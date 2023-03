Ce paramètre Windows par défaut peut limiter les performances de jeu jusqu’à 10 %

PSA : lors du lancement initial de Windows 11, certains utilisateurs se sont plaints qu’une fonction de sécurité par défaut avait un impact significatif sur les performances de jeu. Si vous l’avez éteint en 2021 et que vous l’avez oublié, vous voudrez peut-être vérifier si une mise à jour l’a réactivé depuis. Les tests montrent que même le hardware le plus récent peut souffrir de pénalités de performances notables, mais pas ruineuses.

Tom’s Hardware a récemment découvert que, à un moment donné depuis la controverse initiale entourant la sécurité basée sur la virtualisation (VBS) de Windows 11, les mises à jour l’ont réactivée pour apparemment tous les systèmes Windows 11 et Windows 10. Le laisser activé peut réduire les fréquences d’images de certains jeux de près de 10%, bien que souvent moins de 1% selon le titre.

VBS est une couche de sécurité supplémentaire facultative qui utilise la virtualisation pour isoler un coin de la mémoire d’un PC, le protégeant ainsi des codes et drivers malveillants. Il utilise également des fonctionnalités telles que Hypervisor-Enforced Code Integrity (HVCI), qui, selon Digital Trends, est le véritable coupable de la perte de performances.

L’utilité de VBS et HVCI a fait l’objet de débats et peut dépendre de la situation de chaque utilisateur. Les ordinateurs de bureau à domicile qui ne vont jamais nulle part et qui n’ont qu’un seul utilisateur peuvent ne pas en avoir autant besoin que les ordinateurs portables ou les PC assis dans les bureaux. En fin de compte, chaque utilisateur doit décider individuellement si la protection supplémentaire vaut le coup de performance.

Lorsque la controverse a éclaté pour la première fois en 2021, les tests ont montré que VBS avait créé une baisse de performances de près de 30% dans les pires scénarios, en particulier sur les processeurs plus anciens comme les Ryzens de 1ère génération ou les Intels de 10ème génération. Tom’s Hardware a testé l’impact de la fonction de sécurité sur le hardware sorti au cours des deux dernières années, constatant que même la puissante GeForce RTX 4090 ne s’en sort pas indemne.

Le test de 15 jeux PC comme Far Cry 6, Spider-Man: Miles Morales et Forza Horizon 5 a montré que la plupart souffraient d’une fréquence d’images moyenne d’environ 5%. Les fréquences d’images minimales sont légèrement inférieures. L’impact est plus aigu à des résolutions inférieures comme 1080p et tombe généralement à moins de trois pour cent à 4K, ce qui suggère que le coupable est un bottleneck (goulot d’étranglement) du processeur. Microsoft Flight Simulator est le plus durement touché, avec une baisse des performances de 11% à 1080p et une baisse de 8% à 4K.

Pour vérifier si VBS est en cours d’exécution, ouvrez l’application Informations système et recherchez une ligne indiquant « Sécurité basée sur la virtualisation » sous Résumé du système. Il devrait indiquer « Non activé » ou « En cours d’exécution ».

Les utilisateurs qui se sentent suffisamment en sécurité pour désactiver la fonctionnalité doivent se diriger vers Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité Windows, et sélectionner « Ouvrir la sécurité Windows ». À partir de là, accédez à Sécurité de l’appareil > Détails d’isolation du cœur où vous verrez une bascule pour l’intégrité de la mémoire. Activez ou désactivez la bascule, puis redémarrez le PC pour activer ou désactiver VBS. Alternativement, la recherche de Core Isolation dans la barre des tâches devrait amener les utilisateurs directement à la bascule.

