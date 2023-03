AMD offrira The Last of Us Part 1 aux acheteurs des séries Radeon RX 7900 et RX 6000

Quelque chose à attendre: AMD va bientôt inciter les nouveaux acheteurs de cartes graphiques / PC à opter pour le rouge d’équipe plutôt que le vert d’équipe en sautant dans le train The Last of Us. Sa prochaine promotion récompensera les achats RDNA 2 et RDNA 3 avec une copie gratuite de The Last of Us Part 1, qui arrivera sur PC dans quelques semaines.

The Last of Us de HBO s’est avéré être un énorme succès, acclamé par les testeurs et les téléspectateurs : 8,1 millions de personnes ont écouté l’avant-dernier épisode dimanche soir, soit une augmentation de 74 % par rapport aux débuts de la série.

AMD profite de la popularité de la franchise en lançant un nouveau pack de jeux qui contient The Last of Us Part 1 avec l’une de ses cartes. Contrairement à l’accord précédent qui offrait aux acheteurs de la série Radeon RX 6000 Dead Island 2 et The Callisto Protocol (qui s’est terminé le 4 février), la nouvelle offre comprend non seulement toutes les cartes Radeon RX 6000, jusqu’à la Radeon RX 6400, mais couvre également les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT alimentées par RDNA 3. Certains systèmes PC préconstruits avec les GPU sont également inclus.

The Last of Part 1, une version améliorée du classique furtif/action/horreur de 2013, est arrivé sur la PlayStation 5 en septembre dernier avec des critiques majoritairement positives – il a un score Metacritic de 88. La nouvelle version offre un gameplay amélioré ainsi que des mises à niveau graphiques, personnage amélioré et IA ennemie, plus de fonctionnalités d’accessibilité, de meilleures options audio, et plus encore. Il devait initialement sortir sur PC le 3 mars, mais le développeur Naughty Dog a décidé de repousser le lancement au 28 mars.

Il n’y a aucune déclaration d’AMD sur la date de mise en ligne de son nouveau bundle. La promotion était diffusée sur Ebuyer plus tôt dans la journée, mais semble maintenant avoir été supprimée, alors attendez-vous à ce qu’une révélation officielle arrive bientôt.

En plus d’aider à éliminer les stocks excédentaires de Radeon RX 6000, la promotion devrait aider AMD à mettre davantage de cartes Radeon RX 7900 entre les mains des joueurs. Alors que la série rivale Lovelace de Nvidia a commencé à entrer dans l’enquête principale de Steam, RDNA 3 n’est toujours pas dans suffisamment de PC de participants pour se qualifier.

