Ces extensions de navigateur feront fonctionner ChatGPT pour vous !

ChatGPT est le sujet de toutes les discussions, avec plus de 100 millions de personnes qui l’ont essayé depuis son lancement. Le robot d’intelligence artificielle conversationnel est devenu un outil essentiel pour beaucoup, de la recherche sur le Web à la rédaction d’essais. Cependant, bien que les capacités de ChatGPT soient impressionnantes, son interface reste souvent basique. C’est là qu’interviennent les extensions de navigateur tierces. Elles peuvent vous aider à accéder plus facilement à ChatGPT à partir d’autres sites Web, ajouter des fonctionnalités manquantes telles qu’un exportateur de chat et suggérer de meilleures invites pour obtenir de meilleures réponses du bot AI.

Dans cet article, nous allons explorer certaines des extensions de navigateur tierces les plus populaires pour ChatGPT et comment elles peuvent améliorer votre expérience.

Les meilleures extensions ChatGPT

Merlin

Merlin est une extension de navigateur qui met ChatGPT à portée de main. Avec un simple raccourci clavier, vous pouvez activer l’extension et dire à Merlin ce que vous voulez que ChatGPT fasse, qu’il s’agisse de résumer un long bloc de texte, de composer une réponse à un message sur les réseaux sociaux ou d’écrire un essai.

Merlin est un outil pratique à utiliser, car le chatbot se trouve directement dans votre navigateur. Cependant, il y a une limite de 31 demandes par jour. Donc, si vous avez besoin d’utiliser ChatGPT plus souvent, vous pouvez envisager d’utiliser d’autres extensions.

ChatGPT pour Google

ChatGPT pour Google est une extension de navigateur qui affiche les résultats du chatbot aux côtés des résultats standard de Google chaque fois que vous lancez une recherche. Cette extension est utile lorsque vous souhaitez obtenir une réponse rapide de ChatGPT lorsque vous naviguez sur le Web.

Pour utiliser ChatGPT pour Google, vous devez vous connecter à votre compte ChatGPT dans votre navigateur. La boîte ChatGPT est parfaitement intégrée aux résultats de recherche Google standard, et vous pouvez lancer une conversation ChatGPT distincte directement à partir de celle-ci. Vous pouvez également exécuter le module complémentaire manuellement plutôt qu’automatiquement si vous ne le souhaitez pas à chaque recherche.

ChatGPT amélioré

Enhanced ChatGPT est une extension qui ajoute de nouvelles fonctionnalités pratiques à l’interface de base de ChatGPT. L’extension comprend une option pour exporter vos chats au format Markdown et une sélection d’outils pour vous aider avec vos invites. Ces outils d’invite incluent des déclencheurs pour rechercher des images sur le Web, obtenir des conseils de voyage, générer des traductions et programmer en JavaScript.

Enhanced ChatGPT est facile à configurer et les nouvelles fonctionnalités sont immédiatement disponibles une fois que vous avez installé l’extension. Vous pouvez trouver la nouvelle option Exporter le chat dans le coin inférieur gauche lorsque vous avez configuré le module complémentaire. Avoir une copie de vos discussions peut être utile lorsque vous devez vous y référer ultérieurement.

Compagnon d’écriture

Si vous envisagez d’écrire en utilisant ChatGPT sur le Web, des e-mails aux publications sur les réseaux sociaux, alors WritingMate peut vous aider. Cette extension est conçue pour améliorer votre expérience d’écriture en fournissant des invites et des suggestions utiles pour améliorer votre écriture.

WritingMate est facile à utiliser et vous pouvez le lancer via un simple raccourci clavier ou utiliser l’icône flottante qui apparaît à droite de la fenêtre du navigateur. Vous pouvez utiliser ChatGPT comme bon vous semble, directement sur les pages Web que vous consultez. L’extension comprend également des invites utiles qui peuvent vous aider à affiner vos réponses rapidement.

WebChatGPT

WebChatGPT est un outil qui répond aux limitations de ChatGPT. Bien que ChatGPT soit une technologie incroyable, elle a ses défauts car elle n’a pas accès aux informations les plus récentes et ne peut pas naviguer sur le Web. Cependant, avec WebChatGPT, disponible pour Chrome, Edge et Firefox, les résultats de recherche Web traditionnels sont intégrés aux réponses de l’IA dans l’interface ChatGPT. Cette intégration vise à vous apporter une réponse plus cohérente et plus valorisante. L’efficacité de cette approche varie en fonction de la requête. Par exemple, des invites telles que « Qui est le président ? » et « donnez-moi les derniers résultats du jeu » démontrent la différence que l’extension peut faire pour ChatGPT.

Promptée

Promptheus est un outil qui vous permet de communiquer avec ChatGPT en utilisant votre voix. Pour les personnes qui trouvent la dactylographie difficile, Promptheus offre une opportunité de s’engager avec l’IA de manière plus naturelle.

L’utilisation de Promptheus est simple. Vous pouvez y accéder depuis l’interface ChatGPT et l’activer en appuyant longuement sur la barre d’espace lorsque vous êtes prêt à parler. De plus, il existe plusieurs paramètres d’extension que vous pouvez expérimenter, tels que l’option d’envoi automatique d’invites une fois que vous avez fini de parler.

De plus, Promptheus vous offre également un accès pratique à ChatGPT à partir de n’importe quelle page Web. En cliquant sur l’icône du module complémentaire située dans la barre d’outils de votre navigateur, vous pouvez commencer à interagir avec le bot AI. Cette fonctionnalité est un avantage supplémentaire à l’utilisation de l’extension Promptheus.

Exporter et partager ChatGPT

L’absence de fonctionnalité d’exportation dans ChatGPT est un inconvénient majeur, car elle empêche les utilisateurs de copier et coller du contenu dans d’autres emplacements.

Heureusement, ChatGPT Export and Share est une solution à ce problème, qui est compatible avec Chrome, Edge et Firefox. Bien que cela nécessite un peu plus de temps de configuration dans votre navigateur, les résultats finaux en valent la peine.

Une fois que vous avez installé l’extension, vous remarquerez de nouveaux boutons d’exportation situés sous la boîte de dialogue. Ces boutons vous permettent d’enregistrer vos discussions sous forme d’images et de PDF, ainsi que de générer des liens partageables. Avec cette extension, vous pouvez facilement exporter et partager du contenu ChatGPT, ce qui en fait un outil précieux.

Verdict

ChatGPT est devenu un outil incontournable pour de nombreuses personnes, mais son interface reste souvent basique. Cependant, les extensions de navigateur tierces peuvent vous aider à obtenir un meilleur accès à ChatGPT, à ajouter des fonctionnalités manquantes et à suggérer de meilleures invites pour obtenir de meilleures réponses du bot AI.

Merlin, ChatGPT pour Google, Enhanced ChatGPT, WritingMate et les autres ne sont que quelques-unes des nombreuses extensions de navigateur disponibles pour ChatGPT. Chaque extension a ses propres caractéristiques et avantages uniques, il vaut donc la peine de toutes les explorer