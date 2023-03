Elon Musk a décidé de répondre à tous les journalistes avec le même emoji : un caca

Elon Musk a décidé d’utiliser cette ligne pour tous les e-mails envoyés au bureau de presse de Twitter. Nous avons fait un test, et en fait la réponse automatique a déjà été paramétrée.

Bien sûr, nous avons essayé aussi. Nous avons envoyé un mail à dédié à la presse de Twitter avec pour sujet Just a kind request for a interview, dans le texte une seule demande : « Please don’t send me any poop emojis ». En une minute, nous avons eu la seule réponse que nous ne voulions pas obtenir : un emoji caca. La nouvelle ligne a été annoncée par Elon Musk le 19 mars.

Twitter | Notre email au service de presse Twitter

Le PDG du réseau social a expliqué que l’emoji malodorant a été défini comme une réponse automatique pour tous les e-mails envoyés à [email protected] Contrairement à d’habitude, les serveurs Twitter ont cette fois bien résisté aux demandes constantes d’informations envoyées par mail pour la presse. Sous le tweet d’Elon Musk, vu 22,6 millions de fois, il y a en effet des centaines de commentaires d’utilisateurs qui ont voulu tester la nouvelle fonctionnalité.

La relation « sereine » entre Elon Musk et la presse

Bien qu’étant à la tête de l’un des réseaux sociaux les plus utilisés par les journalistes, Elon Musk n’a jamais eu de très bonnes relations avec les médias. Au contraire. Ce n’est même pas la première fois qu’il est choisi pour répondre à des questions ou à des demandes d’interview avec uniquement des emojis. Bien qu’en fait la réponse automatique avec l’emoji caca souriant pourrait être une nouveauté. En revanche, sa considération dans la presse avait été confiée il y a quelque temps à un commentaire, visiblement sur Twitter.

Le 20 décembre, il a écrit : « Les journaux font simplement des recherches sur Internet et les impriment ensuite – SJM. Au final, l’acronyme n’est pas celui d’un philosophe des beaux médias, du moins pas encore. L’acronyme SJM indique en fait le saxon James Musk, fils de 16 ans d’Elon Musk.

Le journal qui entretient le meilleur rapport avec les réponses d’Elon Musk à la presse est le Washington Post, une publication rachetée en 2013 par Jeff Bezos. Chaque fois qu’un journaliste du Post a tenté de demander un commentaire à Elon Musk ces dernières années, la réponse a presque toujours été la même : « Envoyez mes salutations à votre marionnettiste ».



