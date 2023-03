Mozilla veut remettre l’éthique dans l’IA avec le "Challenge IA responsable"

En contexte : les algorithmes d’apprentissage automatique et les modèles de langage complexes ont pris d’assaut le monde de la technologie. Ces algorithmes ne respectent ni les limites ni les principes éthiques dans la création de contenu, Mozilla réfléchit donc à une nouvelle approche pour une entreprise d’IA vraiment responsable.

La dernière tentative de Mozilla pour sauver l’avenir d’Internet passe par la création d’une IA digne de confiance. S’appuyant sur le livre blanc Trustworthy AI publié en 2020 et sur l’expérience acquise grâce à l’initiative Mozilla Builders, la société propose désormais une nouvelle conception de programme d’incubateur pour promouvoir des solutions d’IA qui serviraient la société au lieu de la pure cupidité.

Les derniers mois ont montré que l’IA n’est plus l’avenir mais notre présent, a déclaré Mozilla. L’explosion de l’IA ne s’est pas produite du jour au lendemain, bien sûr, car des décennies de travail ont été consacrées à ce moment. Le Responsible AI Challenge de l’entreprise est une sorte de relance d’un nouveau programme Mozilla Builders, un incubateur expérimental qui stimulerait les opportunités commerciales de l’IA tout en s’assurant que cette nouvelle technologie profiterait au monde entier.

Mozilla invite les entrepreneurs et les « constructeurs » à rejoindre un avenir où la technologie de l’IA est développée à travers cette nouvelle lentille responsable. Les entreprises et les particuliers qui souhaitent créer (ou sont déjà en train de créer) des solutions d’IA « ambitieuses mais aussi éthiques et holistiques », a déclaré Mozilla, peuvent fournir leur adresse e-mail sur le site Web du Responsible AI Challenge pour recevoir de futures notifications sur le projet.

Mozilla investit 50 000 $ dans les meilleures applications et projets d’IA, avec un « grand prix » de 25 000 $ pour le premier gagnant. De plus, la société invitera les meilleurs nominés à un rassemblement des « technologues, chefs d’entreprise et éthiciens les plus brillants travaillant sur une IA digne de confiance » pour aider leurs idées à décoller. Les meilleurs esprits de l’industrie de l’IA offriront apparemment également un mentorat aux participants.

Mozilla a déclaré que « nous sommes à un point de basculement » avec l’évolution de l’IA, et que c’est maintenant le moment crucial pour promouvoir et incuber un mouvement d’IA digne de confiance. Le Responsible AI Challenge commencera à accepter les candidatures le 30 mars 2023.

Dans d’autres nouvelles, Mozilla travaille toujours pour faire du Web un meilleur endroit en ce moment. Le navigateur Web Firefox fournira bientôt une intégration directe avec le service Firefox Relay, une solution de masquage d’e-mails sécurisée et facile à utiliser conçue pour masquer la véritable adresse e-mail d’un utilisateur derrière une adresse jetable.

Commençant comme une solution complémentaire facultative, la protection de Firefox Relay fera désormais partie du navigateur Firefox principal (les utilisateurs devront cependant créer un compte Firefox Relay). Le service offre une protection de messagerie limitée (cinq masques de messagerie) absolument gratuite, tandis que des niveaux de protection plus élevés (avec des masques de messagerie illimités, un accès VPN et plus) coûteront finalement de l’argent réel.

