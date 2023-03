Magic Eraser est déployé sur tous les téléphones Pixel, les abonnés Google One et l’iPhone

Suite à l’annonce de la semaine dernière, Magic Eraser est désormais disponible sur tous les téléphones Pixel et pour tout abonné Google One, y compris ceux sur iOS.

Tous les téléphones Pixel

Magic Eraser a fait ses débuts sur les Pixel 6 et 6 Pro en 2021 avant de venir sur les séries 6a puis Pixel 7. Il supprime les distractions automatiquement identifiées par Google Photos ou celles que vous sélectionnez manuellement en encerclant. L’outil peut supprimer des personnes et des objets, tandis qu’un mode camouflage vous permet de modifier la couleur des éléments sélectionnés pour « les aider à se fondre naturellement dans le reste de la photo ».

Lors de la visualisation d’une image dans Google Photos, une puce de suggestion apparaîtra en bas lorsque Magic Eraser détectera des éléments à supprimer. Dans l’éditeur, vous pouvez trouver Magic Eraser dans les onglets « Suggestions » ou « Outils ». Vous pouvez annuler les suppressions à tout moment.

À partir d’aujourd’hui, nous voyons Magic Eraser sur un Pixel 2 XL (Android 11) et 4a avec la version 6.25 de Google Photos. Google nous a dit la semaine dernière qu’il sera disponible sur le Pixel d’origine de 2016 au Pixel 5a sans avoir besoin d’un abonnement Google One. C’est un beau geste pour les appareils (Pixel 4 et plus anciens) qui ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité mensuelles.

Abonnés Google One sur des appareils autres que Pixel et iOS

Avec Photos 6.25 et un abonnement Google One (y compris le forfait le moins cher à 1,99 $), nous voyons Magic Eraser sur les appareils Samsung, les iPhones (version 6.26) et les iPad. Lors de l’édition, la vignette Magic Eraser est marquée d’un logo Google One dans le coin supérieur gauche. Cela fonctionne de la même manière que sur les téléphones Pixel.

… nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos chercheurs en IA chez Google pour créer des modèles d’apprentissage automatique qui fonctionnent bien sur Tensor. Et depuis lors, nous avons travaillé très dur pour optimiser ces modèles sur d’autres appareils. Google

Nous constatons également une large disponibilité de l’effet HDR pour les vidéos afin d’améliorer la luminosité et le contraste. La disponibilité correspond à l’extension Magic Eraser, et Google affirme que cela se traduira par « des vidéos dramatiques et équilibrées prêtes à être partagées ».

L’extension de la disponibilité de Magic Eraser est une bonne décision qui renforce l’attrait de Google One en tant que service d’abonnement. Auparavant, les outils Google One déverrouillés dans Photos – comme HDR, Portrait light, Blur, Sky filtres et Color focus – n’étaient pas trop attrayants pour ceux qui n’étaient pas déjà abonnés au stockage. À 1,99 $ par mois, l’ajout de Magic Eraser pourrait suffire à inciter davantage de personnes à essayer Google One.

