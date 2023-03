Ce concept visualise à quoi pourrait ressembler iPadOS 17

Apple a publié iPadOS 16 fin octobre 2022, un mois complet après la sortie d’iOS 16 au public ; il y avait une bonne raison à cela. Apple a enfin mis à disposition de l’iPad des fonctionnalités intéressantes telles que Stage Manager, la prise en charge d’un moniteur secondaire, une nouvelle application météo et bien plus encore. Après avoir finalement offert aux utilisateurs d’iPad une sorte de support de moniteur externe, sur quoi d’autre Apple pourrait-il travailler pour cette incroyable tablette ? Parker Ortolani a créé un concept qui illustre comment Apple pourrait aborder iPadOS 17, en mettant l’accent sur la simplicité, la facilité d’utilisation et la mise à niveau des fonctionnalités apportées par iPadOS 16 !

iPadOS 17

Gestionnaire de scène iPadOS 16

En tant que premier utilisateur d’iPad, Apple a fourni de nombreuses nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités à iPadOS 16. Après des années de supplications et de supplications, nous avons finalement obtenu une version de fenêtres flottantes ainsi qu’un véritable support de moniteur externe ; pendant des années, nous étions coincés avec Split View, puis reflétions votre affichage sur le moniteur. Mais avec ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, certains utilisateurs ont déclaré que ce n’était toujours pas le cas et que la courbe d’apprentissage était trop importante, donc je pense que l’iPadOS 17 va prendre ces fonctionnalités et les rendre utilisables par les masses.

Gestionnaire de scène amélioré

Stage Manager était un peu déroutant pour les personnes qui intervenaient sans savoir quelle était l’intention. Stage Manager vous a donné la possibilité d’avoir jusqu’à quatre fenêtres fluides pouvant être redimensionnées. Désormais, ils n’étaient pas redimensionnables à l’infini et l’aspect flottant était encore un peu différent des systèmes d’exploitation traditionnels de classe ordinateur de bureau. Il reste un type de grille à suivre, comme la grille d’application. Il y avait aussi l’aspect de l’étagère d’applications, qui était aussi une étrange implémentation du multitâche. L’intention et l’idée étaient là, Apple a juste besoin de l’affiner un peu.

Parker’s Stage Manager réinventé apporte de grandes améliorations à la qualité de vie de l’interface utilisateur.

Gestionnaire de scène plus convivial

Parker imagine une expérience combinant à la fois split view et Stage Manager. L’idée serait de créer des dispositions de grille en plein écran tout en étant capable d’ouvrir plus de deux applications et de pouvoir redimensionner. Il a également présenté quelques nouvelles fonctionnalités telles que Tidy Stages, créant des modes de mise au point uniques et disposant d’une interface de type Mission Control qui vous permet de gérer toutes vos applications.

Mission Control serait un excellent ajout à iPadOS ; être en mesure d’avoir une vue complète et en un coup d’œil de toutes vos applications et étapes ouvertes serait idéal. Encore une fois, Stage Manager était un merveilleux ajout à iPadOS, mais certaines personnes ont été découragées car la convivialité n’était pas facile. Améliorer la convivialité de Stage Manager va être la clé pour aller de l’avant.

Expérience d’écran de verrouillage repensée

L’écran de verrouillage est un aspect de l’iPad qui a été fortement négligé. L’état actuel de l’écran de verrouillage est ennuyeux, il n’a aucune fonction. Apple s’est même débarrassé de la vue d’aujourd’hui, qui était mon aspect préféré d’iPadOS 13.

Le chemin Parker a expliqué à quoi pourrait ressembler un écran de verrouillage remanié est le plus logique. Cela nécessite très peu d’innovation de la part d’Apple, c’est donc une simple demande. Ramenez la vue d’aujourd’hui sur l’iPad, permettez-nous d’ajouter les nouveaux widgets d’écran de verrouillage iOS et offrez-nous les mêmes fonctionnalités de personnalisation que celles que nous avons obtenues avec iOS 16 ! Utilisons différentes polices pour le temps, avons certains écrans de verrouillage pour les modes de mise au point et donnons des activités en direct !

Évolution de l’écran d’accueil

Au cours des dernières années, l’écran d’accueil de l’iPad a en fait régressé à mon avis. Encore une fois, avoir la vue Aujourd’hui épinglée sur l’écran d’accueil vous donnait l’impression que votre iPad était différent de votre iPhone. Cela lui a donné un différenciateur que nous n’avons plus. Nous avons la possibilité d’ajouter des widgets, mais nous devons toujours suivre ce format de grille qu’Apple aime mettre en œuvre.

Vue d’aujourd’hui

Apple pourrait facilement étendre les fonctionnalités d’iPadOS 17 et donner aux utilisateurs une sensation plus semblable à celle d’un ordinateur de bureau. Premièrement, Apple pourrait ramener une version améliorée de la vue Aujourd’hui. Cette nouvelle vue Aujourd’hui pourrait vous permettre d’épingler vos widgets ou applications préférés. Vous pouvez ajouter quelque chose comme des notes rapides sur la vue Aujourd’hui et bien plus encore.

Parker voit Apple nous permettre d’avoir également la possibilité d’ajouter des fichiers et des dossiers sur l’écran d’accueil. Ce serait un ajout bienvenu. J’ai toujours voulu avoir un fichier récemment travaillé facilement accessible sur mon écran d’accueil. De plus, un menu contextuel amélioré est quelque chose qui est nécessaire. Pouvoir démarrer un nouvel onglet, démarrer une nouvelle vue fractionnée ou démarrer une nouvelle fenêtre directement en appuyant longuement sur une application sur le dock serait formidable!

Nouvelles fonctionnalités de l’Apple Pencil

Parlons maintenant de l’Apple Pencil. J’utilise mon Apple Pencil au quotidien et il a été un outil essentiel pour le flux de travail de mon iPad Pro. mais cette version de l’Apple Pencil est sortie en 2018, ce qui indique que cela fait cinq ans qu’elle n’a pas été mise à jour. Oui, nous avons obtenu la nouvelle fonctionnalité Hover, mais c’était une petite amélioration et ne s’applique qu’aux utilisateurs qui ont l’iPad Pro M2. Parker décrit une fonctionnalité qui permettrait à l’Apple Pencil d’avoir des fonctionnalités de type S-Pen. Il présente le Dial.

Apple Pencil Dial est quelque chose qui viendrait dans la gamme iPad Pro, mais même les plus anciens. Parker déclare :

L’iPad Pro gagne le cadran Apple Pencil. Le cadran apparaîtra lorsque vous maintenez Apple Pencil au-dessus de certains éléments d’applications. Il offre des raccourcis et un accès rapide aux outils à la volée. Et combiné avec le nouvel aperçu pour iPad, il permet une édition de documents plus rapide et plus efficace. https://twitter.com/ParkerOrtolani

Ce serait une prochaine étape logique vers la fonction Hover ; Hover ajoute quelques fonctionnalités mais peu peuvent en profiter. Donc, ajouter un cadran qui vous donne des raccourcis contextuellement pertinents serait incroyable. Je peux imaginer que mes raccourcis photo Affinity soient au premier plan sans avoir à passer par des menus pour y accéder.

Conclusion

Bien que l’iPadOS 16 ait apporté une tonne de nouvelles fonctionnalités qui ont vraiment aidé à montrer aux gens que l’iPad peut être votre ordinateur, il y a encore place à l’amélioration. Des fonctionnalités telles que Stage Manager, la prise en charge étendue des moniteurs et Freeform étaient d’excellents ajouts qui devaient simplement être affinés et améliorés pour qu’ils soient utilisables par tout le monde. L’ajout de fonctionnalités iOS familières telles qu’un nouvel écran de verrouillage et un nouvel écran d’accueil aidera les clients à passer beaucoup plus facilement à iPadOS.

Que pensez-vous de ces nouvelles mises à niveau potentielles de fonctionnalités ? Êtes-vous enthousiasmé par iPadOS 17? Quelle est la fonctionnalité que vous souhaitez voir ajoutée à l’iPad ? Enfin, comment utilisez-vous votre iPad actuel ? Est-ce votre ordinateur ou est-ce juste une tablette pour vous ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :