La mission AIM de la NASA prend fin après près de 16 ans

Récapitulatif : Cela semble être la fin de la ligne pour le vaisseau spatial Aeronomy of Ice in the Mesosphere, ou AIM, de la NASA. La mission a été lancée le 25 avril 2007 dans le cadre du programme Small Explorer (la 90e mission de ce type depuis 1958). Le satellite comportait trois instruments scientifiques conçus pour étudier les nuages ​​mésosphériques polaires (PMC) qui se forment au-dessus de la Terre dans les régions polaires.

Le satellite a été mis en orbite à 312 milles. Les données de la mission de longue durée ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la formation de ces nuages ​​​​uniques, également appelés nuages ​​nocturnes brillants ou noctilescents, et ont été présentées dans 379 articles scientifiques évalués par des pairs au fil des ans.

AIM avait une durée de mission prévue de seulement 26 mois, mais fonctionne principalement sans problème depuis près de 16 ans. En 2019, cependant, la NASA a remarqué que les batteries du satellite commençaient à se dégrader mais étaient encore suffisamment fonctionnelles pour continuer à collecter une quantité importante de données et à les renvoyer sur Terre.

La NASA a déclaré que la batterie de l’engin avait atteint un point où il n’était plus en mesure de recevoir des commandes ou de collecter des données. L’agence spatiale surveillera le satellite pendant une période de deux semaines et tentera de le redémarrer, mais cela ne semble pas bon.

La NASA a une histoire de construction d’engins qui dépassent de loin la durée de leur mission prévue. L’atterrisseur InSight, par exemple, ne devait durer qu’environ deux ans, mais est resté actif pendant un peu plus de quatre ans.

L’hélicoptère Ingenuity Mars, qui est arrivé sur la planète rouge avec le rover Perseverance le 18 février 2021, a été conçu pour voler seulement cinq fois au cours d’une période d’essai de 30 jours. La NASA n’était même pas sûre que le vol contrôlé était possible sur Mars, mais l’engin a défié toutes les attentes et a volé 47 fois à ce jour.

Le sort à court terme du satellite AIM n’a pas été mentionné, et il n’est pas clair si la NASA a la capacité de le ramener sur Terre comme elle l’a fait avec d’autres engins déclassés. Le satellite mesure environ 1,4 mx 1,1 m (4 pi 7 po × 3 pi 7 po) et pèse 197 kg (434 livres). Si rien n’est fait, cela s’ajouterait à la liste croissante des déchets spatiaux en orbite autour de notre planète.

