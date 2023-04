Huawei HarmonyOS bat Android et iOS avec une fonctionnalité très utile

Le système d’exploitation Harmony de Huawei brise vraiment les barrières à cette époque largement dominée par Android et iOS. La domination du marché des systèmes d’exploitation mobiles Android et iOS est vraiment hors de portée. Je veux dire, cela choquera le monde entier pour tout autre système d’exploitation mobile de déplacer l’un de ces deux par le haut. Harmony OS est maintenant le troisième plus grand et le mieux qu’il puisse faire est de garder les choses ainsi.

Maintenant, considérons-le de cette façon. Est-ce qu’être le plus populaire fait automatiquement de vous le meilleur ? Pas toujours. Je n’essaie pas de dire que Harmony OS est meilleur qu’Android ou iOS. Mais je ne peux pas non plus affirmer que l’un de ces deux est meilleur que Harmony OS. Tout est basé sur les préférences individuelles. Alors que certains peuvent préférer Android, d’autres peuvent préférer iOS.

Il existe également un autre groupe de personnes qui préfèrent à la fois Android et iOS. En effet, Android possède certaines fonctionnalités qui manquent à iOS et vice versa. En parlant de fonctionnalités, nous avons une troisième force qui pousse cette catégorie au sommet. Huawei pense que plus de fonctionnalités attireront certainement plus d’utilisateurs et c’est exactement ce qu’il fait.

Harmony OS est livré avec de nombreuses fonctionnalités, tout comme Android et iOS. Certaines de ces caractéristiques peuvent être communes aux deux premiers. Cependant, il est également livré avec des fonctionnalités exclusives que vous ne trouverez peut-être pas sur Android ou iOS.

Fonction de mise en page automatique d’Harmony OS

Le système d’exploitation Harmony de Huawei possède une fonctionnalité appelée mise en page automatique et il est assez surprenant que ni Android ni iOS n’y aient jamais pensé. Avez-vous déjà essayé de réorganiser les icônes sur votre smartphone ? Eh bien, je pense que vous avez, tout le monde a essayé de le faire au moins. Si vous avez essayé de réorganiser les icônes sur votre smartphone, vous savez à quel point cela peut être ennuyeux.

De nombreux utilisateurs de smartphones ont des écrans d’accueil très désordonnés. Ils n’aiment peut-être pas vraiment l’apparence de leurs écrans d’accueil, mais il y a cette paresse commune impliquée dans leur réorganisation. C’est là qu’Harmony OS intervient. Avec la fonction de mise en page automatique d’Harmony OS, il suffit d’un seul clic pour réorganiser tout l’écran d’accueil.

La fonction de mise en page automatique est fournie avec plusieurs options de mise en page parmi lesquelles vous pouvez choisir. En un seul clic, les utilisateurs de Huawei Harmony OS peuvent passer à une nouvelle mise en page en fonction de leur humeur. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans Harmony OS 3 et versions ultérieures et utilise l’IA pour organiser l’écran d’accueil. Avec cela, votre écran d’accueil aura toujours l’air propre sans que vous ne fassiez aucun effort.

Fonctionnement de la fonction de mise en page automatique dans Harmony OS

Cette fonctionnalité génère automatiquement une combinaison de mises en page comprenant des icônes, des dossiers volumineux et des widgets. Ces combinaisons permettent aux utilisateurs d’interagir plus facilement sur leurs écrans d’accueil sans aucune forme de distraction. L’utilisateur aura trois options de tri différentes. Ils comprennent:

Mise en page d’origine Trier par couleur Trier par catégorie.

Mise en page d’origine

Avec l’option de mise en page d’origine, vous pouvez utiliser la mise en page par défaut fournie avec le téléphone. Vous pouvez organiser les icônes, les widgets et les dossiers d’applications sans aucune forme de dossiers de catégories. Cette option ne déplace pas également le contenu d’une mise en page vers une autre.

Trier par disposition des couleurs

L’option de tri par couleur est assez intéressante et ce sera certainement la plus populaire parmi les trois. Il organise les icônes en fonction de la couleur la plus courante sur votre écran d’accueil. Avec cela, les icônes avec des couleurs similaires comme le rouge s’intégreront toutes dans une seule mise en page. Il pousse ensuite tous les autres éléments de l’écran avec des couleurs similaires vers les pages suivantes. Donc. les couleurs bleues seront dans une mise en page, l’orange dans une mise en page et ainsi de suite.

Trier par catégorie

Cette option utilise l’IA pour organiser les icônes, les grands dossiers et les widgets en catégories. Par exemple, le système organise automatiquement tous les outils de productivité sur une seule page, les applications de médias sociaux peuvent être sur une autre page, les applications bancaires et connexes peuvent également être sur une page et ainsi de suite.

Conclusion

Le système d’exploitation Harmony de Huawei ne cesse de croître en popularité et en fonctionnalités chaque année. Il existe d’autres fonctionnalités exclusives que vous ne pouvez pas trouver sur d’autres systèmes d’exploitation mobiles. Ces fonctionnalités incluent des widgets de balayage, des widgets de service, un super appareil et bien d’autres. La fonction de mise en page automatique facilitera certainement les choses pour les utilisateurs. Aucun écran d’accueil Harmony OS ne semblera désorganisé avec la mise en page automatique à bord. J’espère qu’Android et iOS adapteront une telle fonctionnalité dans un avenir proche.

