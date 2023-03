Meilleurs écouteurs antibruit : les meilleurs choix pour 2023

Vous voyagez régulièrement ? Le bruit ambiant vous distrait-il trop lorsque vous travaillez à la maison ou au bureau ? Si la réponse à l’une (ou aux deux) de ces questions est oui, le meilleur casque antibruit est la réponse que vous cherchiez.

Cependant, obtenir une paire d’écouteurs dotés d’une suppression active du bruit (ANC) décente n’est pas si facile. Sautez dans n’importe quel magasin et vous serez bombardé d’options. Et le plus important est que tous ne seront pas en mesure d’annuler efficacement le bruit.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons dressé cette liste ultime des meilleurs écouteurs antibruit. Vous trouverez non seulement des écouteurs qui excellent dans les performances ANC, mais aussi ceux qui sont les meilleurs dans toutes les gammes de prix. Alors, sautons dedans !

Sony WH-1000XM4 – Meilleur casque antibruit global

Le Sony WH-1000XM4 offre une excellente suppression du bruit et un son étonnamment excellent. Et la meilleure partie du casque est qu’il est léger et présente un design confortable.

Oui, la paire d’écouteurs n’est peut-être pas si différente de son prédécesseur. Mais cela apporte sûrement des améliorations significatives. Par exemple, vous disposez d’un couplage multipoint, d’une sensibilité conversationnelle, d’une mise à l’échelle DSEE Extreme et d’un capteur de lecture/pause automatique.

De plus, le Sony WH-1000XM4 a fait un bond notable dans la fonction de suppression du bruit. La technologie ANC fonctionne bien mieux que celle du WH-1000XM3. Par ailleurs, il dispose d’un support de codec avancé, vous permettant d’entendre clairement chaque détail de la musique.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 30 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.0

Étanche : Non

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC, AAC et LDAC

Sony WH-1000XM5 – Meilleur casque antibruit haut de gamme

Le casque supra-auriculaire le plus récent de Sony, le WH-1000XM5, a suivi les traces de son prédécesseur. Mais ce n’est pas seulement une mise à niveau régulière du XM4. Au lieu de cela, il offre des améliorations sur tout ce que Sony a bien fait avec le WH-1000XM4.

L’une des principales améliorations concerne la durée de vie de la batterie. Vous pouvez obtenir jusqu’à 30 heures d’autonomie avec l’ANC activé. Et sans elle, la durée de vie de la batterie passe à 40 heures. Cela indique que vous n’aurez pas à le brancher à la fin de la journée.

Les autres choses à propos du casque sont également excellentes. Il est livré avec Bluetooth 5.2 pour une connexion sans fil rapide et stable. De plus, la qualité globale de la construction est assez époustouflante. Vous ne rencontrerez aucun problème de confort. Et n’oublions pas de mentionner qu’il prend en charge l’audio Hi-Res sur LDAC et Sony 360 Reality Audio !

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 40 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Étanche : Non

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC, AAC et LDAC

Sennheiser Momentum 4 Wireless – Meilleur casque ANC pour une longue durée de vie de la batterie

Vous ne voulez pas vous embêter à recharger le casque en fin de journée ? Vous voulez quelque chose qui durera des jours avec une seule charge ? Le Sennheiser Momentum 4 Wireless devrait être votre choix !

Alors, qu’y a-t-il de si génial à ce sujet ? Il peut offrir jusqu’à 60 heures d’autonomie avec une seule charge. Et cela aussi avec ANC ! Oui, vous avez bien lu, 60 heures ! C’est comme ne pas avoir à charger les écouteurs pendant trois jours.

Cependant, la durée de vie de la batterie n’est pas la seule chose qui est géniale avec cette paire d’écouteurs. Il offre également une excellente qualité sonore. Les haut-parleurs offrent un son global naturel, détaillé et net. Et les performances ANC ne vous décevront pas non plus.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 60 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.2

Étanche : IPX4

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Meilleur casque ANC pour les appels

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est peut-être un peu cher. Mais il peut offrir tout ce que vous attendez d’une bonne paire d’écouteurs. Il a une excellente construction, offre une qualité sonore équilibrée, une conception confortable et des performances fantastiques d’annulation active du bruit (ANC).

Un autre avantage du casque est qu’il est fourni avec une application. Grâce à cela, vous pouvez affiner le mode ANC et le régler en fonction de vos besoins. Plus important encore, il fait un excellent travail pour annuler le bruit environnemental des appels.

La durée de vie de la batterie, en revanche, n’est pas si impressionnante. Vous obtenez 20 heures d’autonomie avec une seule charge. C’est suffisant pour vous permettre de passer la journée, mais attendez-vous à le recharger en fin de journée.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : 20 heures

Bluetooth : Bluetooth 5.0

Étanche : IPX4

Étui de rangement : inclus

Codecs : SBC et AAC

Apple AirPods Max – Meilleur casque antibruit pour iPhone

L’Apple AirPods Max fait beaucoup de choses correctement. Il offre une superbe qualité audio, un superbe design et intègre une technologie de pointe de suppression active du bruit. En fait, l’Apple AirPods Max possède l’une des technologies ANC de pointe sur le marché.

Cependant, vous pourriez être un peu déçu par son manque de fonctionnalités audiophiles. Par exemple, les codecs Hi-Res Audio ne sont pas pris en charge et vous n’avez pas la possibilité de brancher une prise audio 3,5 mm directement dans le casque.

Pourtant, si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec les Apple AirPods Max. Mais si vous vous souciez de l’audio haute résolution et d’autres fonctionnalités de qualité audiophile, pensez aux écouteurs ci-dessus.

Principales caractéristiques