Deux orques ont attaqué et tué 17 requins en seulement deux heures

En une seule session de chasse, deux orques ont attaqué et tué 17 requins. L’événement s’est produit au large de l’Afrique du Sud, où les incursions de deux spécimens mâles sont étudiées depuis un certain temps : Bâbord et Tribord.

A gauche l’un des requins tués, à droite l’un des orques protagonistes de l’attaque. Crédit : Marine Dynamics Conservation Trust / Facebook

Deux épaulards mâles (Orcinus orca) bien connus des biologistes marins ont attaqué et tué jusqu’à 17 requins en une seule séance de chasse, qui a duré quelques heures. L’événement, d’une importance éthologique et écologique incontestable, s’est produit dans les eaux d’Afrique du Sud et démontre l’efficacité prédatrice létale des grands mammifères marins, devenus un véritable cauchemar pour les requins qui vivent dans la zone. Y compris les plus grands et les plus puissants. Qu’il suffise de rappeler que ces derniers mois, la première vidéo des deux épaulards – appelés Bâbord et Tribord – qui attaquent et tuent des grands requins blancs (Carcharodon carcharias), un affrontement entre prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, a défrayé la chronique internationale. . Les attaques ont eu lieu dans les eaux de Mossel Bay et ont été filmées par un drone et un hélicoptère : vous pouvez les voir dans la vidéo ci-dessous.

Le nouveau raid qui a entraîné la mort de 17 requins s’est produit au large de Pearly Beach, non loin de Gansbaai, comme l’ont documenté les experts du Marine Dynamics Conservation Trust. « Nous avons regardé les deux orques plonger à plusieurs reprises dans une petite zone pendant près de deux heures avant de repartir », a déclaré le Dr Ralph Watson, l’un des membres d’équipage dont le navire a été documenté, dans un post Facebook. Des spécimens de requin à gros nez (Notorynchus cepedianus) ont été tués, une espèce connue pour la présence de sept branchies – au lieu des cinq normalement présentes chez la plupart de ces poissons – qui, à l’âge adulte, peuvent dépasser 3 mètres de long. Les attaques de bâbord et tribord se concentrent principalement sur les requins bronze (Carcharhinus brachyurus), mais comme spécifié, ils n’hésitent pas à attaquer des sélaciens de toute espèce de taille raisonnable.

Les épaulards attaquent et tuent un grand requin blanc. Crédit : Sea Search Research & Conservation / captures d’écran youtube / https://youtu.be/aK0iqgO_inE / Christian Stopforth

Le Dr Alison Towner de l’Université de Rhodes, qui dirige les recherches sur ces événements de prédation, a également été témoin de l’attaque qui a entraîné la mort des 17 requins à gros nez. «Cette recherche fait partie d’un effort coordonné entre divers scientifiques sur les orques et les requins; il est en cours depuis 2015 », a déclaré le scientifique. Grâce à la mer agitée, peu de temps après l’attaque de bâbord et de tribord, 11 carcasses de requins ont été rejetées à terre, permettant aux experts de procéder à des examens d’autopsie. «Chaque requin à sept branchies a été éventré et son foie a été retiré; elles étaient toutes des femelles dont la longueur variait de 1,6 à 2,3 mètres et avaient des blessures similaires à celles tuées à False Bay par le même couple d’épaulards », a déclaré le Dr Towner. Même des requins blancs ont été tués et privés de leur foie, une partie riche en graisses et considérée comme particulièrement nutritive par les orques, qui retournent les poissons et les attaquent avec de puissantes morsures dans le flanc.

Les deux orques Bâbord et Tribord ont été observées pour la première fois en 2009, mais sont régulièrement présentes à False Bay depuis 2015, où elles se nourrissent constamment de différentes espèces de sélaciens. Ils sont facilement reconnaissables car ils ont leur nageoire dorsale pliée d’un côté, une condition souvent observée chez les orques en captivité. Leurs raids constants contre les requins ont généré une situation si particulière que les opérateurs qui organisent des plongées avec de gros poissons prédateurs ont commencé à se plaindre. En effet, lorsque les deux orques attaquent, les requins disparaissent pendant des jours de la zone touchée, obligeant à modifier les étapes et les programmes des sorties touristiques.

Au-delà de l’impact économique, ce comportement a également un impact d’un point de vue écologique. Les épaulards n’exercent que leur métier, mais les requins sont menacés d’extinction – le requin à gros nez, par exemple, est répertorié comme vulnérable sur la liste rouge de l’UICN – et ils sont de moins en moins nombreux. La faute, bien sûr, n’en incombe pas aux cétacés mais à l’homme : au cours du dernier demi-siècle, nous avons provoqué l’effondrement de la population mondiale de requins de 70 %, en raison de la pêche légale et illégale.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :