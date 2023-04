Lancement confirmé des processeurs Intel Meteor Lake en tant que gamme Core de 14e génération

Quelque chose à attendre: Intel a lancé sa gamme «Raptor Lake» de 13e génération en 2022 et devrait publier son rafraîchissement Raptor Lake plus tard cette année avant de déployer les puces «Meteor Lake» dans le courant de 2024. Plusieurs fuites au cours du passé année ont suggéré qu’Intel pourrait commercialiser sa famille de processeurs Meteor Lake en tant que gamme Core de 14e génération, mais la société ne l’a jamais confirmé officiellement. Cela, cependant, semble avoir changé maintenant, grâce à une nouvelle fuite.

Intel a apparemment confirmé des rumeurs de longue date selon lesquelles sa famille de processeurs Meteor Lake sera lancée en tant que gamme de processeurs Core de 14e génération. La confirmation provient de ce que l’on dit être un document interne d’Intel, posté sur Twitter par le pronostiqueur @momomo_us. Le fichier, qui répertorie le prise en charge hardware des runtimes Media SDK et oneVPL GPU de la société, mentionne plusieurs générations de gammes de processeurs Intel et identifie clairement la famille de processeurs Core de 14e génération comme Meteor Lake.

Bien que le document ne mentionne rien sur le prochain rafraîchissement de Raptor Lake, il suggère qu’ils conserveront probablement leur marque Core de 13e génération comme la gamme originale de Raptor Lake. Cependant, il reste à voir si Intel brouille les pistes et se réfère à la fois aux puces de rafraîchissement Meteor Lake et Raptor Lake en tant que 14e génération. Intel commercialise déjà les processeurs Alder Lake et Raptor Lake en tant que 13e génération, il ne sera donc pas surprenant que la société n’utilise pas la marque de 14e génération exclusivement pour Meteor Lake.

La famille Meteor Lake devait initialement sortir d’ici la fin de cette année, mais le rafraîchissement de Raptor Lake devrait maintenant pousser la gamme de nouvelle génération jusqu’en 2024. Selon les rumeurs, la puce d’ordinateur portable haut de gamme Meteor Lake serait livrée avec 14 cœurs , dont 6 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité. Pendant ce temps, le SKU de bureau haut de gamme de Meteor Lake aurait jusqu’à 22 cœurs et 28 threads, ce qui est inférieur aux 24 cœurs et 32 ​​​​threads trouvés dans le Core i9-13900K (Raptor Lake).

Après le lancement de Meteor Lake, Intel devrait lancer sa gamme de processeurs Arrow Lake, peut-être en 2025 ou fin 2024. La puce phare Arrow Lake devrait avoir 24 cœurs et 32 ​​threads, tout comme le meilleur SKU Raptor Lake. On ne sait pas grand-chose d’autre sur la gamme Arrow Lake pour le moment, mais nous espérons obtenir plus de détails une fois le lancement de Meteor Lake terminé et dépoussiéré.



