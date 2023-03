Microsoft 365 Copilot fait le travail de bureau à votre place

Plus tôt dans la journée, le géant technologique basé à Redmond a annoncé le lancement de Microsoft 365 Copilot. Ce dernier est la nouvelle génération de technologie de productivité de l’IA, basée sur un grand modèle de langage. Il est disponible pour certains utilisateurs professionnels.

Qu’est-ce que le copilote Microsoft 365 ?

Microsoft 365 Copilot sera utilisé pour aider les utilisateurs à créer des documents, des e-mails, des PPT et d’autres tâches dans les applications et services Microsoft 365. Il n’est pas difficile de deviner qu’il est alimenté par le GPT-4 d’OpenAI. Nous pouvons voir l’icône du chatbot dans la barre latérale des applications Microsoft 365. Avec lui, vous pouvez générer du texte dans des documents, créer des slides PowerPoint à partir de documents Word et il peut même vous aider avec des fonctionnalités telles que les tableaux croisés dynamiques dans Excel.

En fait, il s’agit d’une nouvelle façon de travailler avec les produits Microsoft et d’effectuer des tâches. De plus, vous pouvez lui parler de manière naturelle et cela vous aidera comme un humain. Par exemple, vous pouvez lui demander d’informer l’équipe des mises à jour de la stratégie produit, ce qui générera une mise à jour du statut en tenant compte des réunions, des e-mails et des fils de discussion du matin.

C’est un chatbot compatible avec l’IA qui peut créer une slide PPT de 10 pages à partir de documents Word à votre demande. Comme autre exemple, il peut analyser des données dans Excel. En termes simples, vous pouvez utiliser Copilot pour créer une analyse SWOT ou un tableau croisé dynamique basé sur les données.

Dans Microsoft Teams, la fonctionnalité Copilot peut transcrire le contenu de la réunion, vous rappeler ce que vous avez peut-être manqué si vous avez rejoint une réunion tardivement et même résumer les éléments d’action pendant la réunion.

Copilot sera également disponible dans Outlook. Il aide les utilisateurs à passer moins de temps à supprimer et à répondre aux e-mails. Il peut résumer les fils de discussion et même créer des brouillons de réponses avec des options pour ajuster le ton ou la longueur des e-mails.

Microsoft prévoit de déployer une fonctionnalité de chat professionnel sur les données et les applications Microsoft 365. Il utilise Microsoft Graph2 pour intégrer des documents, des e-mails, des notes et des contacts dans une seule interface de chat dans Microsoft Teams. Il devrait être capable de générer des résumés, des aperçus de plan, etc.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

L’IA change le travail de bureau

Microsoft 365 Copilot est en cours de test auprès de 20 clients et la préversion sera étendue dans les mois à venir. Mais on ne sait pas quand les utilisateurs pourront découvrir les fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot.

Il y a des inquiétudes concrètes concernant ce rythme d’innovation chez Microsoft et la précision de ses modèles d’IA.

« Nous expliquons clairement comment le système prend des décisions en notant les limites, en établissant des liens vers des sources et en incitant les utilisateurs à examiner, vérifier et ajuster le contenu en fonction de l’expertise du domaine », a déclaré Spataro dans un article de blog.

Soit dit en passant, il n’y a pas si longtemps, Microsoft a supprimé son équipe d’éthique et de société en matière d’IA. Il avait travaillé pour identifier les risques posés par l’adoption par Microsoft du modèle de langage OpenAI dans ses logiciels et services. Cela a amené certains à l’intérieur et à l’extérieur de Microsoft à s’inquiéter de la vitesse des logiciels alimentés par l’IA. Spataro ne partage pas ces préoccupations. « Pour répondre aux besoins non satisfaits de nos clients, nous devons agir rapidement et de manière responsable, en apprenant au fur et à mesure. Nous testons Copilot avec un petit groupe de clients pour obtenir des commentaires et améliorer nos modèles à mesure que nous évoluons, et nous allons bientôt nous étendre à davantage de clients. »