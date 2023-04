OMOTON lance le support de téléphone de voiture innovant O-Mag DriveSafe pour une expérience de conduite plus sûre

OMOTON, une marque leader dans les accessoires pour appareils mobiles, a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine de son dernier produit : le O-Mag DriveSafe. Ce nouveau support de téléphone de voiture révolutionnaire présente une conception unique et ultra-sécurisée avec un montage à la fois magnétique et à ventouse.

Au cours de la dernière décennie, OMOTON s’est forgé une réputation d’accessoires pour appareils mobiles de haute qualité. Ce dernier ajout à la gamme promet de changer la façon dont les gens utilisent leur téléphone en conduisant.

« Nous pensons que l’O-Mag DriveSafe changera la donne sur le marché des accessoires mobiles, offrant une expérience de conduite plus sûre et plus pratique pour tous », a déclaré le concepteur en chef d’OMOTON. « Ce n’est que la première d’une série d’innovations en cours dans la gamme de produits O-Mag. »

L’O-Mag DriveSafe sera disponible à l’achat à partir du 17 avril aux États-Unis via Amazon, avec une disponibilité au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suisse et en Turquie sur Amazon d’ici la fin avril.

Système de montage avancé : sûr et pratique

L’O-Mag DriveSafe est le premier support de ce type avec à la fois une conception d’aimant et de ventouse. Garantissant que votre téléphone reste bien en place pendant la conduite. Les conceptions à aimant uniquement offrent une adhérence suffisante la plupart du temps, mais ont des limites en raison de la conception et de la taille, en particulier sur les routes cahoteuses. Les supports à ventouse sont beaucoup plus puissants, mais ils sont légèrement moins pratiques et perdent leur adhérence avec le temps. La combinaison des deux donne le meilleur des deux mondes : la puissance de la ventouse est soutenue et maintenue par les aimants, ce qui en fait le support de téléphone le plus fiable sur le marché aujourd’hui.

Non seulement DriveSafe maintient le téléphone verrouillé en place, mais il est également extrêmement facile à utiliser. Le téléphone peut être monté instantanément grâce à sa conception encliquetable, tandis qu’une simple pression sur un bouton le libère. Tout cela peut être fait d’une seule main pour un maximum de confort et de sécurité pendant la conduite

Le DriveSafe peut être attaché directement aux iPhones 12 et plus ou aux étuis MagSafe. Tous les autres modèles et types de téléphones deviennent compatibles simplement en attachant un anneau métallique au téléphone (anneau inclus avec O-Mag DriveSafe).

Plus à venir dans la série O-Mag

OMOTON prévoit d’annoncer d’autres ajouts passionnants à la série O-Mag dans un proche avenir. Avec les prochaines versions, y compris les perches à selfie et les supports de pare-brise, tous dotés de la conception spéciale d’aimant et d’aspiration.

À propos d’OMOTON

OMOTON est une marque leader dans les accessoires pour appareils mobiles. L’entreprise est en affaires depuis plus d’une décennie et est connue pour son engagement envers la qualité et l’innovation.

