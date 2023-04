Les quatre écrans OLED de l’iPhone 15 utiliseront les derniers matériaux, pas seulement les modèles Pro

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que les quatre écrans OLED de l’iPhone 15 utiliseront la dernière génération de matériaux. Pour l’iPhone 14, seuls les modèles Pro ont reçu la technologie Samsung de dernière génération, tandis que les modèles de base ont reçu la génération précédente.

Il est important de souligner que le rapport concerne les matériaux de base utilisés dans la création des dalles OLED de l’iPhone 15, avec deux fonctionnalités qui devraient encore être réservées à l’iPhone 15 Pro et Pro Max…

Arrière-plan

Pour la gamme iPhone 14, il y avait un certain nombre de différences dans les écrans. Le plus visible d’entre eux était, bien sûr, l’îlot dynamique des modèles Pro par rapport à l’encoche des modèles de base et Plus.

Le taux de rafraîchissement variable était également très visible, du moins lorsque les téléphones étaient éteints. Sous la marque ProMotion d’Apple, cela permet de régler le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (mise à jour deux fois par seconde) et aussi bas que 1 Hz. Ce dernier paramètre est ce qui permet l’affichage permanent : le taux de rafraîchissement très faible indique que l’écran peut rester allumé sans affecter de manière significative la durée de vie de la batterie.

Mais il y a une autre différence entre eux, et cela concerne la sophistication des matériaux utilisés pour construire les présentoirs. L’iPhone 14 de base et le modèle Plus sont fabriqués à l’aide de l’ensemble de matériaux de 11e génération de Samsung, tandis que les deux modèles Pro ont la 12e génération – connue sous le nom de M11 et M12 respectivement.

Tous les écrans OLED de l’iPhone 15 utiliseront des matériaux M12

The Elec rapporte que cela va changer cette année, les quatre écrans OLED de l’iPhone 15 utilisant le dernier ensemble de matériaux M12. Samsung utilisera également la même technologie pour le dernier Galaxy Fold.

Selon l’industrie, le 10, il a été constaté que Samsung Display étendrait l’ensemble de matériaux de diodes électroluminescentes organiques (OLED) M12 aux quatre séries Apple iPhone 15 dont la sortie est prévue au second semestre. L’année dernière, les deux premiers de la série iPhone 14 ont appliqué le M12, qui était un nouvel ensemble de matériaux à l’époque, et les deux sous-séries ont appliqué le M11, qui était l’ensemble de matériaux existant. L’ensemble de matériel de recharge pour iPhone de cette année est le même que l’année dernière, et l’ensemble de matériel secondaire est susceptible d’être mis à niveau. L’ensemble de matériaux OLED fait référence à la composition du matériau OLED que les fabricants de panneaux appliquent aux smartphones. L’ensemble de matériaux OLED se compose d’une couche électroluminescente et d’une couche commune telle que l’individualisation rouge (R), verte (G) et bleue (B), telle que dopant (corps émetteur), hôte (couche d’éclairage) et prime (couche auxiliaire).

Seuls les modèles Pro, cependant, utiliseront des transistors à couches minces (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO), et c’est cela qui permet le taux de rafraîchissement variable qui permet la fonction toujours active.

L’année prochaine, Apple devrait sauter une génération. Alors que Samsung créera une nouvelle génération de M13 pour d’autres fabricants de smartphones, l’iPhone 16 devrait recevoir un ensemble M14 plus avancé.

Samsung s’attend toujours à faire la plupart des écrans initiaux

Apple avait prévu d’embarquer BOE pour certains des écrans de l’iPhone 15, mais un rapport du mois dernier indiquait que la société avait toujours des problèmes de fuite de lumière autour de l’île dynamique plus lisse – et Apple abandonnait le fournisseur pour le cycle de production initial.

On disait que Samsung prenait le relais, et le rapport d’aujourd’hui indique que c’est toujours le cas.

Image : Daniel Olah/Unsplash

