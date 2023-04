OneNote se réinvente avec Copilot, l’assistant Microsoft 365 AI

OneNote est l’une des applications les plus populaires de Microsoft pour prendre des notes numériques. Avec OneNote, vous pouvez capturer vos idées, vos plans, vos projets et bien plus encore au même endroit. Et si vous pouviez compter sur un assistant intelligent pour vous aider à rédiger de meilleures notes, résumés, listes et plus encore ? C’est ce que promet Copilot, le nouvel assistant Microsoft 365 AI qui sera intégré à OneNote.

Qu’est-ce que Copilot et comment fonctionne-t-il dans OneNote ?

Copilot est un outil qui combine la puissance des grands modèles de langage (LLM) avec vos données de Microsoft Graph. Cela inclut les notes, les calendriers, les e-mails, les chats, les documents, les réunions, etc. Plus les applications Microsoft 365 pour transformer vos mots en un outil de productivité. Tout cela est fait dans le cadre des engagements existants de Microsoft en matière de sécurité et de confidentialité des données dans l’entreprise.

Copilot travaille avec nous, intégré aux autres applications Microsoft 365 que nous utilisons au quotidien. Pour nous aider à débloquer la productivité, libérer la créativité et améliorer nos compétences. En tant que partenaire de prise de notes, Copilot utilise vos invites pour rédiger des plans, réfléchir à des idées, créer des listes, organiser des informations, etc. Copilot peut transformer un texte existant en résumant, réécrivant, formatant et ajoutant un contexte visuel. Vous pouvez également utiliser des commandes en langage naturel pour réorganiser votre bloc-notes, ajuster la mise en forme et mettre en évidence ce qui est important.

Voici quelques exemples de commandes et d’invites que vous pouvez essayer :

Créer un plan pour la fête de remise des diplômes de ma fille.

Résumez les notes sur les points clés sur une nouvelle page.

Générez une liste de sujets et de points à discuter lors d’une réunion annuelle avec les investisseurs.

Prévoyez un voyage de printemps à Paris pour moi, mon conjoint et mes deux adolescents.

Je démarre une entreprise de vente en gros de grains de café et de torréfaction. Donnez-moi 10 suggestions pour un nom d’entreprise et un énoncé de vision.

Vous pourrez accéder à Copilot via une interface de barre latérale dans OneNote, où vous pourrez taper vos instructions et afficher le texte généré. Microsoft n’a pas encore montré comment Copilot Online fonctionnera dans OneNote, mais il a démontré cette fonctionnalité dans Word.

Quand Copilot sera-t-il disponible dans OneNote ?

Microsoft n’a pas annoncé de date exacte pour la sortie de Copilot dans OneNote. Mais il a dit qu’il travaillait pour l’intégrer dès que possible. Copilot est désormais disponible en tant qu’aperçu limité pour certains utilisateurs de Word et d’Outlook. Il devrait être déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs et d’applications tout au long de l’année.

Quels sont les avantages de Copilot pour les utilisateurs de OneNote ?

Copilot peut être un excellent allié pour les utilisateurs de OneNote qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur application de prise de notes. Avec Copilot vous pouvez :

Gagnez du temps et des efforts lors de la rédaction de notes, de résumés, de plans, etc.

Générez des idées créatives et originales pour vos projets personnels ou professionnels.

Organisez mieux vos informations et formatez-les selon vos préférences.

Ajoutez un contexte visuel à vos notes avec des images pertinentes.

Mémorisez facilement les informations dont vous avez besoin à l’aide de Microsoft Graph.

De plus, Copilot est conçu pour respecter la sécurité et la confidentialité de vos données. Les modèles de langage de Copilot ne sont pas formés sur les données de votre organisation et héritent des politiques de sécurité, de conformité et de confidentialité de Microsoft 365. Vous pouvez également contrôler le niveau d’accès et de personnalisation que vous souhaitez accorder à Copilot.

