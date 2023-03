Le Surface Dock 3 arrivera avec Thunderbolt 4 dans quelques semaines

Les appareils Microsoft Surface sont connus pour leur design élégant, leurs performances puissantes et leur polyvalence. Cependant, jusqu’à présent, ils avaient une limitation majeure : le manque de support pour Thunderbolt. Cette norme de connexion offre des vitesses de transfert de données élevées et la possibilité de connecter plusieurs écrans et périphériques avec un seul câble. Cependant, des problèmes de sécurité avaient retardé la mise en œuvre par le géant de Redmond.

Surface Dock 3 avec Thunderbolt 4, nom de code Bergame, commencera à être expédié dans les prochaines semaines, m’a-t-on dit. —Zac Bowden (@zacbowden) 29 mars 2023

Le Surface Dock 3 arriverait dans quelques semaines avec Thunderbolt 4

Cela a changé avec l’arrivée de Surface Pro 8 et Surface Laptop Studio, les premiers appareils Surface à disposer de ports Thunderbolt 4. Cette innovation ouvre un monde de possibilités pour étendre les capacités de connectivité.

Le nom de code du Surface Dock 3 est Bergame, et selon certaines rumeurs, il commencera à être expédié dans les prochaines semaines. Le Surface Dock 3 aurait deux ports Thunderbolt 4. Ceux-ci vous permettront de connecter jusqu’à deux écrans 4K à 60 Hz, ou un écran 8K à 30 Hz, en plus d’autres périphériques tels que des disques durs externes, des cartes graphiques ou des concentrateurs USB-C. .

Thunderbolt 4 est une évolution de Thunderbolt 3, offrant la même bande passante de 40 Gbps, mais avec quelques améliorations telles que la prise en charge de câbles plus longs, la protection contre les attaques DMA ou la possibilité de connecter en guirlande jusqu’à quatre appareils par port. De plus, Thunderbolt 4 est rétrocompatible avec USB4, la nouvelle norme qui unifie USB-C et Thunderbolt.

Le Surface Dock 3 est également censé conserver deux USB-A 10 Gbps, deux USB-A 480 Mbps, un port Gigabit Ethernet et une sortie audio 3,5 mm. Le Surface Dock 3 se connectera à l’appareil Surface à l’aide d’un câble magnétique qui fournira également une charge jusqu’à 60 W.

Le potentiel des Surface Docks pour les appareils Surface est énorme, car ils permettent de les transformer en véritables postes de travail avec tous les avantages de mobilité et de polyvalence. Les utilisateurs peuvent facilement connecter leurs appareils Surface à un moniteur externe, un clavier, une souris et d’autres périphériques pour une expérience plus confortable et productive.

Le Surface Dock 3 sera un complément idéal pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs appareils Surface. Profitant de toutes les possibilités qu’offre Thunderbolt 4. Le prix du Surface Dock 3 devrait être similaire à celui du Surface Dock 2, qui a été lancé en 2020 pour environ 260 euros.



