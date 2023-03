Un type de fumier réduit les émissions de méthane provenant du fumier de bétail de 99 %.

Il s’agit de cyanamide de calcium, un produit chimique largement utilisé dans l’agriculture qui, lorsqu’il est combiné avec du lisier, s’est avéré capable de supprimer sa dégradation et sa conversion en méthane.

Au cours des deux derniers siècles, la concentration de méthane dans l’atmosphère a plus que doublé, avec des impacts importants sur le climat. Agissant comme un gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement climatique environ 30 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, ce puissant polluant est principalement dû au nombre effarant d’élevages produisant de la viande et du lait pour la consommation humaine, car les bovins, comme les autres ruminants, produisent sans le savoir du méthane. pendant la digestion, ce qui s’ajoute à une autre quantité importante provenant de leur fumier. Les estimations indiquent qu’un tiers du méthane d’origine humaine provient du bétail et que près de la moitié est due aux processus naturels de fermentation du lisier.

Parmi les solutions les plus innovantes pour limiter ce type d’émissions, une semble non seulement prometteuse, mais aussi simple et économique. Pour le présenter, dans une nouvelle étude publiée dans la revue Waste Management, ce sont des chercheurs de l’Université de Bonn, en Allemagne, ainsi que le fabricant d’engrais SF-Soepenberg GmbH, qui ont identifié dans le cyanamide de calcium, un engrais chimique utilisé pendant plus de 100 ans pour les cultures agricoles, fruitières et rizicoles, un outil efficace pour supprimer la dégradation du lisier et sa transformation en méthane.

« Lorsqu’il est combiné avec du cyanamide de calcium – explique Felix Holtkamp, ​​doctorant à l’Institut INRES des sciences végétales et de la conservation des ressources de l’Université de Bonn et auteur principal de l’étude -, la production de méthane à partir du lisier a subi une diminution presque complète. arrêter ».

Couper 99 % du méthane grâce à la fermentation en suspension

Pour tester l’efficacité du cyanamide de calcium, les chercheurs ont combiné le lisier d’une ferme bovine avec de l’engrais en laboratoire, observant globalement une réduction de 99 % des émissions de méthane. Cet effet a commencé juste une heure après l’ajout de l’engrais et a persisté jusqu’à la fin de l’expérience six mois plus tard. « L’efficacité à long terme est importante, car les eaux usées ne sont pas simplement rejetées – soulignent les chercheurs -. Au contraire, il est stocké jusqu’au début de la prochaine saison de croissance, puis répandu sur les champs comme un engrais précieux. Les mois de rétention sont donc assez courants.

Pendant ce temps, le lisier est transformé par des bactéries et des champignons, qui décomposent la matière organique non digérée en molécules de plus en plus petites, libérant du méthane. « Le cyanamide calcique rompt cette chaîne de transformations chimiques et le fait simultanément en différents points, comme nous avons pu le voir dans l’analyse chimique des eaux usées traitées – poursuit Holtkamp -. La substance supprime la dégradation microbienne des acides gras à chaîne courte, un intermédiaire dans la chaîne, et leur conversion en méthane. Cependant, on ne sait pas encore exactement comment cela se produit.

L’ajout de cyanamide de calcium semble également avoir d’autres avantages, enrichissant le lisier en azote et renforçant ainsi son effet en tant qu’engrais. Il empêche également la formation de couches dites flottantes, c’est-à-dire ces dépôts de matière organique qui forment une croûte solide sur les eaux usées et entravent les échanges gazeux.

En plus de cela, les chercheurs ont noté que la méthode semble affecter la libération d’ammoniac, un gaz toxique qui, bien qu’il ne soit pas directement nocif pour le climat, peut être converti en gaz à effet de serre dangereux. « Nous avons les premières indications que la quantité d’ammoniac diminue également à long terme », a déclaré le Dr Manfred Trimborn de l’Institut de génie agricole de l’Université de Bonn et auteur principal de l’étude. À ce stade, cependant, nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude. »

