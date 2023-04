Huawei Nova 11 est un tueur d’iPhone 14 !

Huawei est prêt à lancer la série Nova 11 le 17 avril. La gamme comprendra probablement trois téléphones. Autrement dit, il y aura un Nova 11 standard, un modèle Pro et un modèle Ultra. Bien que la plupart parlent des versions Pro et Ultra de Huawei Nova 11, le modèle standard pourrait être la véritable vedette de la série. Vous voulez savoir pourquoi ?

Nous venons d’avoir une fuite d’image du Huawei Nova 11 standard. Elle révèle les principales caractéristiques de l’écran et en quoi le panneau est meilleur que celui de l’iPhone 14. Mais y a-t-il tout cela ? Pas vraiment! Il y a beaucoup plus que la fuite doit partager.

Le Huawei Nova 11 est-il le nouveau roi des écrans milieu de gamme ?

Ainsi, l’image du Huawei Nova 11 montre que l’écran comportera des cadres bas et égaux sur tous les bords. Ici, la distribution égale de la lunette est le principal point fort, car il s’agit d’une fonctionnalité assez difficile à trouver dans les appareils de milieu de gamme. Et grâce à des cadres fins et égaux, le téléphone ressemble en effet à un appareil de la gamme de prix haut de gamme.

En plus de cela, l’image du Nova 11 montre que l’écran comportera une perforation sur le dessus, qui abritera une caméra frontale de 60 MP. Oui, tu l’as bien lu. Tireur de selfie 60MP sur un appareil de milieu de gamme ! Ce capteur est si performant qu’il vous permettra de filmer des vidéos selfie 4K avec des fréquences d’images étonnamment bonnes.

En plus de cela, l’écran du Huawei Nova 11 sera probablement un panneau OLED de 6,7 pouces. Selon la fuite précédente, l’écran comportera une résolution FHD + et fonctionnera à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En comparaison, l’iPhone est livré avec un écran OLED de 6,1 pouces qui fonctionne à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Combinées à des cadres ultra-fins et égaux, ces spécifications permettront au Nova 11 de vous offrir une excellente expérience d’affichage. Pour être exact, le seul autre téléphone de milieu de gamme avec un excellent écran auquel je puisse penser est le Honor X9a.

Autres spécifications du téléphone

L’écran n’est pas seulement la bonne chose à propos du Huawei Nova 11. Des fuites récentes suggèrent que le téléphone embarquera une batterie de 4500 mAh, ce qui sera plus que suffisant pour vous offrir un excellent écran à temps. Et grâce au support de charge rapide de 66 W, vous n’aurez même pas besoin de trop vous inquiéter lorsque la batterie sera à court de jus.

En ce qui concerne les caméras à l’arrière, le Huawei Nova 11 utilisera une configuration à trois caméras de 50 MP. La configuration utilisera le filtre couleur de la caméra RYYB pour accélérer la qualité de la lumière capturée par le capteur principal. Et cela se traduira éventuellement par des images qui ne nécessiteront pas beaucoup de montage pour être prêtes pour les médias sociaux.

Le Huawei Nova 11 sera disponible en options de stockage de 512 Go/256 Go/128 Go et sera disponible en quatre options de couleur. Toutes les options de couleur sont conçues avec une finition givrée, ce qui donne au téléphone un look beaucoup plus haut de gamme. Pour être exact, vous ne pourrez pas dire si l’appareil est un milieu de gamme ou un produit phare.

Pour la protection, toutes les séries Huawei Nova 11 seront livrées avec du verre Kunlun. Selon des informations récentes, ce verre est à peu près au coude à coude avec le verre Gorilla. Ainsi, vous pouvez vous attendre à ce que les téléphones aient une excellente résistance globale au stress.

Néanmoins, nous n’avions pas beaucoup d’informations sur le chipset avec lequel le téléphone serait livré. Mais oui, le Nova 11 standard pourrait comporter un chipset Snapdragon 7XX. Après tout, il s’agit d’un appareil de milieu de gamme, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce qu’il vienne avec un chipset phare.

