Les meilleurs trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de Windows 11

Oui, bien que nous sachions que beaucoup d’entre vous ne peuvent pas passer à Windows 11, ceux d’entre vous qui utilisent Windows 10 l’ont apprivoisé. Donc, si vous êtes un utilisateur de Windows 11, vous avez probablement réalisé que le système d’exploitation offre de nombreuses fonctionnalités et outils utiles qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité.

Cependant, il peut également y avoir des trucs et astuces que vous ne connaissez pas encore et qui pourraient vous aider à tirer le meilleur parti de Windows 11. Dans cet article, nous vous présenterons quelques-uns des meilleurs trucs et astuces pour tirer le meilleur parti hors de Windows 11.

Astuces essentielles pour tirer le meilleur parti de Windows 11

Personnalisez votre menu Démarrer : Windows 11 a repensé le menu Démarrer, vous permettant d’épingler des applications et d’accéder à nos fichiers les plus fréquemment utilisés pour un accès facile. Pour personnaliser le menu de démarrage, faites un clic droit sur l’application ou l’application Web que vous souhaitez épingler et sélectionnez « Épingler au menu de démarrage ».

Vous pouvez également créer des dossiers en faisant glisser une icône sur une autre et afficher plus ou moins d’applications ou de fichiers dans le menu Démarrer.

Utilisez la barre des tâches pour augmenter la productivité : La barre des tâches est un outil puissant qui peut vous aider à améliorer votre efficacité au travail. Après avoir ramené la fonction glisser-déposer continue de s’améliorer chaque jour. Vous pouvez épingler vos applications préférées pour un accès facile.

De plus, il détecte désormais si notre ordinateur est une tablette ou un appareil 2 en 1 et s’adapte selon que nous avons ou non un clavier connecté. Apprenez à utiliser Snap Layouts et Snap Groups : Snap Layouts et Snap Groups sont deux outils utiles pour organiser et gérer vos fenêtres ouvertes dans Windows 11. Snap Layouts vous permet d’organiser vos fenêtres dans différentes dispositions, tandis que Snap Groups vous permet d’enregistrer des groupes d’applications. ouvert pour un accès facile à l’avenir.

Activer le mode sombre : jusqu’à ce que la commutation automatique entre le mode clair et le mode sombre arrive, nous avons des applications tierces très utiles qui fonctionnent toujours de la même manière que dans Windows 10. Cependant, si vous travaillez dans un environnement peu éclairé, le mode sombre peut être une option utile pour réduire la fatigue oculaire. Pour l’activer, allez dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs et sélectionnez « Sombre ». Utilisez des bureaux virtuels : Windows 10 et Windows 11 nous permettent de créer plusieurs bureaux virtuels pour organiser vos applications et vos tâches. Pour créer un nouveau bureau virtuel, cliquez sur le bouton « Affichage des tâches » dans la barre des tâches et sélectionnez « Nouveau bureau ». Utilisez l’assistance à la mise au point : si vous devez vous concentrer sur une tâche spécifique, l’assistance à la mise au point peut vous aider à éliminer les distractions. Vous pouvez l’activer en cliquant sur le bouton « Focus Assist » dans le centre de notification ou depuis l’application Horloge. De plus, dans Windows 11, il a été mis à jour en incorporant la technique Pomodoro classique et nous pouvons le lier à notre compte Spotify. Des options infinies pour ne plus jamais perdre sa concentration. Profitez des nouveaux gestes tactiles : Windows 11 a introduit une série de nouveaux gestes tactiles. Ceux-ci permettent aux utilisateurs d’interagir de manière plus intuitive et efficace avec le système d’exploitation.

Ces gestes tactiles incluent des mouvements tels que glisser vers le haut pour ouvrir la vue des tâches. Balayez vers le bas pour réduire une fenêtre et balayez avec deux doigts pour faire défiler les pages Web et les documents. De plus, les utilisateurs peuvent également utiliser des gestes tactiles pour afficher et masquer la barre des tâches. Basculez entre les applications ouvertes et ouvrez les paramètres rapides. Dans l’ensemble, les nouveaux gestes tactiles de Windows 11 offrent une expérience utilisateur plus fluide et naturelle. Surtout pour ceux qui utilisent des appareils tactiles comme les tablettes et les 2-en-1.



Grâce à ces conseils et astuces, vous pouvez tirer le meilleur parti de Windows 11 et améliorer votre expérience utilisateur. Essayez-en quelques-uns et découvrez comment ils peuvent améliorer votre productivité et votre efficacité au travail ! Très bientôt, nous vous proposerons de nouvelles astuces pour donner ce twist à Windows 11

