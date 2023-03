Dépêchez-vous : 65 applications Android payantes sont désormais téléchargeables gratuitement !

Récemment, un événement passionnant s’est produit sur Google Play. Dans la semaine en cours, nous avons remarqué de nombreuses offres alléchantes sur les applications payantes. Cependant, le terme « offres » serait un euphémisme car nous parlons d’applications entièrement gratuites avec une réduction de 100%. Pour être exact, nous avons découvert 65 applications Android qui valent généralement de l’argent, mais pour un temps limité, vous pouvez les télécharger sans avoir à payer un seul dollar.

La gamme d’applications proposées ne se limite pas aux applications standard, mais comprend également une sélection variée de jeux sur lesquels vous pouvez mettre la main gratuitement. La sélection offre un mélange passionnant d’applications et de jeux payants, ce qui en fait une offre plus attrayante pour un large éventail d’utilisateurs. Il est difficile de ne pas se sentir attiré par la perspective d’acquérir ces applications et jeux gratuitement.

Si vous êtes curieux, voici la liste complète des applications que vous pouvez obtenir gratuitement sur Google Play. Il convient de noter que ces offres ont tendance à être disponibles pendant une courte période, généralement de 24 à 48 heures. Par conséquent, si vous êtes intéressé par l’une de ces applications ou jeux, assurez-vous de les télécharger rapidement avant l’expiration de l’offre.

65 applications Android payantes sont maintenant disponibles en téléchargement gratuit :

Cette offre offrait aux utilisateurs une excellente opportunité de télécharger des applications et des jeux qui les intéressaient peut-être mais qu’ils n’avaient pas pu acheter auparavant en raison de contraintes financières. Cela a également permis aux développeurs d’atteindre un public plus large, car les utilisateurs qui n’avaient peut-être pas les moyens d’acheter leurs applications auparavant pouvaient désormais les télécharger gratuitement.

On ne sait toujours pas pourquoi Google Play a décidé d’offrir ces applications et jeux gratuitement, ou s’il ne s’agissait que d’un événement temporaire. Cependant, force est de constater que cette offre a suscité beaucoup d’engouement et attiré l’attention sur Google Play et ses offres.