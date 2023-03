Dans les Abruzzes, il existe un lieu de conte de fées connu sous le nom de « Borgo parmi les cerfs »: Villetta Barrea

Villetta Barrea, une petite ville des Abruzzes nichée dans les montagnes Marsicani, est connue sous le nom de « Borgo parmi les cerfs » en raison de la présence de magnifiques animaux sauvages. Images et vidéos de cerfs dans un lieu de conte de fées.

Dans la province de L’Aquila, au cœur du parc national des Abruzzes, du Latium et du Molise, se trouve une petite ville d’environ 600 âmes entourée par la nature, surnommée « Borgo parmi les cerfs » pour la présence abondante de magnifiques ongulés. Nous parlons de Villetta Barrea, une ville nichée entre Monte Mattone et Monte Sterpi d’Alto, deux des sommets appartenant au groupe des montagnes Marsicani. Outre les spectaculaires forêts de pins (de pins noirs) fréquentées par le rare pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le paysage de Villetta Barrea est embelli par le lac Barrea et la rivière Sangro, qui passe juste en face de la ville animée.

Un cerf mâle beuglant dans la pinède devant la Villetta Barrea. Crédit : Andrea Centini

Ce mélange « d’ingrédients » fait de la petite ville de L’Aquila un véritable paradis pour les amoureux de la nature, où la faune est littéralement chez elle. Il suffit de regarder par la fenêtre pour admirer les animaux dans leur habitat naturel. En effet, les cerfs élaphe (Cervus elaphus) descendent souvent des flancs des montagnes – peut-être pour se protéger des loups, leurs principaux prédateurs – et pénètrent dans les ruelles de la ville, se régalant dans les jardins privés et émerveillant les personnes présentes.

Un jeune cerf. Crédit : Andrea Centini

L’un des meilleurs endroits pour observer les cerfs est la spectaculaire forêt de pins en face de la ville, juste de l’autre côté de la rivière. On y accède depuis une grande prairie où se garent les campeurs, également très fréquentée par de nombreux troupeaux de cerfs, surtout au petit matin et au crépuscule. Parfois on croise quelques spécimens éparpillés ça et là, principalement des juvéniles et des femelles, d’autres fois on peut en admirer des dizaines ensemble. Un spectacle difficile à oublier. Le conseil pour ceux qui sont dans la région est de contacter les guides experts de la région, qui en plus du cerf peuvent vous aider à rencontrer d’autres espèces merveilleuses, comme les loups, les chamois, les renards et diverses espèces d’oiseaux, comme le griffon et le grand aigle royal. Les chanceux. Les plus chanceux pourraient aussi croiser l’ours marsicain (Ursus arctos marsicanus), la sous-espèce d’ours brun endémique de cette région des Apennins du centre de de France. Cela indique qu’il ne vit qu’ici et nulle part ailleurs dans le monde. Ce n’est pas un hasard si c’est l’un des symboles du parc.

À Villetta Barrea, plusieurs panneaux vous invitent à respecter les animaux, à garder vos distances et à ne pas les nourrir, l’un des comportements les plus incorrects et les plus dangereux pour la faune. Oltre ad essere alimentati con cibi non adeguati e potenzialmente tossici, infatti, gli animali selvatici perdono la naturale diffidenza verso l’essere umano, esponendosi a rischi molto significativi, come ad esempio quello di investimento, che di base è già presente nei posti immersi nel vert. C’est ce que nous rappelle l’investissement récent et dramatique de Juan Carrito, l’un des fils de l’ourse Amarena, qui fréquentait souvent les centres habités de la région avec ses petits.

Une biche dans la neige. Crédit : Andrea Centini

La meilleure période de l’année pour admirer les cerfs à Villetta Barrea est probablement la fin de l’été, lorsque commence la saison des amours et donc la période des beuglements. Les mâles, pour concourir pour les harems des femelles, émettent des cris très puissants avec lesquels ils défient leurs rivaux. Vous pouvez entendre un gros mâle beugler dans la vidéo en tête d’article, que nous avons filmée en plein cœur de la pinède devant Villetta Barrea. Les cerfs viennent rarement à la confrontation physique, précisément parce qu’ils démontrent leurs prouesses par la puissance vocale, qui contient des signes de robustesse, de santé et de pleine énergie. Le message, en plus des rivaux, s’adresse naturellement aussi aux femmes.

Crédit : Andrea Centini

Même si la période de rugissement est la plus excitante de toutes, d’un point de vue paysager, l’hiver offre des souvenirs inoubliables, grâce aux décors du parc recouverts de neige. Les seules routes pour rejoindre Villetta Barrea valent le détour, comme le merveilleux col de Forca d’Acero que l’on franchit en venant du Latium, avant de redescendre vers Opi puis d’atteindre le « Borgo tra i Cervi », paradis de la biodiversité.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :