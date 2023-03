Les fuites de rendus présentent l’énorme écran externe du Galaxy Z Flip 5

Depuis sa sortie, la principale plainte des utilisateurs concernant les appareils Galaxy Z Flip est l’écran externe. Et depuis 2020, Samsung a fait très peu de progrès à cet égard. Cela a finalement poussé les concurrents à prendre de l’avance. Prenez le Oppo Find N2 Flip, par exemple. Cependant, il semble que les choses soient sur le point de changer pour la gamme avec le Galaxy Z Flip 5.

Oui, le Galaxy Z Flip 4 a déjà apporté des améliorations en termes d’affichage externe. Mais même s’il était livré avec un écran externe de 1,9 pouces, le Motorola Razr (2022), avec un 2,7 pouces, menait la course. Et d’après ce que disent les rumeurs, Motorola va monter les choses d’un cran avec le Razr 2023. Ainsi, Samsung sera vraiment dans une situation difficile s’il ne fonctionne pas sur son Galaxy Z Flip 5.

Double écran externe sur Galaxy Z Flip 5 ?

Eh bien, il semble que Samsung ne va pas s’asseoir et ne rien faire pour que Motorola prenne une longueur d’avance dans la compétition. Comment? Un pronostiqueur fiable, Univers de glacea tweeté que le Galaxy Z Flip 5 aura un écran externe plus grand que l’écran de 3,3 pouces trouvé sur le premier appareil à clapet d’Oppo.

En plus de cela, nous venons d’avoir une fuite de rendu tournant autour du Galaxy Z Flip 5. Les images du pronostiqueur SuperRoader montrer qu’il y aura deux écrans externes sur l’appareil. C’est-à-dire que le téléphone aura un petit écran à côté des deux caméras et une grande caméra de 3,4 pouces qui couvrira le reste de l’immobilier à l’avant.

Les rendus montrent également que le petit écran externe du Z Flip 5 affichera des informations limitées. Cela inclut l’heure, les emojis AR et le pourcentage d’autonomie de la batterie. D’autre part, l’affichage plus grand serait pour les notifications, les widgets et les paramètres rapides. Il peut également faire office de viseur. Cependant, nous aimerions certainement voir l’écran externe exécuter certaines applications. Sinon, ce ne sera pas vraiment utile.