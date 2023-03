Comment utiliser Midjourney pour créer des images AI

Les générateurs d’images basés sur l’IA sont extrêmement populaires en ce moment, avec beaucoup de choix pour gratter cette démangeaison créative. Certains exigent que vous disposiez d’un PC doté d’une carte graphique haut de gamme et coûteuse, mais Midjourney est celui qui se démarque de la foule qui n’a besoin d’aucun hardware spécialisé.

Midjourney fonctionne entièrement à partir d’un serveur Discord, ouvrant le monde de l’art de l’IA à des millions de personnes. Si vous souhaitez les rejoindre, lisez notre guide rapide sur l’utilisation de cet outil génial.

Commencer

La première chose dont vous aurez besoin est un compte Discord – vous pouvez télécharger et utiliser l’application dédiée ou simplement le faire via votre navigateur Web. Cela indique que vous pouvez utiliser Midjourney sur la plupart des appareils exécutant Windows, macOS, Linux, iOS ou Android.

Une fois sur Discord, rejoignez le serveur Midjourney. Compte tenu de sa popularité, il peut parfois être extrêmement occupé, de sorte que la connexion peut prendre un certain temps. Une fois que vous y êtes, vous verrez une longue liste de chaînes, mais pour l’instant, dirigez-vous vers les salles des nouveaux arrivants – peu importe celle que vous entrez.

Essentiellement, ce que vous allez faire est de « discuter » avec le bot Midjourney. Tous les messages, pour générer des images, commencent par l’invite /imagine. L’exemple que vous pouvez voir ci-dessus a été créé en envoyant : /imagine prompt astronaut on a horse au bot.

La composition de l’image prend quelques minutes, mais en fonction de l’occupation du serveur, il y a souvent une pause plus longue avant que vous puissiez obtenir vos résultats. Et avec autant de personnes dans les canaux, vos résultats défileront rapidement hors de vue, alors gardez un œil dessus.

Midjourney génère toujours 4 images à partir des invites et vous propose trois options :

Refaire tout le processus pour obtenir un nouvel ensemble (le bouton bleu à double flèche)

Mettez à l’échelle l’une des quatre images (les boutons U1, U2, U3, U4)

Utilisez l’un des quatre comme modèle de départ pour une autre exécution (les boutons V1, V2, V3, V4).

Utilisation des commandes et des paramètres d’invite

Le générateur d’images AI prend en charge un certain nombre de commandes et de paramètres pour ajuster quoi et comment il gère le processus, dont la plupart sont ajoutés après le texte descriptif. Vous n’avez pas besoin de les utiliser, car par défaut, Midjourney utilisera le dernier modèle public (version 4) et créera des images de 512 x 512 (les anciens modèles sont de 256 x 256).

Paramètres du modèle

–version ou –v changera le modèle d’apprentissage en profondeur (deep learning) utilisé. Laissez un espace après la dernière lettre, puis ajoutez 1, 2, 3 ou 4. La version 5 est toujours en développement et n’est disponible que pour les utilisateurs abonnés qui se sont inscrits au test bêta.

–style peut être utilisé pour modifier la version 4 du modèle (par exemple –style 4b) si vous recherchez d’autres variations sur le même thème

–niji est un autre modèle, mais celui qui a été formé sur de nombreuses illustrations d’anime et d’art

Paramètres d’image

–aspect ou –ar changera le rapport largeur/hauteur des images. La valeur par défaut est 1:1 mais 3:2, 16:9, 16:10 et d’autres sont pris en charge.

–chaos [0 to 100] modifiera la « créativité » des images, avec des valeurs plus élevées vous donnant des résultats de plus en plus bizarres

–styliser ou –s [0 to 1000] ajuste à quel point le générateur colle à l’invite. La valeur par défaut est 100 dans le modèle v4, et des valeurs plus élevées produisent des images moins liées au descripteur.

–qualité ou –q [0.25, 0.5, 1, or 2] contrôle le temps de traitement GPU alloué à la création de l’image. La valeur par défaut 1, donc si vous voulez économiser un précieux temps d’utilisation de Midjourney, tout en expérimentant avec des invites, l’utilisation d’une valeur inférieure est vraiment essentielle. La valeur 2 s’applique uniquement aux versions de modèle 1, 2 et 3.

Il y a plus de commandes et de paramètres à explorer, vous pouvez vous rendre sur le site Web de Midjourney pour plus de détails.

Utilisation d’images au lieu d’invites

Midjourney peut également utiliser des images, au lieu de texte, pour créer de nouvelles œuvres d’art. Au lieu de taper /imagine, utilisez /blend puis téléchargez jusqu’à 5 images de votre disque de stockage dans Discord.

La fonction de fusion fonctionne mieux avec des images qui ont un rapport d’aspect de 1:1, mais fonctionnera avec d’autres – le résultat final sera carré, mais l’application de –ar 2:3 ou –ar 3:2 à la fin donnera vous une photo de portrait ou de paysage.

Si vous souhaitez plus de contrôle sur la sortie, vous pouvez utiliser jusqu’à deux images avec une invite de texte. Placez l’URL complète d’une image en ligne, entre l’invite /imagine et le texte descriptif et Midjourney obtiendra le fichier pour vous.

Alternativement, vous pouvez télécharger le fichier vous-même dans Discord, puis le faire glisser dans le champ du message – notez que tout le monde dans la salle des nouveaux arrivants pourra voir cette image.

Cet exemple a été créé avec la photo d’un autre membre du personnel, suivie d’une invite de ‘strongest avenger –ar 16:9’. Passez du temps dans l’une des salles des nouveaux arrivants et vous verrez que le mélange et le système d’invite d’image sont tous deux des outils populaires.

Exemples d’invites et sortie de Midjourney

Comme avec tous les générateurs d’images AI, la qualité et la précision des images de sortie (par rapport à vos attentes) dépendront des invites que vous utilisez. Il existe de nombreux sites avec des exemples rapides que vous pouvez suivre, mais voici quelques-uns de nos propres conseils pour vous donner une idée de ce qui est réalisable.

Un voyageur du temps montre ce qu’est un « selfie »

Invite : un groupe d’hommes nordiques, danois et vikings se sont blottis ensemble et prennent une photo de groupe en selfie en 793 de notre ère. Ils boivent de la bière lors d’un festin dans une longue maison viking. Ils portent tous des armures et des casques vikings traditionnels. Tout le monde souriant directement à la caméra. L’image est photoréaliste, a un éclairage naturel et est socket avec une caméra selfie de téléphone orientée vers l’avant par l’un des Vikings. –ar 3:2 –s 1000 –pas de téléphone –v 5 –q 2

Paysage fantastique

Invite : paysage fantastique, atmosphérique, hyperréaliste, 8k, composition épique, cinématique, rendu octane, paysage artstation, photographie vista, résolution 16K, photo de paysage veduta, résolution 8k, peinture de paysage détaillée, DeviantArt, Flickr, rendu dans Enscape, 4k post-traitement détaillé, artstation, rendu par octane, moteur irréel –ar 16:9

Carte graphique extrême

Invite : photo très détaillée d’une carte graphique dans un PC puissant, couleurs vives, lumières RVB, beaucoup de ventilateurs de refroidissement, panneaux de verre, haute résolution, ultra-détaillé, couleurs vives, éclairage au néon, fond sombre, lumière crue, radeon, geforce , ryzen, refroidi à l’eau –ar 16:9

Femme photo-réaliste

Invite : un portrait photo-réaliste de tout le corps d’une belle femme aux cheveux blonds debout dans un champ de fleurs. L’image doit être socket dans un scénario de contre-jour pendant l’heure dorée. Veuillez utiliser un objectif de 50 mm sur un appareil photo moyen format pour obtenir un look cinématographique. Les couleurs doivent être riches et vibrantes, en mettant l’accent sur les tons de style Hasselblad –ar 16:9 –v 5 – Image #2 @Pooya

Intérieur d’une version

Invite : photographie de l’intérieur d’un salon, grand miroir au mur, fleurs dans un vase, murs crème, palette pastel, style épuré, éclairage doux, minimaliste, hyperréaliste, haute résolution, détail 4K, rendu en Octane, éclairage chaleureux

Dragon d’or magique

Invite : un mignon dragon volant magique, art fantastique dessiné par des artistes conceptuels de Disney, couleur dorée, haute qualité, très détaillé, élégant, mise au point nette, art conceptuel, concepts de personnages, peinture numérique, mystère, aventure, cinématique, couleurs éclatantes et vives – -ar 16:9

Porsche blanche

Invite: porsche 917 blanche, dotonbori osaka en arrière-plan, nuit, photographie automobile cinématographique fine art, ultra hyper réalisme –v 5 –s 250

Photographie N&B simple

Invite : photographie en noir et blanc d’un arbre, arrière-plan sombre, haute résolution, lumière crue, fort contraste –ar 3:2

Amérindiens, un sourire accueillant

Invite : Un membre de la tribu Kaingang se tient fièrement dans un portrait, ses vêtements traditionnels et son travail perlé complexe ajoutant à la beauté de son sourire chaleureux et de ses dents blanches étincelantes alors qu’il pose pour la caméra. En arrière-plan, une magnifique vallée d’Araucarias crée une toile de fond photoréaliste pour le mode de vie traditionnel des Kaingang. Le soleil filtre à travers les arbres, projetant une lueur chaleureuse sur le visage des Kaingang et illuminant les détails complexes de leurs vêtements et bijoux.

Samouraï cyberpunk âgé

Invite : peinture de style réaliste d’un vieux samouraï masculin, ville cyberpunk en arrière-plan, contraste de couleurs vives, riche, très détaillé, futuriste, paysage urbain, nuit, lumière vive, pose frappante, haute résolution, volumétrique, ultra-détaillée, 4K – -ar16:9

Aurores vives

Invite : Aurores vives autour de Jupiter dans un style photographique avec un téléobjectif. La scène présente Jupiter avec ses aurores colorées en arrière-plan et certaines de ses lunes au premier plan, sur fond d’espace étoilé. La température de couleur est froide avec des nuances de bleu, de vert et de violet. Jupiter a une qualité majestueuse et les aurores sont vibrantes et dynamiques. L’éclairage provient principalement des aurores boréales, créant une atmosphère mystérieuse et surnaturelle. La taille de l’objectif est de 300 mm :: anime :: 1 rayons crépusculaires :: 1 –ar 16:9 –stylize 1000

Une pieuvre géante

Invite : une œuvre d’art numérique d’une pieuvre géante faite de bonbons à la gelée, attaquant l’horizon d’une ville

banc de poissons

Invite : photographie sous-marine d’un banc de poissons, océan bleu, faisceaux lumineux, couleurs vives, réaliste, haute résolution, détails élevés, thon, maquereau, espadon, méduse, requin, caustiques, réfraction, plage dynamique élevée, pacifique, récif corallien, 4K –chaos 10 –stylize 500 –ar 3:2 –style 4b

Jardin des bulbes de Mandel

Invite : codex incrusté de paillettes seraphinianus mandelbulb garden :: remedios Colorful jardin varo avec de nombreux animaux –ar 5:3 –v 5

Aller plus loin avec Midjourney

Tout le monde peut utiliser le service Midjourney en tant qu’essai gratuit, mais il existe plusieurs plans d’abonnement que vous pouvez acheter. Le premier avantage qu’offrent ces plans est qu’ils permettent d’utiliser les messages directs de Discord avec le bot, au lieu des canaux (très) publics.

Cela indique que toutes les images que vous créez ou téléchargez sont cachées aux autres, bien qu’elles soient toujours modérées et vérifiées par Discord et Midjourney.

Avec l’essai gratuit, votre compte est limité à un certain temps de traitement GPU, et sur les paramètres standard, cela équivaut à environ 25 demandes de génération d’images. Cela peut sembler peu, mais c’est plus que suffisant pour jouer avec le programme et s’amuser un peu.

Si vous envisagez sérieusement d’explorer l’art de l’IA ou si vous avez besoin de l’utiliser dans une situation professionnelle, l’abonnement a beaucoup de sens. La puissance GPU nécessaire pour effectuer ce travail n’est pas bon marché et les prix en tiennent compte.

Les abonnés peuvent potentiellement gagner du temps de traitement, simplement en évaluant leurs photos et celles des autres utilisateurs, bien que seuls les 1 000 meilleurs évaluateurs de chaque jour obtiennent une heure supplémentaire de temps GPU.

Comme tous les créateurs d’images AI, Midjourney peut être très amusant, mais sa facilité d’utilisation et sa qualité de sortie le distinguent de Stable Diffusion. Considérant que vous pouvez profiter du programme sur n’importe quel appareil pouvant exécuter Discord, Midjourney est susceptible d’être un point de repère permanent dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :