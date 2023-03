Un homme tente de faire passer 84 SSD par les douanes chinoises en les fourrant dans un scooter électrique

WTF ? ! Dans le dernier incident de personnes utilisant des méthodes non conventionnelles pour passer du hardware devant les douaniers chinois, un homme a été surpris en train d’essayer de faire entrer en contrebande 84 SSD NVMe dans le pays en les cachant à l’intérieur d’un scooter électrique.

Le 3 mars, les douaniers du poste de contrôle de Guangdong-Macao sont devenus suspects lorsqu’un passager à l’air nerveux a poussé un scooter électrique Yadea KS à travers le « canal de non-déclaration ».

L’instinct des gardes s’est avéré correct car une radiographie du scooter a montré qu’il y avait des objets cachés dans la barre de direction. Lorsque les agents l’ont démonté, ils ont trouvé 84 SSD NVMe de marque Kingston cachés à l’intérieur du tube creux.

L’Administration générale des douanes écrit que toute personne qui échappe à la surveillance douanière en dissimulant, déguisant, dissimulant, transportant, emportant ou expédiant des marchandises ou des articles soumis au paiement de taxes, comme c’est le cas ici, fera l’objet d’une enquête par la loi. Non, un mot sur ce qui est arrivé à la personne qui a utilisé son scooter comme conteneur de contrebande de fortune, mais il est peu probable que cela ait été bon.

Fait intéressant, la contrebande d’articles en Chine à l’aide de scooters électriques n’est pas inhabituelle, mais les gens cachent généralement les articles à l’intérieur du compartiment de la batterie. Malheureusement pour la personne dans ce cas, la machine à rayons X a déjoué leurs plans. Pourtant, cette astuce est probablement meilleure que d’utiliser la méthode à l’ancienne et d’essayer de cacher 84 SSD dans un orifice.

La liste des différentes façons dont les gens ont essayé de faire passer de la technologie en contrebande en Chine est longue. En 2017, une femme a été surprise en train d’essayer de faire passer 102 iPhones devant les douaniers en les attachant à son corps. Cette méthode est particulièrement courante: un incident de 2021 a vu quelqu’un attacher 256 processeurs, d’une valeur de 123 000 $, à ses mollets et à son torse avec une pellicule plastique dans le but d’échapper aux taxes à l’importation, et un homme a tenté de faire passer en contrebande 160 processeurs et 16 téléphones pliables en enregistrant eux à lui-même.

Remarquant peut-être que ceux qui attachaient du hardware à leur corps continuaient de se faire prendre, une femme a essayé l’année dernière l’approche la plus novatrice consistant à dissimuler 202 processeurs Intel et neuf iPhones sous un faux ventre de femme enceinte. Cela n’a pas fonctionné.

