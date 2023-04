Découvrez Oncle Rabbit, le chatbot conversationnel 3D alimenté par l’IA

Vue d’ensemble : Looking Glass, la société de technologie holographique qui a lancé le premier kit de développement holographique pour ordinateur de bureau en 2018, a présenté Twitter à sa dernière création plus tôt la semaine dernière. La société a publié des vidéos de membres de l’équipe conversant avec Oncle Rabbit, l’IA holographique basée sur ChatGPT avec un penchant pour les carottes. Le bot conversationnel est livré avec sa propre personnalité unique, obsédée par la carotte, qui est intégrée dans ses réponses.

Les vidéos, postées sur le Looking Glass page Twitter officielle ainsi que @nikkicccc, montrent des membres de l’équipe de développement en conversation directe avec l’image holographique 3D d’un lapin connu sous le nom de « Oncle Rabbit ». Le prototype de chatbot est conçu pour fonctionner sur la gamme de produits holographiques 3D de l’entreprise, tels que l’affichage Looking Glass Portrait, illustré ci-dessus.

« toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie » ⨠p sûr que je n’ai jamais dit cela à propos de quoi que ce soit que nous ayons fait. rencontrez oncle lapin — la première IA holographique conversationnelle alimentée par #ChatGPT @OpenAI alimenté par @LKGGlass (Hé @DBtodomundo �’�ð¼) pic.twitter.com/WuIAsZm3Ef — nikki �-* �’- �-* (@nikkiccccc) 29 mars 2023

La technologie offre des fonctionnalités similaires à ChatGPT, permettant à l’IA d’imiter ou d’appliquer une personnalité ou un ton spécifique à utiliser dans ses réponses. La conversation et les réactions du bot tirent parti de son caractère unique, créant une expérience moins robotique et plus authentique pour les utilisateurs qui interagissent avec lui. Et par conversation, nous ne voulons pas dire « ça répond aux questions ». Comme ChatGPT, Uncle Rabbit est capable d’engager une conversation à part entière avec vous, de la demande initiale aux réponses de suivi. Il a même un sens de l’humour, bien que basé sur les vidéos, sa marque de comédie soit très centrée sur les blagues de papa.

Looking Glass n’est pas nouveau dans le domaine de la technologie holographique 3D. Fondée en 2014, la boutique technologique basée à Brooklyn et Hong-Kong dispose d’une suite complète d’outils, de modules complémentaires et même de hardware conçu pour prendre en charge le développement holographique 3D. Le SDK Looking Glass Core de la société permet aux développeurs d’utiliser le logiciel 3D de leur choix, le rendant compatible avec le hardware de Looking Glass. Les développeurs 3D ont la possibilité d’utiliser plusieurs backends de rendu tels que DirectX, OpenGL, Metal, Vulkan ou WebGL en conjonction avec des bibliothèques de fenêtrage telles que GLFW, Qt et SDL. Le site propose également des plugins pour des solutions de développement et de rendu populaires telles que Unity, Unreal Engine et Blender.

Les possibilités d’utilisation d’une IA conversationnelle dans les jeux, les tâches de productivité quotidiennes ou même comme assistant virtuel sont infinies. Malheureusement, Uncle Rabbit n’est pas encore disponible pour le téléchargement et l’engagement des utilisateurs. La société a créé une page d’inscription par e-mail pour tenir les parties intéressées informées des progrès et des capacités de l’outil. Et une fois disponible, la technologie nécessitera probablement l’un des écrans propriétaires de Looking Glass, un coût pouvant aller de près de 400 $ à des forfaits qui coûtent plusieurs milliers de dollars ou plus.



