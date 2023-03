Des sources affirment que Microsoft recevra l’approbation de l’UE dans le cas d’acquisition d’Activision

Vue d’ensemble : l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft a été une fusion très scrutée et critiquée pendant plus d’un an, suscitant la résistance des régulateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE. Des sources proches de la Commission européenne de l’UE indiquent maintenant que l’agence n’exigera pas que Microsoft vende des actifs pour obtenir l’approbation de l’acquisition. La décision donnerait à Microsoft une étape indispensable vers la finalisation de l’acquisition.

Des initiés de la Commission européenne (CE) ont déclaré à Reuters que l’agence de réglementation n’exigerait probablement pas que Microsoft cède des actifs afin de sécuriser son acquisition d’Activision Blizzard de 69 milliards de dollars. La fusion très contestée a été au centre des préoccupations de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, de la Competitions and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni et de la CE de l’UE depuis l’annonce de la fusion en janvier 2022.

Selon le rapport, la CE permettrait à Microsoft de surmonter toute préoccupation réglementaire en proposant des accords de licence à des sociétés et plates-formes rivales. Cette décision atténuerait les préoccupations antitrust liées à la fusion, qui avaient initialement fait craindre un accès limité à des titres multiplateformes à succès tels que la franchise Call of Duty. Les lois antitrust sont des lois mises en place et appliquées par les organismes de réglementation du marché pour empêcher la monopolisation ou la tentative de monopolisation par une seule entité ou un seul fournisseur.

Microsoft a précédemment déclaré qu’il ne céderait pas aux pressions appelant à la vente de la franchise Call of Duty de longue date. Le mois dernier, le président de Microsoft, Brad Smith, a abordé la question avec les régulateurs de l’Union européenne, déclarant qu’il n’était pas « … faisable ou réaliste de penser qu’un jeu ou une tranche peut être séparé du reste ». Smith a poursuivi en citant la domination de 20 ans de Sony en tant que leader sur le marché des consoles, affirmant que bloquer la fusion de Microsoft serait contre-productif et ne servirait qu’à renforcer le contrôle de Sony sur le marché de l’UE.

Microsoft a exprimé son intention de maintenir la concurrence sur le marché en fournissant des solutions pour répondre aux préoccupations réglementaires et en coopérant avec d’autres sur le marché. Un porte-parole de Microsoft a déclaré à Reuters que son « … engagement à accorder un accès égal à 100% à long terme à Sony, Steam, NVIDIA et autres préserve les avantages de l’accord pour les joueurs et les développeurs et accroît la concurrence sur le marché ».

Passer outre les préoccupations réglementaires de la CE n’est qu’une bataille dans la guerre sur plusieurs fronts de Microsoft. En décembre 2022, la FTC a déposé une plainte contre le géant de Redmond, citant la possibilité pour Microsoft de dégrader les fonctionnalités d’Activision d’une manière préjudiciable à ses concurrents et aux consommateurs. Microsoft fait également face à des enquêtes menées par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui a déclaré que la fusion pourrait entraîner des problèmes de concurrence avec les sociétés de hardware et de logiciels concurrentes. Microsoft a publiquement repoussé la décision précédente de CMA, affirmant à la place que CMA s’appuyait « sur des déclarations intéressées de Sony » et a accepté les plaintes sans le « niveau approprié d’test critique ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :