L’ordinateur portable MNT Reform Pocket est expédié en octobre à partir de 899 $

En un mot : Research a lancé une campagne de financement participatif pour Pocket Reform, le mini-ordinateur portable annoncé pour la première fois il y a près de neuf mois. La Pocket Reform on Crowd Supply ne s’écarte pas trop de ce qu’on nous a montré en juin dernier. Il dispose d’un écran Full HD de 7 pouces (1 920 x 1 200 pixels, 310 PPI) qui est alimenté par un NXP i.MX8M Plus modulaire (quatre cœurs Arm Cortex-A53 fonctionnant à 1,8 GHz), qui peut être remplacé par un plus processeur puissant (et devrait probablement considérer que le Cortex-A53 remonte à 2012).

Un autre hardware remarquable comprend un clavier mécanique rétroéclairé à 60 touches avec matrice ortholinéaire et prise en charge du roulement à touches N, une boule de commande micro-optique de 15 mm avec quatre boutons, 128 Go de mémoire flash eMMC (plus un emplacement SSD NVMe et un emplacement pour carte micro-SD pour l’extension) et deux batteries li-ion qui fournissent environ quatre heures d’autonomie entre chaque charge.

Pocket Reform dispose de deux ports USB-C (l’un prend en charge la charge de l’alimentation électrique), d’un connecteur micro HDMI et d’une interface Ethernet industrielle ix. Le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac est également pris en charge, tout comme le Bluetooth 5.0. La machine mesure 7,87 pouces × 4,96 pouces × 1,77 pouces (20 cm × 12,6 cm × 4,5 cm) et pèse environ 2,4 livres (1 100 g).

Son principal argument de vente est qu’il est « modulaire, évolutif, recyclable et réutilisable » et qu’il comprend du hardware open source et un contrôleur de système open source.

Les parties intéressées peuvent soutenir le projet (essentiellement pré-commander l’ordinateur portable) à partir d’aujourd’hui à partir de 899 $ pour le modèle noir avec votre choix d’interrupteurs à clé linéaires légers ou d’interrupteurs à clic. Une déclinaison arborant un châssis violet est également proposée pour 969 $, ou vous pouvez choisir un kit comprenant un SSD NVMe de 1 To, une pochette, un manuel et une affiche pour 1 299 $.

Cela semblerait être une vente difficile compte tenu du prix demandé, mais cela ne semble pas être un problème. La campagne de financement participatif a déjà dépassé son objectif de financement et il reste encore six semaines. Les commandes passées maintenant devraient être expédiées d’ici le 17 octobre 2023, nous dit-on.

