les données à votre ordinateur via un petit logiciel soigné qui sera plus tard connu sous le nom de Fitbit Connect. Le logiciel permettait aux utilisateurs de saisir quotidiennement leur consommation de calories et leur nourriture. Toutes ces fonctionnalités atteindraient plus tard l’application Fitbit moderne que nous connaissons tous.

L’histoire de Fitbit dans le segment des montres est devenue avec le lancement du Fitbit Flex. Il est arrivé en 2013 et a été à peu près plébiscité par l’ensemble du public. La montre a été suivie par les séries Fitbit Force, Charge et Alta, ainsi que par les Ionic et Inspire. Le Fitbit Alta a été largement plébiscité par les utilisateurs. La marque est devenue populaire parmi les utilisateurs, montrant les premiers signes d’un marché de smartwatch. Grâce à ses puissantes fonctionnalités basées sur le fitness.

Fitbit trouve la gloire dans le segment des smartwatch – seulement jusqu’à la montée de la concurrence

Au fil des ans, la marque a lancé quelques nouvelles montres intelligentes et pistes de fitness. Maintenant, il existe des noms populaires tels que les modèles Versa, Inspire, Sense, Charge et Luxe. Même si c’était une marque de départ, maintenant par la valeur de l’argent, la montée de la concurrence l’a placée quelque part entre les deux. Apple a réorganisé le segment avec l’Apple Watch, bien qu’elle soit proposée avec un prix de départ beaucoup plus élevé. Ensuite, nous avons vu le lancement de plusieurs montres dans le bas du marché, notamment celles de la partie chinoise. Grâce à la montée en puissance de cette concurrence, Fitbit s’est placé au milieu du marché et a perdu une partie de sa pertinence.

Fitbit Premium était le bon choix ?

Comme vous le savez peut-être, avec beaucoup plus de marques, le marché est devenu trop saturé. Pour cette raison, Fitbit a commencé à explorer d’autres segments dans le but de créer des sources de revenus distinctes. En fait, dans un marché plein d’entreprises essayant d’offrir la même chose, Fitbit a dû sélectionner d’autres sources de revenus. À cet égard, la société a créé Fitbit Premium. C’était le moyen pour l’entreprise de gagner de l’argent supplémentaire en offrant aux utilisateurs un meilleur aperçu des données, ainsi que des méditations et des entraînements guidés. Évidemment, le Fitbit Premium n’a pas été bien vu par tous les utilisateurs. Dans le but de conquérir la base d’utilisateurs, la société a commencé à proposer des essais premium pour convaincre les utilisateurs que Fitbit Premium était suffisamment pertinent.

La chute

Fin 2019, Alphabet, le conglomérat géant qui contrôle Google, a proposé une offre pour Fitbit. C’était un accord gagnant-gagnant pour Fitbit, après tout, Google le sauverait de sa place sur un marché complètement encombré d’offres. De toute évidence, l’intérêt de Google n’était pas simplement de sauver Fitbit, mais d’obtenir certaines des bonnes idées de l’entreprise et de les incorporer dans un nouveau produit meilleur. Le géant de la recherche travaillait sur sa première smartwatch, la Pixel Watch. La longue collection de données de santé de Fitbit et son approche conviviale donneraient au géant de la recherche des avantages lors du lancement de son produit. La Pixel Watch a fait un long voyage pour finalement arriver sur le marché fin 2022.

Google Pixel Watch est l’avenir

Avec le lancement de la Google Pixel Watch, Alphabet dispose désormais d’un seul produit plein de fonctionnalités riches. Il dispose de toutes les technologies de santé de Fitbit et de fonctionnalités plus avancées telles que la détection des chutes. Par conséquent, il n’a pas besoin de quatre tailles distinctes de montres Fitbit pour manger une partie de son gâteau des ventes. Au lieu de simplement tuer Fitbit avec une balle, Google a décidé de le rendre moins pertinent en supprimant lentement des fonctionnalités. Fitbit, comme nous le savons, est en train de mourir lentement en étant privé des fonctionnalités qui ont fait son nom. Par exemple, le géant de la recherche a déjà supprimé les défis et groupes Fitbit. C’était une fonctionnalité intéressante utilisée par plusieurs utilisateurs, et sa suppression a eu un fort impact sur la communauté des utilisateurs.

La prise en charge de Pandora et Deezer a également été supprimée, laissant les utilisateurs de Fitbit accéder à de la musique hors ligne. De plus, nous avons vu la suppression du Fitbit Connect. C’était le logiciel d’origine utilisé pour coupler les appareils Fitbit avec l’ordinateur. C’était utile pour télécharger la bibliothèque musicale, et maintenant c’est parti.

Google a également fermé la possibilité pour les développeurs de créer des applications tierces pour Fitbit OS. En conséquence, il est difficile d’apporter de nouveaux contenus sur la plate-forme. Ce n’est pas une surprise, après tout, Google a Wear OS. Le logiciel a eu beaucoup de mal à convaincre les utilisateurs. Avec le lancement de la Pixel Watch, Google doit sérieusement inciter les utilisateurs à se sentir attirés par Wear OS. Désormais, les futurs appareils Fitbit seront probablement des produits simples sans système d’exploitation intelligent.

Désormais, tous ceux qui ont acheté des appareils portables Fitbit pour leurs fonctionnalités se sont retrouvés avec un appareil qui est la preuve de son approche intelligente. Si vous souhaitez récupérer ces fonctionnalités intelligentes, la seule chose que vous puissiez faire est de passer à une nouvelle Google Pixel Watch. Ou peut-être, procurez-vous une montre connectée d’une marque complètement différente. Cependant, ceux qui utilisent des appareils Fitbit seront tentés de passer à une Pixel Watch. Après tout, il intègre plusieurs des fonctionnalités héritées de Fitbit.

Fitbit comme nous le savons est mort

Fitbit représente le début d’une ère pour les appareils portables intelligents que nous connaissons tous. De nos jours, tout est devenu à peu près « habituel ». Cependant, les trackers de santé Fitbit étaient là avant que les smartwatches ne deviennent une chose. De nos jours, le marché a évolué et les utilisateurs se tournent vers une smartwatch en grande partie en raison de ses capacités de suivi de la santé. Les entreprises explorent et développent constamment des fonctionnalités pour faire avancer ce segment. Après tout, l’idée d’un smartphone au poignet ne s’est pas bien vendue, mais l’idée d’un appareil qui suit notre santé et nous rend meilleurs a révolutionné le segment.

Malheureusement, il n’y a pas d’avenir brillant pour l’entreprise qui a tout lancé. Étant donné que Google fait tout de manière progressive, nous nous attendons toujours à ce que la marque vive encore quelques années. Mais c’est inévitable, Google finira par abandonner ces produits dès que la Pixel Watch se transformera en remplaçant définitif. Peut-être verrons-nous Fitbit vivant dans une sorte d’application ou de service. C’est possible, mais nous croyons à la fin pour le matériel de la marque.

