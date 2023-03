Microsoft Office bénéficiera bientôt de l’IA GPT-4 avec la nouvelle fonctionnalité « Copilot »

Microsoft a annoncé la prochaine étape qu’il franchit pour faire évoluer bientôt son logiciel de productivité avec la dernière technologie d’intelligence artificielle d’OpenAI, GPT-4. Les applications Office bien connues seront mises à jour avec ce que l’entreprise appelle « Copilot » pour aider à des tâches telles que la rédaction de documents entiers, la synthèse de réunions, la recherche de jalons pour un projet, l’analyse des risques stratégiques, et bien plus encore.

Le PDG Satya Nadella s’est entretenu avec Emily Chang de Bloomberg et a détaillé la vision de l’entreprise pour Microsoft Office (qui fait maintenant partie de Microsoft 365). Dans « les mois à venir », Word, PowerPoint, Excel et Outlook seront mis à jour avec les dernières technologies d’OpenAI pour offrir le nouvel assistant Copilot AI.

Des assistants alimentés par l’IA appelés Copilots seront en mesure de générer des documents entiers, des e-mails et des slides à partir des connaissances que le logiciel a acquises en numérisant des fichiers d’entreprise et en écoutant des conférences téléphoniques. La technologie fera ses débuts dans les mois à venir, et Microsoft la teste déjà avec 20 entreprises, dont huit dans le Fortune 500 qu’il a refusé de nommer.

Nadella a qualifié cette décision de « prochaine grande étape pour nous – pour l’intégrer aux outils que tout le monde utilise tous les jours pour son travail ». Il a ajouté qu’il pensait que « la nouvelle technologie aidera les gens à créer » un excellent contenu, d’excellents documents, de superbes présentations PowerPoint, de l’art « , ainsi que des tâches avancées telles que » des analyses sophistiquées utilisant des requêtes en langage naturel « .

Une autre partie de l’intégration sera une application appelée Business Chat qui « agit comme une combinaison de chatbot et d’assistant personnel pour les employés de bureau ».

À l’aide de requêtes en langage simple, il peut être demandé de résumer une réunion récente, de trouver les prochaines étapes d’un projet, de répertorier les risques d’une stratégie planifiée et de suggérer comment atténuer ces risques. Le chatbot peut ensuite transformer ces risques et ce plan d’atténuation en un e-mail et créer un diaporama pour présenter le plan. Le logiciel possède également des fonctionnalités de conception permettant au travailleur de demander des slides plus légères ou plus amusantes et il apportera des modifications. Dans Word, la technologie peut suggérer des façons dont le travailleur pourrait réécrire des documents pour les améliorer.

Cette décision intervient après que Microsoft a plongé tête première dans le jeu d’IA générative en intégrant ChatGPT dans ses produits Bing, Edge et Skype.

Bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes au début et des expériences étranges, Microsoft reste optimiste et dit avoir reçu de nombreux retours positifs.

La société investit plus de 10 milliards de dollars dans ses efforts avec OpenAI.

Une caractéristique importante sera un avertissement pour les utilisateurs de vérifier le travail de l’IA s’il n’a pas été modifié par un humain.

« Il fait beaucoup de choses incroyables et réussit beaucoup de choses, mais il ne fait pas tout », a déclaré Jon Friedman, vice-président de Microsoft qui a supervisé la conception de l’assistant. C’est pourquoi il est essentiel que les humains contrôlent le processus et la manière dont le contenu est utilisé, a-t-il déclaré. Le logiciel est conçu pour rappeler aux utilisateurs de vérifier le travail de l’IA, a déclaré Friedman. Si un travailleur partage un fichier généré par un bot sans le modifier ni le modifier, le logiciel indique clairement aux autres utilisateurs qu’il a été créé par un copilote.

