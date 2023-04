Pourquoi le FBI dit que vous devriez éviter les chargeurs de téléphones publics dans les aéroports et les centres commerciaux

Au cours des dernières années, nous avons vu le problème du «juice jacking» se développer dans les bornes de recharge publiques pour téléphones et autres appareils. Maintenant, le FBI considère le risque de juice jacking si élevé qu’il dit aux Américains d’éviter complètement d’utiliser des chargeurs publics dans les aéroports, les hôtels et les centres commerciaux.

Pour rappel, le juice jacking consiste à installer un code malveillant dans les bornes de recharge publiques pour lire et voler des données à partir d’appareils mobiles, ainsi que pour les suivre. Bien qu’il soit plus susceptible d’avoir un impact sur les smartphones Android que sur l’iPhone et l’iPad, ces derniers ne sont pas invincibles à de telles attaques.

Repéré par CNBC, le FBI partagé un message d’intérêt public sur Twitter pour « éviter d’utiliser des bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux ».

Comment prévenir le juice jacking

Comme nous l’avons couvert dans le passé, le FBI souligne que le mouvement le plus sûr consiste à utiliser votre propre chargeur et une prise murale au lieu d’une barre de charge publique (qui comprend ses propres câbles).

Une autre option pratique consiste à garder une batterie portable ou un boîtier de batterie avec vous afin que vous n’ayez pas à vous soucier de vous brancher sur des prises tout en évitant les chargeurs publics.

Pour l’iPhone et l’iPad, l’une des mesures de sécurité qui peuvent empêcher le juice jacking est le message « Faire confiance à cet ordinateur ? invite lorsqu’un périphérique externe ou, dans ce cas, un code malveillant tente d’accéder aux données. Cependant, certains utilisateurs peu méfiants peuvent appuyer sur « Confiance » par habitude ou sans y penser.

De plus, nous avons vu des câbles malveillants comme le O.MG Elite à 180 $ qui peuvent compromettre l’iPhone, le Mac, l’Android et le PC. Il est donc plus sûr, même pour les utilisateurs d’Apple, de rester à l’écart des chargeurs publics.

Le FBI partage plus de recommandations sur sa page Web « Soyez prudent lorsque vous êtes connecté », comme éviter les transactions sensibles sur le WiFi public, garder le logiciel de vos appareils à jour et utiliser des mots de passe forts et uniques pour les comptes en ligne.

Évitez d’utiliser les bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux. Les acteurs malveillants ont trouvé des moyens d’utiliser les ports USB publics pour introduire des logiciels malveillants et des logiciels de surveillance sur les appareils. Emportez votre propre chargeur et cordon USB et utilisez plutôt une prise électrique. pic.twitter.com/9T62SYen9T – FBI Denver (@FBIDenver) 6 avril 2023



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :