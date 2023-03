Kia commence à tirer le rideau sur son SUV EV9 2024

Quelque chose à espérer : le marché des véhicules électriques abordables s’est jusqu’à présent limité aux petites voitures. Kia pourrait changer cela lorsqu’elle dévoilera entièrement son SUV tout électrique à trois rangées ce mois-ci, offrant aux familles une nouvelle option de transport sans essence. La société n’a pas encore révélé son prix mais a présenté certains de ses conforts.

Kia a offert cette semaine un aperçu du design extérieur et intérieur du prochain EV9 2024, avec d’autres détails importants à venir. Parmi les caractéristiques les plus intéressantes figurent les configurations des sièges et l’écran tactile du tableau de bord.

La société proposera des modèles pouvant accueillir six ou sept passagers. Les sièges de la deuxième rangée peuvent pivoter de 180 degrés pour faire directement face à la troisième rangée. Une photo montre également un siège de deuxième rangée tourné vers la porte, permettant éventuellement aux passagers d’entrer et de sortir plus facilement du véhicule.

De plus, les sièges de la première et de la deuxième rangée peuvent tous s’incliner simultanément pour permettre aux occupants de se reposer pendant que le véhicule se charge. Ceux qui craignent que Kia ne néglige les passagers de la troisième rangée doivent savoir que les sièges arrière auront accès à des porte-gobelets et à des chargeurs.

Le tableau de bord comporte un seul affichage panoramique s’étendant de derrière le volant jusqu’au centre du tableau de bord. Le panneau combine deux écrans tactiles de 12,3 pouces et un affichage à segments de cinq pouces pour un nombre minimal de boutons de commande de tableau de bord analogiques.

Les détails centraux comme le prix, la capacité de la batterie et la puissance sont encore inconnus. Cependant, un document Car and Driver obtenu en janvier a révélé certaines caractéristiques préliminaires qui pourraient ou non changer lorsque Kia dévoilera entièrement le véhicule électrique plus tard ce mois-ci.

Selon une enquête, qu’un propriétaire de Telluride a reçue et partagée avec le point de vente, les prix des différents modèles pourraient varier entre 56 000 $ et 73 000 $. Les versions de niveau inférieur pourraient comporter une propulsion arrière, 200 chevaux, 250 livres-pied de couple et une autonomie de 220 milles, mais aucune capacité de remorquage, tout en atteignant 60 mph en huit secondes et demie. Le niveau supérieur peut remorquer jusqu’à 2 000 livres et parcourir jusqu’à 290 miles.

Un modèle à traction intégrale pourrait emballer 400 chevaux, 380 livres-pied de couple et une capacité de remorquage de 3 500 livres, mais réduire la portée à 260 milles. Une version légèrement plus chère augmente la taille des roues de 19 à 20 pouces mais diminue encore l’autonomie à 240 miles. Avec la même gamme, le modèle haut de gamme peut remorquer 4 500 livres, dispose de roues de 21 pouces et a un couple de 480 livres-pied.

