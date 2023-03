Un documentaire arrive sur Netflix qui veut révéler tous les côtés sombres de Pornhub

Lancé en 2007 et dirigé par la société MindGeek, Pornhub a changé la façon dont la pornographie est consommée par le grand public. Mais pas seulement, dans son histoire elle a aussi été submergée par plusieurs scandales, à commencer par la publication de vidéos sans le consentement des protagonistes.

Le jour des débuts a été fixé au 15 mars, également en Italie. Netflix a annoncé le lancement de Money Shot : The Pornhub Story, un documentaire consacré à l’un des sites Web les plus visités au monde. Selon le classement SimilarWeb, il est en 12e position, niché entre WhatsApp et Amazon. Le documentaire a été réalisé par Suzanne Hillinger. Ce réalisateur est déjà connu pour plusieurs travaux d’investigation dont How To Fix An Election, un documentaire sur la création de collèges électoraux aux États-Unis pour définir des fiefs sécurisés pour les partis (le terme technique est gerrymandering).

Money Shot : The Pornhub Story a été créé en compilant des entretiens avec des artistes pornos, des activistes et d’anciens employés du portail. Pornhub, qui est géré par la société luxembourgeoise MindGeek, a été officiellement lancé en mai 2007 et a traversé des scandales et une révolution jusqu’à ce jour. Ce site a changé la façon dont la pornographie était produite et consommée, du moins pour le grand public, il en a facilité l’accès et a également créé un environnement dans lequel se sont ensuite greffés des phénomènes d’exploitation. Pas seulement.

Pornhub a également été impliqué dans un certain nombre de scandales pour avoir autorisé la publication de vidéos pornographiques sans le consentement des personnes filmées. Parmi les nombreuses vidéos publiées sur cette plateforme il y avait aussi celle de Tiziana Cantone. Depuis 2020, le portail a supprimé toutes les vidéos téléchargées par les utilisateurs qui n’ont pas suivi le processus de vérification du site. Money Shot: The Pornhub Story élargira également la vision du monde du porno en général. Comme on peut le comprendre dès les premières bandes-annonces, l’un des thèmes sera également la censure décidée par les principales plateformes sociales pour les comptes des travailleuses du sexe.

